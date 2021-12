Pokémon Legenden: Arceus-Trailer bestätigt Darkrai und so bekommt ihr es

Pokémon Legenden: Arceus wird das erste Highlight des kommenden Jahres. Ein neuer Trailer zum Switch-Spiel stellt nun nochmal einige neue Charaktere vor, darunter zwei rivalisierende Klans und eine Händlergilde. Die japanische Version des selbigen Trailers enthält sogar noch ein paar zusätzliche Infos zu Belohnungen, die ihr euch im Spiel abholen könnt.

Hier könnt ihr euch erstmal die deutsche Fassung des Trailers anschauen:

So erhaltet ihr Darkrai als Belohnung in Arceus

Der deutsche Trailer ist fast eine Minute kürzer als die japanische Version. Was wir unter anderem nicht sehen, ist ein langer Abspann, in dem noch einmal alle Belohnungen in Pokémon Legenden: Arceus aufgelistet werden, die wir für das Spielen anderer Teile der Reihe erhalten. Wir wussten bereits, dass es für eine Spieldatei von Let's Go, Evoli und Let's Go, Pikachu sowie von Pokémon Schwert und Schild Boni gibt, und jetzt wurde die Überraschung für Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle enthüllt.

Eine Übersicht mit allen Informationen zu Legends Arceus findet ihr hier:

Legendary für Spieldatei: Wenn ihr eine Speicherdatei der Remakes von Diamant und Perle auf eurer Switch habt, könnt ihr in Pokémon Legenden: Arceus an einer speziellen Quest teilnehmen, an deren Ende ihr Darkrai eurer Sammlung hinzufügen könnt.

Sobald ihr dem Galaxy-Expeditions-Team beigetreten seid, könnt ihr zudem im Klamottenladen ein Outfit erstehen, das an die Bösewichte vom Team Galaktik angelehnt ist.

Und hier die komplette Liste mit den Boni:

Strahlender Diamant und Leuchtende Perle: Legendary Darkrai und Galaktik-Quest

Let's Go, Evoli und Let's Go, Pikachu: Pikachu- und Evoli-Masken

Pokémon Schwert und Schild: Mysteriöses Pokémon Shaymin und Kimono-Set

Das gibt es sonst noch Neues zu Legends: Arceus

Die Clans: Während sich die ersten Trailer vor allem auf die (Semi-)Open-World und die wilden Pokémon konzentrierten, bringt uns der neue Clip auch die Menschen der Hisui-Region ein wenig näher. Zum Beispiel gibt es die rivalisierenden Clans Diamant und Perle. Der Name ist kein Zufall, denn Legenden: Arceus spielt in der Region, die später einmal zu Sinnoh wird. Die jungen Clanführer Diam und Perla stehen von ihrer Persönlichkeit und ihren Zielen in einem deutlichen Kontrast zueinander.

Beide Clans treiben vermutlich die Story voran und geben uns diverse Quests. Ob wir uns an einem Punkt für eine Seite entscheiden müssen? Wir werden sehen.

Weitere News zum Thema:

Händler: Klarer definiert ist da die Rolle der Ginkgo-Gilde. Diese reisenden Händler werden euch wohl auch in der Wildnis immer wieder über den Weg laufen und mit Ressourcen versorgen. Da wir in Arceus nur ein limitiertes Inventar haben, könnten die Krämer zu echten Lebensrettern werden.

Holt ihr euch die Belohnungen, wenn Pokémon Legenden: Arceus erscheint?