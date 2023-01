Pokémon Karmesin/Purpur-Fans ärgern sich über Shiny-Angeber in Tera-Raids

In Pokémon Karmesin und Purpur können Trainer*innen erneut schillernde Pokémon fangen. Das sind besonders seltene, "Shinys" genannte Pokémon, die ein bisschen anders aussehen und deren Erlangen viel Zeit und Geduld erfordert. Dementsprechend stolz sind viele Menschen auf ihre Errungenschaften, was wiederum zu Irritationen führt, wenn sie ihre Erfolge in nicht dafür geeigneten Tera-Raids präsentieren.

Pokémon-Trainer sind genervt von unpassenden Angeber-Shinys in Tera-Raids

Darum geht's: In Pokémon Karmesin und Purpur bringen einige Trainer zu besonders schwierigen Tera-Raids völlig ungeeignete Pokémon mit: Shinys. Die sehen zwar cool aus und sind wirklich selten sowie schwer zu ergattern, aber bringen eben oft nichts in diesen speziellen Aktivitäten.

Genervte Spieler*innen protestieren jetzt lautstark dagegen, weil sie wenig überraschend ziemlich davon genervt sind. Stellt euch vor, ihr stellt extra ein schlagkräftiges Team zusammen und würdet euch gern auf andere Trainer verlassen können, nur um dann auf einen Angeber zu stoßen, dem das egal ist.

Wer Wert darauf legt, einen anspruchsvollen und hochstufigen Tera-Raid in Pokémon Karmesin und Purpur möglichst erfolgreich zu absolvieren, kann nichts mit zwar hübschen, aber unpassenden Pokémon seiner Mitstreiter*innen anfangen, die im Kampf nichts bringen und nur dazu da sind, zu zeigen, welche coolen Shinys die Person hat.

Einige Fans reagieren darauf einigermaßen gelassen und mit Humor:

Es gibt natürlich Ausnahmen: Selbstverständlich existieren auch Shiny-Pokémon, die durchaus sehr gut für bestimmte Rairds geeignet sind. Viele Trainer schnappen sich ganz spezifische Pokémon und trainieren die dann auch noch explizit für den Einsatz in einzelnen Tera-Raids. Genau diese Leute melden sich natürlich auch in den Kommentaren unter Memes wie diesem hier zu Wort.

Nichtsdestotrotz bringen manche Trainer aber einfach irgendwelche ungeeigneten, nicht weiter entwickelten oder trainierten Pokémon mit, wenn es zum Beispiel in einem sechs Sterne-Tera-Raid gegen Krarmor geht – mit entsprechend wenig Erfolg. Das sorgt dann für wenig begeisterte andere Trainer und das Desaster ist perfekt (via: Dexerto).

Pokémon Karmesin und Purpur sind bereits am 18. November für die Nintendo Switch erschienen. Trotz des technisch mangelhaften Zustands wurde das Spiel innerhalb kürzester Zeit zu einem immensen Erfolg und Verkaufs-Hit. Wenn ihr auch schon fleißig spielt und euch fragt, was es für Geheimgeschenke im neuen Teil gibt, findet ihr hier alle aktuellen Codes im Überblick.

Zieht ihr mit Shinys in Tera-Raids oder seid ihr genervt davon? Falls ja: Welche sind eure Mittel der Wahl?