Pokémon Legenden: Z-A reagiert auf euren Geburtstag – das passiert, wenn ihr an eurem Ehrentag das Pokémon-Center betretet

Falls ihr hofft, dass eure Pokémon euch eine Party schmeißen, müssen wir euch enttäuschen.

Zum Start eures Abenteuers in Pokémon Legenden: Z-A müsst ihr nicht nur einen Charakter erstellen, sondern auch euer Geburtsdatum angeben. Doch was genau passiert eigentlich an eurem Ehrentag? Kleiner Spoiler: Es steckt ungefähr so viel Aufwand drin, wie man von Game Freak erwarten kann.

Applaus – und das war’s

Seit Pokémon Legenden: Z-A nun schon eine Weile erhältlich ist, hatten natürlich einige Trainer inzwischen Geburtstag und wollten wissen, was eigentlich passiert, wenn der eigene Ehrentag im Spiel gekommen ist.

So auch X-User TAHKO, der sein Erlebnis in einem kurzen Clip geteilt hat. Er marschiert ins nächste Pokémon-Center – und erlebt, nun ja, ein eher überschaubares Event.

Die Krankenschwester klatscht einmal höflich in die Hände, etwas Konfetti fällt, sie gratuliert – und das war’s. Keine Torte, keine Ballons, kein Pikachu mit Partyhut. Und Geschenke? Fehlanzeige.

Enttäuschend, selbst für Pokémon-Verhältnisse

Viel ist das nicht, wenn man bedenkt, wie andere Spiele auf euren Geburtstag reagieren. In Animal Crossing: New Horizons etwa schmeißen eure Bewohner eine richtige Party, inklusive Kuchen, Geschenken und Piñata.

Auch Games von Kojima machen’s besser: In Metal Gear Solid 5 werdet ihr zu einem Notfall in die Basis gerufen – nur um in eure eigene Überraschungsparty zu platzen. Und in Death Stranding 2 singt euch die Crew nicht nur ein Ständchen, sondern serviert gleich eine Geburtstagspizza.

Selbst Pokémon Schwert & Schild gab sich damals etwas mehr Mühe: mit Kuchen und einem knuffigen Pikachu-Curry.

Natürlich sind solche kleinen Momente spielerisch nicht wichtig. Aber wenn man ohnehin keinen Aufwand betreiben will – warum dann überhaupt das Geburtsdatum abfragen?

Reicht euch der kleine Gruß oder hättet ihr euch ein echtes Pokémon-Geburtstagsfest gewünscht?