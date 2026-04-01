Pokémon-Fan baut in Pokopia ein Hochsicherheits-Gefängnis wie bei Das Schweigen der Lämmer, um ein ganz bestimmtes Pokémon wegzusperren

Welches Pokémon versteckt sich wohl hinter den Türen? (Bild: No_Challenge_2058 auf Reddit)

Pokémon Pokopia lässt die Pokémon-Fans ihre Kreativität ausleben wie kaum sonst ein Spiel oder Spin-off der beliebten Reihe. Ein User hat diese Freiheit genutzt, um ein ganz bestimmtes Pokémon hinter Gitter zu bringen.

Düsteres Gefängnis für ein einzelnes Pokémon

Mittlerweile gibt es über 1.000 verschiedene Pokémon. Neben ein paar Favoriten dürfte jede*r auch das ein oder andere Taschenmonster haben, das er oder sie weniger oder sogar gar nicht leiden kann. Ein in der Community oft genanntes Pokémon ist dabei Pantimos.

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Pantimos existiert schon seit der ersten Generation. Warum das Psycho-Pokémon auf so viel fehlende Gegenliebe stößt, ist gar nicht so leicht zu sagen. Das Design ist auf jeden Fall einzigartig. Die weit verbreitete Abneigung gegenüber Clowns könnte aber sicherlich eine große Rolle spielen. Zudem sollte natürlich nicht das Pantimos aus der Serie vergessen werden, das nach einer etwas merkwürdigen Geschichte quasi zum Mitbewohner von Ash's Mutter Delia wird.

Pantimos ist auch in Pokémon Pokopia vertreten und so stellt sich für so manchen Fan die Frage, wie sie mit dem eventuell unbeliebten Gast umgehen sollen. Der Reddit-User "No_Challenge_2058" hat eine kreative Lösung gefunden.

In einem kürzlich von ihm geposteten Video ist zu sehen, dass sich in seiner Spielwelt eine Luke im Boden befindet, die zu einem langen Gang aus Stahl und Lava führt. Am Ende des Gangs warten gleich drei Glastüren und ein Rolltor aus Metall.

Erst, wenn diese allesamt geöffnet wurden, ist das wahre Ende des Gangs zu sehen. Hinter Gittern und von zwei großen Leuchten angestrahlt, ist dort ein Pantimos eingesperrt und macht seine gruseligen Pantomime-Moves.

Das Video findet ihr hier:

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In den Kommentaren gibt es zahlreiche Vergleiche zum legendären Horrorfilm "Das Schweigen der Lämmer", in dem Hannibal Lecter auf ganz ähnliche Weise eingesperrt wird. Viele User schreiben spaßeshalber, dass Pantimos genau das auch verdient.

Andere können hingegen gar nicht nachvollziehen, wo der ganze Hass auf das lustige Psycho-Pokémon eigentlich herkommt. Einige wenige bezeichnen Pantimos sogar als ihr persönliches Lieblings-Pokémon. Geschmäcker sind eben verschieden.

Wie steht ihr zu Pantimos? Könnt ihr die Ablehnung nachvollziehen?