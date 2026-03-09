Pokémon Pokopia-Event: Hoppspross, Hubelupf und Papungha bekommen - So findet ihr Pusteflaum und baut die neuen Habitate

Alle Infos zum Hoppspross-Event in Pokémon Pokopia.

Wenige Tage nach dem Release von Pokémon Pokopia startet bereits das erste zeitlich-limitierte Event ab dem 09. März um 21 Uhr. Darin könnt ihr die drei neuen Pokémon Hoppspross, Hubelupf und Papungha freischalten, neue Habitate bauen und Deko-Items mit Picknick-Thematik kaufen.

Wie starte ich das Hoppspross-Event?

Wenn ihr das Spiel vom 09. bis 24. März startet, erscheint Hoppspross in der Nähe des Pokémon-Centers von Welkwüstia, also der ersten Region. Ihr müsst das Center bereits wieder aufgebaut haben. Redet mit Hoppspross und es schickt euch auf die Suche nach Pusteflaum. Das werdet ihr aber in der normalen Spielwelt nicht finden.

Wie finde ich Pusteflaum?

Pusteflaum erscheint ausschließlich auf Wunderinseln. Um diese zu betreten, müsst ihr Driftlon ein Plüschi zeigen. Zu Spielbeginn werdet ihr wahrscheinlich am ehesten ein Evoli-Plüschi im Inventar haben, es gibt aber insgesamt fünf verschiedene Wunderinseln.

So sieht Pusteflaum aus. Auf hellen Hintergründen ist es leicht zu übersehen.

Auf jeder davon spawnt Pusteflaum. Wir hatten allerdings den Eindruck, dass es auf der Evoli-Insel am meisten zu holen gibt. Haltet nach Pusteblumen-Samen Ausschau und guckt genau hin. Besonders auf hellem Sandboden sind die unscheinbaren Items leicht zu übersehen.

Ihr werdet mehreren Wunderinseln einen Besuch abstatten müssen und normalerweise dürft ihr nur ein Eiland pro Tag besuchen – außer ihr schummelt und nutzt Zeitreisen.

Wie Zeitreisen funktioniert, erklärt euch unser kurzes Video:

0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

Autoplay

Das bringt euch Pusteflaum

Nach eurer Rückkehr hat es sich Hoppspross im Pokémon Center gemützlich gemacht und einen Laden eröffnet. Es tauscht jetzt euren Pusteflaum gegen neue Deko-Items, mit denen ihr auch neue Habitate bauen könnt, um Hubelupf und Papungha in euer Dorf zu locken.

Alle Event-Items von Hoppspross (und Kosten):

Ruheblumensamen (5x Pusteflaum)

Blümchengedeck (10x Pusteflaum)

Blümchentisch (10x Pusteflaum)

Blümchenkissen (10x Pusteflaum)

Picknickdecke (15x Pusteflaum)

Hoppspross-Trinkflasche (5x Pusteflaum)

Bentobox (5x Pusteflaum)

Saftflaschen (5x Pusteflaum)

Blümchenrucksack (15x Pusteflaum)

Blümchenwandschmuck (5x Pusteflaum)

Im Pokémon Center könnt ihr Pusteflaum gegen neue Deko tauschen.

Wenn ihr alles mindestens ein Mal kaufen möchtet, braucht ihr 85x Pusteflaum. Einige der Items werdet ihr aber vermutlich mehrfach erwerben wollen, also rechnet ein paar Tage ein, bis ihr alles zusammen gesammelt habt – außer ihr nutzt Zeitreisen.

Baut neue Habitate mit Event-Items

Nach dem Shoppen könnt ihr mit den Event-Items mehrere Habitate erschaffen, in denen dann auch Hubelupf und Papungha erscheinen können.

Folgende Habitate könnt ihr bauen:

001 Gelber Blumenteppich: 4x Ruheblumen

4x Ruheblumen 002 Ausflugsgepäck: 1x Blümchenrucksack, 1x Hoppspross-Trinkflasche, 1x Bentobox

1x Blümchenrucksack, 1x Hoppspross-Trinkflasche, 1x Bentobox 003 Ruheblumen-Picknick: 1x Ruheblumen, 1x Bentobox, 1x Blümchenkissen, 1x Blümchengedeck

Nur mit gelben Blumen könnt ihr bereits alle drei Event-Pokémon bekommen.

Auch im Habitat Gelber Blumenteppich können bereits alle drei Event-Pokémon ein Zuhause finden. Ihr müsst also nicht zwangsläufig alle Habitate finden. Mit mehr passenden Habitaten steigt allerdings die Chance, dass sich die fehlenden zwei schnell für eure Insel entscheiden.

Im Habitatdex findet ihr ab sofort einen neuen Tab "Habitatdex (Event)", in dem ihr zukünftig vermutlich noch viele weitere Lebensräume erwarten könnt, die mit der Zeit dazukommen.

Achtung: Das Event ist zeitlich exklusiv. Wenn ihr es verpasst, gibt es keine einfache Möglichkeit mehr, an die entsprechenden Event-Items und Habitate zu kommen.

Ob Hoppspross jedes Jahr zur gleichen Zeit zurückkehrt oder sich das Event anderweitig wiederholt, ist aktuell nicht klar.

Damit sollten alle wichtigen Schritte zum Abschließen des ersten Events getan sein! Habt ihr alle Gegenstände gekauft und die drei neuen Pokémon in eurem Dorf, habt ihr alles geschafft.

Was denkt ihr: Hat euch das Hoppspross-Event gefallen und freut ihr euch auf zukünftige Events in Pokémon Pokopia?