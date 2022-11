Pokémon Karmesin/Purpur: Ihr könnt Karpador terakristallisieren, aber das sieht wirklich albern aus

Die Terakristallisierung ist eine mächtige Mechanik, die in Pokémon Karmesin und Purpur neu eingeführt wurde. Sie verstärkt die Attacken des Tera-Typs, dem euer Taschenmonster angehört. Nutzt ihr sie, wird das von einer dramatischen Cutscene eingeleitet, bei der euer Pokémon auf einmal "gekrönt" wird und einen Kristall-Look annimmt. Wendet ihr sie allerdings auf Karpador an, dann wirkt die Szene irgendwie unfreiwillig komisch.

Die Terakristallisierung sieht nicht immer spektakulär aus

Karpador existiert schon seit der ersten Generation und ist auch wieder in der neunten mit am Start. Das Fisch-Monster ist nicht gerade der Kandidat, den ihr euch ins Team holt, um zu gewinnen. Vielmehr ist es eines dieser Pokémon, bei dem ihr darauf wartet, dass es sich entwickelt. Bis Level 15 bringt es in Karmesin und Purpur gerade mal eine Attacke mit, nämlich Platscher, die keinen Effekt hat.

Nutzt ihr die Terakristallisierung im Kampf bei Karpador, bekommt es ganz normal den Kristall aufgesetzt - dieser liegt dann aber eben, genau wie das Pokémon selbst, auf der Seite. Es wirkt fast, als habe der große Kristall Karpador umgeschmissen, wenn er wie ein Fisch auf dem Trockenen herumhüpft. Das mächtige Werkzeug wirkt irgendwie nicht ganz so, wie es soll.

Die Kristallisierung ist außerdem bei diesem Pokémon nicht nützlicher als sie aussieht, da es gar keine Wasserattacken hat oder lernen kann, die gestärkt werden könnten (via Pokéwiki). Armes Ding! Zurecht stellt Reddit-User sciorthings also beim Teilen des Clips die Frage:

Terakristallisiere ich richtig?

Hier könnt ihr euch den lustigen Clip ansehen:

In den Kommentaren äußern sich andere User begeistert oder belustigt darüber, dass der Kristall genauso seitlich auf dem Boden liegt wie das Pokémon. Eine Person kündigt an, ebenfalls auf die Suche nach einzigartigen Terakristallisierungen zu gehen, eine andere berichtet, dass bei Zwieps der Kristall nur auf einem Kopf sitze.

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr bereits Pokémon entdeckt, bei denen die Terakristallisierung ungewöhnlich oder lustig aussieht?