Pokémon Let's Go & Pokémon GO - So könnt ihr Pokémon übertragen

Bevor im nächsten Jahr das große Pokémon-RPG für die Nintendo Switch erscheint, kommt erstmal Pokémon: Let's Go. Die beiden Versionen bieten entweder Evoli oder Pikachu als Begleit-Pokémon.

Der Clou an der Sache ist aber, dass ihr das Spiel mit eurem Pokémon GO-Account verknüpfen könnt. So lassen sich Pokémon von einem Spiel ins andere übertragen.

Auf der japanischen Pokémon: Let's Go-Seite gibt es jetzt Infos dazu, wie das genau funktioniert.

Voraussetzungen für die Pokémon-Übertragung

GO Park: Sobald ihr in Pokémon: Let's Go, Evoli! oder Pokémon: Let's Go, Pikachu Fuchsania City erreicht, schaltet ihr den GO Park frei. Der erlaubt euch den Transfer der Pokémon aus Pokémon GO.

Wie viele Pokémon kann ich übertragen? Insgesamt 1000: Es gibt 20 Parks, die jeweils 50 Pokémon umfassen können.

Wo finde ich den GO Park? Da, wo in den Pokémon-Editionen Rot/Blau/Grün/Gelb die Safari Zone war. Der GO Park-Komplex befindet sich im nördlichen Teil der Stadt.

So verbindet ihr Pokémon GO mit Let's Go:

Tippt auf das Pokéball-Icon Geht auf die Einstellungen Scrollt runter und tippt auf "Nintendo Switch" Tippt auf "Mit Nintendo Switch verbinden"

So verbindet ihr Let's Go mit Pokémon GO:

Drückt X, um das Pause-Menü zu öffnen und geht mit Y zu den Einstellungen) Klickt Pokémon GO an Ihr werdet gefragt, ob ihr euch mit Pokémon GO verbinden wollt: Wählt Ja Wählt erneut Ja, wenn der richtige Trainer angezeigt wird Das war's, ihr solltet verbunden sein!

Wie funktioniert das Pokémon-Verschicken?

Um Pokémon von Pokémon GO zu der Let's Go-Version zu schicken, müsst ihr das Nintendo Switch-Symbol auswählen, nachdem ihr die Pokémon und vorher den Pokéball angetippt habt.

Drückt lange auf ein Pokémon, um es auszuwählen und bestätigt anschließend das Senden, wenn ihr euch wirklich sicher seid. Ihr bekommt anschließend eine Bestätigungsnachricht.

Außerdem gibt es jeweils 1 Bonbon pro verschicktes Pokémon.

Wie erhaltet ihr Pokémon in Pokémon: Let's Go?

Sprecht im GO Park mit dem Rezeptionisten: Dort könnt ihr die Option "Pokémon bringen" anwählen. Anschließend habt ihr die Möglichkeit, einen Bereich auszuwählen, in den das Pokémon geschickt werden soll.

Dann wählt ihr "abholen" aus und im Anschluss werdet ihr gefragt, ob ihr ein Pokémon erhalten wollt. Selbstverständlich solltet ihr das bejahen und bekommt dann kurz darauf die Bildschirmnachricht, dass ihr ein neues Pokémon erhalten habt.

Pokémon-Übertragungen sind endgültig

Seid vorsichtig und überlegt euch gut, ob ihr das wirklich wollt: Einmal von Pokémon GO nach Let's Go verschickte Pokémon lassen sich nicht zurückholen.

Die Stats der Pokémon werden bei der Übertragung neu ausgewürfelt. So, als hättet ihr die Pokémon getauscht.

Diese Pokemon können nicht übertragen werden:

Einige Pokémon lassen sich überhaupt nicht von Pokémon GO zu Pokémon Let's Go verschicken. Dabei handelt es sich vor allem um die diversen Event-Pokémon.

Pikachu in allen Varianten mit speziellen Hüten

Raichu mit den diversen Special-Hüten

Schiggy mit Sonnenbrille

Schillok mit Sonnenbrille

Turtok mit Sonnenbrille

Mew

Legendäre Pokémon können generell nicht übertragen werden. Meltan und Melmetal bieten dabei allerdings die Ausnahme.

Welche Pokémon werdet ihr als erstes übertragen?

