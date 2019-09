Pokémon bekommt eine neue Anime-Serie. Die frohe Botschaft dürfte insbesondere Fans gefallen, die mit der letzten Anime-Umsetzung zu Sonne und Mond wenig anfangen konnten. Allzu viele Infos gibt es zum neuen Projekt allerdings leider noch nicht.

Bis auf die Ankündigung, dass die Anime-Serie sämtliche Regionen aus allen bisherigen Spielen umfassen soll. Also wird wohl auch die neue Region Galar aus Pokémon Schwert und Schild zu sehen sein.

Neue Pokémon-Anime-Serie mit allen Regionen aus den Spielen angekündigt

8. Generation & Schwert und Schild: Die bevorstehenden Neuerungen in der Pokémon-Welt sollen offensichtlich auch in Form einer Anime-Serie zur Geltung kommen. Das heißt, dass es passend zum kommenden Nintendo Switch-RPG Pokémon Schwert und Schild sowie den darin neu eingeführten Pokémon der achten Generation auch eine neue Anime-Serie geben wird.

Das wissen wir bereits: Die Informationen zur kommenden Pokémon-Serie halten sich noch in Grenzen. Außer einem kurzen Mini-Teaser ohne echte Szenen aus der Anime-Serie gibt es noch nichts zu sehen. Die einzige handfeste Info besteht in der Ankündigung, dass sämtliche Regionen aus allen Spielen enthalten sein sollen.

Am 29. September folgen dann weitere, detailliertere Informationen zur kommenden Pokémon-Serie in Anime-Form.

Schaut euch den kurzen Teaser an:

Pokémon Schwert & Schild enthüllt neue Stadt in der Galar-Region

Die Ankündigung rund um die Regionen wirkt vor allem dadurch spannend, dass in Pokémon Schwert und Schild mit Galar auch eine völlig neue Region eingeführt wird. Galar orientiert sich an Großbritannien und macht unter anderem Hoffnung auf ein ganz spezielles Pokémon. Alles, was wir zum Spiel bisher wissen, findet ihr hier im Pokémon Schwert & Schild-Hub. Es erscheint am 15. November.

Freut ihr euch auf die neue Pokémon-Serie?

