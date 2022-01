Pokémon-Legenden Arceus hat Multiplayer, aber erwartet nicht zu viel

Pokémon-Legenden: Arceus bietet einige für die Reihe erfrischende Neuerungen und da kommt regelmäßig die Frage auf, welche Elemente es letztlich ins Spiel geschafft haben. Darunter auch der Multiplayer, der bei Pokémon traditionell in viele Einzelteile aufgesplittet ist. Wir zeigen euch, was bisher dazu bekannt ist.

Wir werden diesen Artikel zum Release mit allen Informationen direkt aus dem Spiel erweitern.

Offiziell haben Nintendo und The Pokémon Company immer nur in Nebensätzen eine Multiplayer-Funktionen erwähnt. Deshalb gibt es noch keine einheitliche Antwort auf die Frage, ob ein Mehrspieler-Modus drin ist oder nicht.

Könnt ihr tauschen? Hierzu hat sich Nintendo bereits geäußert und bestätigt, dass das definitiv möglich sein wird. Im Jubeldorf befinden sich unterschiedliche Einrichtungen. Darunter auch eine Tauschbörse, die ihr dafür nutzen könnt, um mit anderen Spieler*innen die Pokémon zu tauschen.

Nintendo Switch Online benötigt: Falls ihr Taschenmonster über das Internet mit anderen tauschen wollt, dann geht das nicht ganz so einfach. Ihr braucht dafür nämlich ein aktives Abo bei Nintendo Switch Online. Das normale Abo reicht dabei aus, den Erweiterungs-Pass benötigt ihr also nicht. Welche Tausch-Funktionen, wie etwa Wundertausch, es dann geben wird, ist bisher nicht bekannt. Mehr zu Nintendo Switch Online könnt ihr hier nachlesen:

80 4 Mehr zum Thema Nintendo Switch Online - Alle Infos: Preise, Expansion-Pass, Retro-Games & mehr

Könnt ihr gegeneinander kämpfen? Seit vielen Jahren ist es möglich, sich über das Internet mit anderen Trainern zu messen. Nach bisherigen Infos scheint es wirklich so zu sein, dass das nicht möglich sein wird.

Könnt ihr miteinander die Welt erkunden? Auch hierzu hat sich Nintendo noch nicht geäußert. Es soll zwar möglich sein, sich online und lokal mit einer weiteren Person zu verbinden. Aber das dürfte sich mutmaßlich nur auf das tauschen beziehen. Wenn Arceus einen "richtigen" Koop-Modus hätte, hätte Game Freak diesen wahrscheinlich bereits gezeigt.

Wie sieht es mit weiteren Funktionen aus? In den vergangenen Spielen gab es immer mehr Multiplayer-Funktionen wie Max Raids (Pokémon Schwert und Schild) oder den Untergrund (Pokémon SD und LP). In dieser Richtung scheint Pokémon-Legenden nichts zu bieten. Auch Pokémon Home wird erst nach Release unterstützt, um die Monster aus den alten Spielen in das Neue zu übertragen.

Mehr zu Pokémon-Legenden Arceus:

Pokémon-Legenden Arceus erscheint in wenigen Tagen. Damit ihr euer Abenteuer perfekt vorbereitet starten könnt, fassen wir euch in einem eigenen Artikel alle Infos zum Spiel zusammen. Natürlich ist das alles basierend auf offiziellen Informationen und ihr müsst keine Spoiler befürchten.