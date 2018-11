Pokémon Let's Go - Deswegen fangen Spieler plötzlich so viele Shinys

Wer im Kanto von Pokémon: Let's Go umherstreift, dem fällt sofort die größte Änderung auf: Die Pokémon verstecken sich jetzt nicht mehr im hohen Gras, sondern laufen kreuz und quer durch die Wildnis.

Abgesehen davon, dass wir jetzt nicht mehr immer und immer wieder durch den gleichen Grasstreifen laufen müssen, sondern gezielt auf ein Pokémon zugehen können, hat die neue Optik noch einen weiteren Vorteil: Sie sorgt für mehr Shinys.

So bekommt ihr mehr Shinys

Bis jetzt erschienen die besonders glänzenden Pokémon etwa mit einer Rate von einem Shiny pro 4.096 Pokémon Spawns.

Diese Rate konnte in früheren Versionen erhöht werden, in dem beispielsweise mehrere Exemplare von einer Art nacheinander gefangen werden (einer so genannten Fangserie), dem Lockparfüm, das einfach mehr Pokémon anlockt oder mit dem Schillerpin, einem Item das die Wahrscheinlichkeit für Shinys erhöht.

Die Fangserie beschwert uns auch in Pokémon: Let's Go bessere Monster. Wer beispielsweise mehrere Traumatos hintereinander fängt, sieht bei einem Blick auf das Charakterblatt beim sechsten Traumato bessere Werte als beim ersten.

Auch das Potenzial, das ihr jederzeit mit der Richter-Funktion checken könnt, verbessert sich während einer Fangserie.

Seit dem Release von Pokémon: Let's Go berichten Spieler jedoch auch ohne Fangserie oder Schillerpin von sehr viel mehr Shinys als noch zuvor in anderen Titeln. Aber wieso?

Gibt es mehr Shinys als früher?

Die Chancen haben sich nicht geändert. Die Optik jedoch schon. Früher ist ein Pokémon nur gespawnt, wenn wir im hohen Gras darüber gestolpert sind. Jetzt erscheinen die Pokémon jedoch überall um uns herum.

Sogar, wenn wir völlig ohne Fang durch den Vertania-Wald laufen, spawnen um uns herum knapp 20 Pokémon während einer Runde Waldspaziergang.

Wenn also ein Shiny pro 4.096 Pokémon auftritt, ist dieser Wert mit wild um uns herum spawnenden Pokémon sehr viel eher erreicht als in anderen Editionen. Die Lösung für das Shiny-Phänomen ist also einfache Mathematik.

Wie bekomme ich den Schillerpin?

Falls ihr trotzdem einen Schillerpin haben möchtet, müsst ihr ein bisschen mehr dafür arbeiten: Wenn ihr alle 150 Pokémon in Let's Go gefangen habt (exklusive Mew, Meltan und Melmetal, die es nur im Pokéball Plus beziehungsweise mit Pokémon Go zu fangen gibt), besucht das Büro des Pokémon-Entwicklers GameFreak in Prismania City.

Dort wartet eine Dame auf euch, die uns bei der ersten Begegnung rät wiederzukommen, wenn wir einen Titel haben. Damit meint sie die 150 gefangenen Pokémon. Der Schillerpin erhöht die Rate von 1 zu 4.096 auf 1 zu 1365.

Haltet ihr besonders nach Shinys Ausschau?