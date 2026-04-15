Pokémon Pokopia kündigt neuen Bisasam-Wettbewerb an - für die Belohnungen habt ihr nur ein paar Tage Zeit

Im April könnt ihr an Bisasams Springseil-Wettbewerb teilnehmen und Belohnungen abstauben.

Maximilian Franke
15.04.2026 | 09:59 Uhr

Diesen schicken Pokal könnt ihr euch im April sichern! Diesen schicken Pokal könnt ihr euch im April sichern!

Für Pokémon Pokopia wurde das nächste Mini-Event angekündigt. Ihr habt ein paar Tage Zeit, um bei Bisasam an einer sportlichen Herausforderung teilzunehmen und wenn ihr erfolgreich seid, gibt’s vom besten Pokémon der Welt eine Trophäe für euch als Deko.

Bisasam schickt euch zum Training

Das neue Event “Bisasams Springseil-Wettbewerb” startet am 19. April und endet am 26. April, jeweils um 5 Uhr morgens. Eine wirklich neue Mechanik gibt es aber nicht, stattdessen möchte der Pflanzen-Starter von euch, dass ihr gemeinsam Seilspringen übt – was jederzeit im Spiel möglich ist. Diesmal gibt’s aber Belohnungen (via pokemon.com).

Video starten 0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

Um den Event-Wettbewerb zu starten, müsst ihr während des Zeitraum einfach mit Bisasam sprechen und die passende Dialogoption auswählen. Allerdings müsst ihr vorher die Hauptstory in Welkwüstia abgeschlossen haben – Flegmon muss also bereits für Regen gesorgt haben.

Nun müsst ihr im richtigen Moment springen, damit eure Beine das schwingende Seil nicht berühren. Im Idealfall schafft ihr das etliche Male hintereinander und könnt so euren Highscore steigern.

Was gibt’s zu gewinnen?

Dank eines zeitreisen Fans können wir schon einen Blick auf die Belohnungen werfen. Nehmt die folgenden Infos also mit etwas Vorsicht, sie sind nicht offiziell – abseits des Pokals, der auch von der Pokémon Company erwähnt wird (via Reddit).

Alle Belohnungen des Events:

  • 00-10 Sprünge: Beeren
  • 11-20 Sprünge: Sternstücke
  • 21-30 Sprünge: 3 große Reliquien
  • 31-40 Sprünge: 3 bunte Federn
  • 41-50 Sprünge: 3 silberne Federn
  • 51-60 Sprünge: Pokal

Laut des zeitreisenden Users wird es ab 50 Sprüngen übrigens besonders knifflig, weil die Geschwindigkeit des Seils sich schlagartig ändern kann – fies! Ich für meinen Teil habe eh kaum Hoffnung bis dahin zu kommen. Mein persönlicher Rekord liegt aktuell bei 3 Sprüngen. Nun.

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Auch im Multiplayer wird gehüpft

Das ganze funktioniert auch im Multiplayer. Wenn ihr also die Insel andere Leute besucht oder gemeinsam auf einer Cloud Island abhängt, könnt ihr alle gleichzeitig hüpfen. Wer beim Timing Fehler macht, fliegt raus!

In diesem Fall bekommen nur die Teilnehmenden ihre Preise, die die entsprechenden Highscores geknackt haben.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das neue Sprungseil-Event in Pokémon Pokopia?

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