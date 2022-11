Pokémon Karmesin/Purpur: Dratini, Dragonir und Dragoran fangen - Fundort auf der Map

Dratini gehört zu den beliebtesten Pokémon der Reihe, nicht zuletzt da es sich zum ziemlich starken Drache/Flug-Pokémon Dragoran entwickelt. Entsprechend darf es natürlich auch in Pokémon Karmesin und Purpur nicht fehlen. Allerdings müsst ihr schon etwas weiter im Spiel fortgeschritten sein, ehe ihr euch Dratini und seine Entwicklungen schnappen könnt. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet.

So findet ihr Dratini und seine Entwicklungen

Bevor ihr Dratini fangen könnt, muss euer Koraidon oder Miraidon erst einmal das Schwimmen beherrschen.

Am einfachsten könnt ihr Dratini auf dem Caldero-See im Nord-Westen der Map fangen. Schippert hier einfach über das Wasser, bis euch Dratini (oder vereinzelt auch mal ein Dragonir) über den Weg schwimmt. Aber Achtung, die Pokémon in diesem Gebiet sind alle um Level 50, ihr solltet also gut vorbereitet sein.

Dragoran bekommen

Um an die höchste Entwicklungs-Stufe Dragoran zu kommen, habt ihr zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr natürlich ganz simpel euer gefangenes Dratini entwickeln. Das wird auf Level 30 (oder wenn es bereits über Level 30 ist mit dem nächsten Level Up) zu Dragonir und auf Level 55 dann zu Dragoran.

Habt ihr ein entsprechend hohes Level, könnt ihr es aber auch direkt fangen. In der Nördlichen Zone 2 ganz im Osten der Karte findet ihr nämlich ein Terakristallisiertes Dragoran mit dem Tera-Typ Stahl. Aber Achtung, es ist nämlich Level 75, bereitet euch also gut vor.

Pokémon Karmesin und Purpur ist am 18. November 2022 exklusiv für Nintendos Switch-Konsole erschienen. Habt ihr beim Spielen gerade mit Performance-Problemen zu kämpfen, könnt ihr diesen Trick ausprobieren, der einigen Fans bereits geholfen hat.