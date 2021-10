Pokémon-Legenden: Arceus erhöht durch neues Item-Feature seinen Schwierigkeitsgrad

Niederlagen gehören im Leben dazu, so auch bei Pokémon. Wer in der Pokémon-Videospielreihe einen Kampf verliert, fällt nicht nur in Ohnmacht und wird zum letzten Pokémon-Center zurückversetzt, sondern muss auch einen Teil seines Geldes abdrücken.

Auch in Pokémon-Legenden: Arceus, das am 28. Januar 2022 für Nintendo Switch erscheint, müsst ihr mit den Niederlagen im Kampf klarkommen. Wie ein interessierter Fan nun entdeckte, verliert ihr dabei allerdings mehr als nur etwas Geld.

Schützt eure Items vor Verlust

Auf Twitter postet Joe Merrick, dass in der englischen Übersetzung einer Ankündigung ein wichtiges Detail verschwiegen wurde. Demnach verlieren Trainer*innen ihre Items, wenn sie durch einen Kampf K.O. gehen:

Doch keine Angst, Pokémon-Legenden: Arceus wird dadurch nicht unbedingt zum bockschweren Soulslike, bei dem ihr um euer Hab und Gut fürchten müsst. Ihr verliert lediglich einen Teil eurer Items. Ob die Items zufällig ausgewählt werden und ob einige wichtige Items davon nicht betroffen sein werden, bleibt aktuell noch unklar.

Was kann ich gegen den Verlust tun? Des Weiteren gibt es ein bestimmtes Item zu kaufen, das übersetzt so viel wie „Glücksbringer“ heißt. Solltet ihr einen Kampf verlieren, verliert ihr statt eurer Items zunächst einmal diese Glücksbringer, bevor sie aufgebraucht sind. So könnt ihr euch vor dem Verlust wertvoller Items schützen.

Wirbel um nicht ganz so offene Spielwelt

Viele Fans waren enttäuscht, nachdem Nintendo mit einem Statement klarstellte, dass die Spielwelt von Pokémon-Legenden: Arceus nicht so offen ist, wie viele angenommen haben. Die Ernüchterung der Spielerschaft ließ sich in einem Reddit-Thread gut nachverfolgen.

Allerdings sollte zunächst einmal der Release des Switch-Titels abgewartet werden, bevor die Welle an Kritik zu groß wird. Alle Infos, die ihr für den Start in der Pokémon-Welt des feudalen Japans benötigt, findet ihr in unserer GamePro-Übersicht.

