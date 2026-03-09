Pokémon Pokopia Bauholz herstellen - So bekommt ihr die Ressource aus Baumstämmen

So stellt ihr Bauholz in Pokopia her.

Wer Möbel, Zäune oder Gebäude wie das Pokémon Center in Pokémon Pokopia zusammenzimmern will, braucht Bauholz. Im Spiel findet ihr zwar jede Menge Holz, müsst daraus aber eben erst einmal Baumstämme und im nächsten Schritt Bauholz herstellen. Wir erklären euch, wie ihr schon früh im Spiel an diese essenzielle Ressource kommt.

Schritt 1: Sichlor finden und Zerschneider lernen

Ihr müsst zuerst Zerschneider erlernen, bevor ihr überhaupt das Holz, das ihr in der Spielwelt findet, in Baumstämme zerhacken könnt. Genau die braucht ihr nämlich, um später daraus Bauholz herstellen zu können.

Zerschneider bringt euch das Pokémon Sichlor bei, mit dem ihr euch schon recht früh im Laufe eures Abenteuers anfreunden könnt. Sichlor hat praktischerweise auch die Fähigkeit, Bauholz für euch anzufertigen, dazu aber mehr im nächsten Schritt.

Klären wir erst einmal die Frage, wo ihr Sichlor überhaupt findet: Das Käfer-Pokémon könnt ihr zum Glück recht simpel anlocken, indem ihr den Lebensraum "Gras unterm Baum" ("Tree-shaded tall grass") braut. Hierfür benötigt ihr lediglich einen beliebigen großen, gesunden Baum sowie vier hohe Grasfelder, die in der Nähe des Baumes so angeordnet sind, dass sie sich berühren.

So sieht der für Sichlor benötigte Lebensraum aus. Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=wMltv5SPLSU

Habt ihr das Habitat erstellt, dürfte es nicht lange dauern, bis Sichlor auftaucht. Sprecht anschließend mit dem Monster und es wird euch darum bitten, ihm zwei stabile Stöcke zu bringen, die ihr vielleicht sogar bereits in eurem Inventar habt. Anschließend bringt es euch die Attacke Zerschneider bei!

Wofür benötige ich Zerschneider? Wie oben bereits erwähnt, könnt ihr mithilfe der Attacke einfaches Holz zum Item "Kleiner Baumstamm" verarbeiten. Alternativ könnt ihr Bäume fällen, um daraus Baumstämme zu gewinnen.

Sammelt also Baumstämme und bringt diese anschließend zu Sichlor.

Schritt 2: Bauholz bei Sichlor herstellen

Sichlor (sowie einige weitere Pokémon) besitzt das Talent "Holzhacken", mit dem es eure Ressourcen in Bauholz weiterverarbeiten kann.

hierfür müsst ihr lediglich mit Sichlor (oder einem anderen Pokémon mit der Fähigkeit Holzhacken) sprechen.

Wählt die Dialog-Option "Schau mal" aus, wählt eure Baumstämme im Inventar aus und bittet Sichlor darum, daraus Bauholz herzustellen. Ihr könnt ihm sogar mehrere auf einmal geben.

Nehmt eure Baumstämme alternativ in die Hand und sprecht das Pokémon an. Klickt anschließend "Mach daraus Bauholz!" an.

Bis das Bauholz fertig ist, dauert es ein Weilchen. Eine Sprechblase über dem Pokémon zeigt euch, wann ihr die Ressource bei ihm abholen könnt.

Das untere Video zeigt euch noch einmal Schritt für Schritt, wie ihr Bauholz in Pokopia bekommt

Alle Pokémon mit Holzhacken-Fähigkeit

Wie wir weiter oben schon erwähnt haben, wohnen in der Welt von Pokopia mehrere Pokémon mit der Fähigkeit Holzhacken. Findet ihr weitere, könnt ihr also sogar mehrere Monster gleichzeitig damit beauftragen, Bauholz für euch herzustellen, was das Prozedere natürlich immens beschleunigt.

Diese Pokémon beherrschen außerdem Holzhacken (via VGC):

Scherox

Skaraborn

Pinsir

Sarzenia

Iksbat

Porenta

Zoroark

Mabula

Donarion

Arboretoss

Silvarro

Quajutsu

Meikro

Kranoviz

Pokémon Pokopia ist am 05. März 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erschienen und gehört auf Metacritic zu den aktuell besten Pokémon-Spielen überhaupt.

