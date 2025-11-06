Pokémon Legenden Z-A schenkt euch jetzt per Geheimgeschenk ein legendäres Pokémon - so schnappt ihr es euch

Es gibt ein neues Pokémon in Legenden: Z-A, das ihr euch dank Geheimgeschenk holen könnt.

Zu Pokémon-Legenden: Z-A gab es heute gleich mehrere News. Nicht nur wurde der Release des DLCs Mega-Dimension enthüllt (der am 10. Dezember 2025 erscheinen wird), auch ein neues Geheimgeschenk wurde angekündigt. Das beschert euch ein Mysteriöses Pokémon – allerdings müsst ihr auch ein bisschen was dafür tun.

Konkret könnt ihr aktuell über die Geheimgeschenk-Funktion einen Diancienit erhalten – diesen Stein benötigt ihr, um euch das Mysteriöse Gestein/Fee-Pokémon Diancie schnappen zu können, das es ab sofort im Spiel gibt. Mithilfe des Diancienits kann es dann auch die Mega-Entwicklung vollführen.

So geht ihr dabei vor: Um Diancie zu bekommen, fordert ihr zuerst einmal das aktuelle Geheimgeschenk ein. Geht befolgt ihr die folgenden Schritte:

Öffnet das Menü im Spiel

Klickt auf Mehrspieler/Online

Wählt "Geheimgeschenk" und dann "Per Internet empfangen" aus

Hier wählt ihr "Wie ein leuchtender Edelstein" aus und bekommt so das Diancienit

Mit dem Stein in der Tasche könnt ihr die neue Nebenmission "Wie ein leuchtender Eldelstein" starten. Dafür begebt ihr euch zum LeBelle-Büro und sprecht hier mit Flauschi, dem Psiau von Matìere. Es führt euch dann zu dem Ort, wo ihr das Mysteriöse Pokémon Diancie finden und fangen könnt.

Dieses Diancie könnt ihr euch schnappen.

Hinweis: Ihr könnt euch den Diancienit zwar jederzeit schnappen, allerdings könnt ihr die Nebenmission "Wie ein leuchtender Eldelstein" erst spielen, nachdem ihr die Hauptgeschichte von Pokémon-Legenden: Z-A abgeschlossen habt.

Ist eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft nötig? Nein, ihr benötigt kein Abo von Switch Online, um Geheimgeschenke empfangen zu können. Allerdings muss eure Switch oder Switch 2 mit dem Internet verbunden sein. Außerdem werden Geheimgeschenke erst im Spielverlauf freigeschaltet, was aber bereits sehr früh passiert.