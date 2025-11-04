Pokémon Legenden: Z-A reagiert auf euren Geburtstag – das passiert, wenn ihr an eurem Ehrentag das Pokémon-Center betretet

Wenn ihr in Pokémon Legenden: Z-A Geburtstag habt, passiert tatsächlich etwas. Wenn auch nicht viel.

Stephan Zielke
04.11.2025 | 17:30 Uhr

Falls ihr hofft, dass eure Pokémon euch eine Party schmeißen, müssen wir euch enttäuschen. Falls ihr hofft, dass eure Pokémon euch eine Party schmeißen, müssen wir euch enttäuschen.

Zum Start eures Abenteuers in Pokémon Legenden: Z-A müsst ihr nicht nur einen Charakter erstellen, sondern auch euer Geburtsdatum angeben. Doch was genau passiert eigentlich an eurem Ehrentag? Kleiner Spoiler: Es steckt ungefähr so viel Aufwand drin, wie man von Game Freak erwarten kann.

Applaus – und das war’s

Seit Pokémon Legenden: Z-A nun schon eine Weile erhältlich ist, hatten natürlich einige Trainer inzwischen Geburtstag und wollten wissen, was eigentlich passiert, wenn der eigene Ehrentag im Spiel gekommen ist.

Video starten 10:29 Pokémon-Legenden: Z-A - Testvideo zum neuen Taschenmonster-Abenteuer

So auch X-User TAHKO, der sein Erlebnis in einem kurzen Clip geteilt hat. Er marschiert ins nächste Pokémon-Center – und erlebt, nun ja, ein eher überschaubares Event.

Die Krankenschwester klatscht einmal höflich in die Hände, etwas Konfetti fällt, sie gratuliert – und das war’s. Keine Torte, keine Ballons, kein Pikachu mit Partyhut. Und Geschenke? Fehlanzeige.

Enttäuschend, selbst für Pokémon-Verhältnisse

Viel ist das nicht, wenn man bedenkt, wie andere Spiele auf euren Geburtstag reagieren. In Animal Crossing: New Horizons etwa schmeißen eure Bewohner eine richtige Party, inklusive Kuchen, Geschenken und Piñata.

Auch Games von Kojima machen’s besser: In Metal Gear Solid 5 werdet ihr zu einem Notfall in die Basis gerufen – nur um in eure eigene Überraschungsparty zu platzen. Und in Death Stranding 2 singt euch die Crew nicht nur ein Ständchen, sondern serviert gleich eine Geburtstagspizza.

Selbst Pokémon Schwert & Schild gab sich damals etwas mehr Mühe: mit Kuchen und einem knuffigen Pikachu-Curry.

Natürlich sind solche kleinen Momente spielerisch nicht wichtig. Aber wenn man ohnehin keinen Aufwand betreiben will – warum dann überhaupt das Geburtsdatum abfragen?

Reicht euch der kleine Gruß oder hättet ihr euch ein echtes Pokémon-Geburtstagsfest gewünscht?

