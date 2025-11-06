Pokémon Legenden Z-A schenkt euch jetzt per Geheimgeschenk ein legendäres Pokémon - so schnappt ihr es euch

Zusammen mit der Release-Ankündigung für den Legenden: Z-A-DLC Mega-Dimension wurde auch das erste Geheimgeschenk enthüllt.

Eleen Reinke
06.11.2025 | 18:36 Uhr

Zum Angebot

Es gibt ein neues Pokémon in Legenden: Z-A, das ihr euch dank Geheimgeschenk holen könnt. Es gibt ein neues Pokémon in Legenden: Z-A, das ihr euch dank Geheimgeschenk holen könnt.

Zu Pokémon-Legenden: Z-A gab es heute gleich mehrere News. Nicht nur wurde der Release des DLCs Mega-Dimension enthüllt (der am 10. Dezember 2025 erscheinen wird), auch ein neues Geheimgeschenk wurde angekündigt. Das beschert euch ein Mysteriöses Pokémon – allerdings müsst ihr auch ein bisschen was dafür tun.

Pokémon-Legenden Z-A: Dieses Geheimgeschenk könnt ihr euch aktuell schnappen

Konkret könnt ihr aktuell über die Geheimgeschenk-Funktion einen Diancienit erhalten – diesen Stein benötigt ihr, um euch das Mysteriöse Gestein/Fee-Pokémon Diancie schnappen zu können, das es ab sofort im Spiel gibt. Mithilfe des Diancienits kann es dann auch die Mega-Entwicklung vollführen.

Video starten 0:45 Erster DLC für Pokémon-Legenden Z-A angekündigt - schon vor Release des RPGs

So geht ihr dabei vor: Um Diancie zu bekommen, fordert ihr zuerst einmal das aktuelle Geheimgeschenk ein. Geht befolgt ihr die folgenden Schritte:

  • Öffnet das Menü im Spiel
  • Klickt auf Mehrspieler/Online
  • Wählt "Geheimgeschenk" und dann "Per Internet empfangen" aus
  • Hier wählt ihr "Wie ein leuchtender Edelstein" aus und bekommt so das Diancienit

Mit dem Stein in der Tasche könnt ihr die neue Nebenmission "Wie ein leuchtender Eldelstein" starten. Dafür begebt ihr euch zum LeBelle-Büro und sprecht hier mit Flauschi, dem Psiau von Matìere. Es führt euch dann zu dem Ort, wo ihr das Mysteriöse Pokémon Diancie finden und fangen könnt.

Dieses Diancie könnt ihr euch schnappen. Dieses Diancie könnt ihr euch schnappen.

Hinweis: Ihr könnt euch den Diancienit zwar jederzeit schnappen, allerdings könnt ihr die Nebenmission "Wie ein leuchtender Eldelstein" erst spielen, nachdem ihr die Hauptgeschichte von Pokémon-Legenden: Z-A abgeschlossen habt.

Alle aktuell verfügbaren Geheimgeschenke zu Pokémon-Legenden: Z-A findet ihr stets in diesem Artikel:

Mehr zum Thema
Pokémon-Legenden Z-A-Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick (November 2025)
von Sebastian Zeitz
Pokémon-Legenden Z-A-Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick (November 2025)

Ist eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft nötig? Nein, ihr benötigt kein Abo von Switch Online, um Geheimgeschenke empfangen zu können. Allerdings muss eure Switch oder Switch 2 mit dem Internet verbunden sein. Außerdem werden Geheimgeschenke erst im Spielverlauf freigeschaltet, was aber bereits sehr früh passiert.

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Pokémon-Legenden: Z-A
Tipp Nintendo eShop
Pokémon-Legenden: Z-A

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon-Legenden: Z-A

Pokémon-Legenden: Z-A

Genre: Rollenspiel

Release: 16.10.2025 (Switch, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 18 Minuten

Pokémon-Legenden Z-A-Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick (November 2025)

vor einer Stunde

Pokémon Legenden Z-A schenkt euch jetzt per Geheimgeschenk ein legendäres Pokémon - so schnappt ihr es euch

vor 10 Stunden

Pokémon-Legenden: Z-A - Update 1.0.2 jetzt live: Das bringt der erste Patch nach dem Day One-Update

vor einem Tag

Pokémon-Legenden Z-A: Gleich mehrere Legendäre Pokémon bekommen laut Leak bald noch Mega-Entwicklungen

vor 2 Tagen

Pokémon Legenden: Z-A reagiert auf euren Geburtstag – das passiert, wenn ihr an eurem Ehrentag das Pokémon-Center betretet
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Dieser animierte Film erinnert an die Spider-Verse-Filme und Arcane und begeistert Fans mit dem ersten Trailer

vor 18 Minuten

Dieser animierte Film erinnert an die Spider-Verse-Filme und Arcane und begeistert Fans mit dem ersten Trailer
Pokémon-Legenden Z-A-Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick (November 2025)   1     4

vor 18 Minuten

Pokémon-Legenden Z-A-Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick (November 2025)
PS5-Schlaufüchse haben offenbar eine neue Funktion entdeckt, die euch viel Geld sparen lässt

vor 33 Minuten

PS5-Schlaufüchse haben offenbar eine neue Funktion entdeckt, die euch viel Geld sparen lässt
GTA 5-Mod verwandelt Unfälle in Gerichtsverhandlungen – sogar Kühe können euch verklagen

vor 49 Minuten

GTA 5-Mod verwandelt Unfälle in Gerichtsverhandlungen – sogar Kühe können euch verklagen
mehr anzeigen