Pokémon: Let’s Go - Alle Infos zum Pokéball Plus: Lohnt sich der Kauf?

Zum Release von Pokémon: Let's Go, Pikachu und Evoli für die Switch gibt es das Spiel auch im Set mit dem Pokéball Plus zu kaufen.

Wie teuer ist der Ball? Das kleine Gerät schlägt beim Einzelkauf mit 50 Euro, beim Kauf im Set mit Pokémon: Let's Go mit 40 Euro zu buche.

Aber was macht der Plastikball eigentlich? Und für wen eignet er sich? Wir klären euch auf.

Pokéball Plus als Controller

Was bekommen wir mit dem Pokéball Plus? Der Pokéball ist in erster Linie ein Controller für Let's Go. Mit einem Stick in der Mitte und einem Knopf an der Seite können wir theoretisch das ganze Spiel bestreiten.

Der Ball liegt gut in der Hand, und seine rutschfeste Oberfläche und eine Sicherheitsschlaufe verhindern, dass er uns aus der Hand flutscht.

Beim Fangen im Spiel machen wir mit dem Ball eine Wurfbewegung, und genau wie der Ball im Spiel blinkt und vibriert auch unser Controller, wenn das Pokémon im Ball um seine Freiheit kämpft. Bei einem erfolgreichen Fang klickt er und ist still.

Im Kampf mit anderen Trainern gibt er die gleichen Laute von sich, die auch unser aktueller Kämpfer ausstößt und vibriert bei besonders starken Attacken. An sich ein schönes Feature, wenn ihr nicht gerade wie wir in einem Großraumbüro ein Spiel testen müsst.

Die Steuerung ist präzise, allerdings ist gerade das Drücken des A-Knopfs, das mit dem Eindrücken des Sticks auf dem Ball erreicht wird, auf Dauer für die Finger anstrengend. Stundenlange Zocksessions sehen wir mit den Ball nicht.

Pokéball Plus inklusive Mew

Wenn wir den Pokéball kaufen, ist er nicht vollkommen leer. Vielmehr befindet sich schon ein Gast im Ball: Das genetisch veränderte Pokémon Mew, das es nicht im normalen Spiel zu fangen gibt.

Wenn wir den Ball mit unserer Switch verbinden, können wir, vorrausgesetzt die Konsole ist mit dem Internet verbunden, im Spielmenü unter dem Punkt "Kommunikation" das Geheimgeschenk auswählen. Daraufhin wird Mew aus dem Ball auf unseren Account übertragen, und wir können mit dem rosa Nagetier spielen.

Außerdem könnt ihr ein Pokémon aus dem Spiel in den Ball transferieren und es so mit in die echte Welt nehmen. Schüttelt ihr den Ball, hört ihr das Geräusch des Monsters.

Von der Konsole auf das Smartphone:

So übertragt ihr Pokémon

Pokéball Plus für Pokémon Go

Der Pokéball funktioniert außerdem wie das Pokémon Go Plus. Das Armband ermöglicht es uns Pokémon zu fangen, ohne auf das Handydisplay schauen zu müssen.

Dazu wird ein Handy mit der App via Bluetooth mit dem Go Plus verbunden. Sind Pokémon in der Nähe, zeigt das Armband dies durch Vibration oder Leuchten an, ein Druck auf den Knopf in der Mitte fängt das Pokémon für uns.

Das gleiche gilt auch für den Pokéball Plus, nur ist der wahrscheinlich in der Tasche besser aufgehoben als am Arm baumelnd.

Der Pokéball Plus in Zahlen

Größe: 44 Millimeter Durchmesser

44 Millimeter Durchmesser Gewicht: 68 Gramm

68 Gramm Akku: Die eingebaute Lithium Ionen-Batterie wird per USB C-Kabel aufgeladen. Die Aufladezeit beträgt circa 3 Stunden.

Die eingebaute Lithium Ionen-Batterie wird per USB C-Kabel aufgeladen. Die Aufladezeit beträgt circa 3 Stunden. Erscheint am: 16. November 2018

16. November 2018 Einzelpreis: ca.50 Euro

Für wen lohnt sich der Pokéball Plus?

Wer sowohl Pokémon Go als auch Pokémon Let's Go, Pikachu oder Evoli spielt und mit Leidenschaft Pokémon Merchandise sammelt, hat am meisten von dem Ball.

Fans erhalten hier einen Sammelgegenstand, der, anders als viele Collectors Items, sogar noch eigene Funktionen hat. Da es von Let's Go keine Collector's Edition gibt, ist der Ball eine gute Alternative.

Wer Pokémon Go jedoch nicht spielt oder an Merchandise nicht interessiert ist, für den halbiert sich der Nutzen.

Momentan wissen wir von keinem anderen Spiel, für das der Ball genutzt werden kann, weswegen der Pokéball Plus für diese Gruppe Spieler einfach nur ein sehr teurer Controller mit einem DLC (Mew) ist.

Was sagt ihr zum Pokéball Plus? Nettes Sammlerstück oder überflüssiges Gimmick?