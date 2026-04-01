Pokémon-Fan baut in Pokopia ein Hochsicherheits-Gefängnis wie bei Das Schweigen der Lämmer, um ein ganz bestimmtes Pokémon wegzusperren

Aus diesem Gefängnis kann ein Pokémon so schnell nicht entkommen.

Jonas Herrmann
01.04.2026 | 17:39 Uhr

Welches Pokémon versteckt sich wohl hinter den Türen? (Bild: No_Challenge_2058 auf Reddit) Welches Pokémon versteckt sich wohl hinter den Türen? (Bild: No_Challenge_2058 auf Reddit)

Pokémon Pokopia lässt die Pokémon-Fans ihre Kreativität ausleben wie kaum sonst ein Spiel oder Spin-off der beliebten Reihe. Ein User hat diese Freiheit genutzt, um ein ganz bestimmtes Pokémon hinter Gitter zu bringen.

Düsteres Gefängnis für ein einzelnes Pokémon

Mittlerweile gibt es über 1.000 verschiedene Pokémon. Neben ein paar Favoriten dürfte jede*r auch das ein oder andere Taschenmonster haben, das er oder sie weniger oder sogar gar nicht leiden kann. Ein in der Community oft genanntes Pokémon ist dabei Pantimos.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Pantimos existiert schon seit der ersten Generation. Warum das Psycho-Pokémon auf so viel fehlende Gegenliebe stößt, ist gar nicht so leicht zu sagen. Das Design ist auf jeden Fall einzigartig. Die weit verbreitete Abneigung gegenüber Clowns könnte aber sicherlich eine große Rolle spielen. Zudem sollte natürlich nicht das Pantimos aus der Serie vergessen werden, das nach einer etwas merkwürdigen Geschichte quasi zum Mitbewohner von Ash's Mutter Delia wird.

Pantimos ist auch in Pokémon Pokopia vertreten und so stellt sich für so manchen Fan die Frage, wie sie mit dem eventuell unbeliebten Gast umgehen sollen. Der Reddit-User "No_Challenge_2058" hat eine kreative Lösung gefunden.

Aktuelles zu Pokémon Pokopia
Pokopia-Fan baut Pantimos das perfekte Zuhause und weckt damit grausige Erinnerungen an einen Stephen King-Klassiker
von Kevin Itzinger
Pokopia-Spieler baut geniales System, das komplett vollautomatisch unendlich Karotten produziert
von Samara Summer
Pokopia-Spieler findet einen fragwürdigen Weg, um unbeliebte Pokémon loszuwerden – er begräbt sie lebendig
von Johannes Bundemann

In einem kürzlich von ihm geposteten Video ist zu sehen, dass sich in seiner Spielwelt eine Luke im Boden befindet, die zu einem langen Gang aus Stahl und Lava führt. Am Ende des Gangs warten gleich drei Glastüren und ein Rolltor aus Metall.

Erst, wenn diese allesamt geöffnet wurden, ist das wahre Ende des Gangs zu sehen. Hinter Gittern und von zwei großen Leuchten angestrahlt, ist dort ein Pantimos eingesperrt und macht seine gruseligen Pantomime-Moves.

Das Video findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In den Kommentaren gibt es zahlreiche Vergleiche zum legendären Horrorfilm "Das Schweigen der Lämmer", in dem Hannibal Lecter auf ganz ähnliche Weise eingesperrt wird. Viele User schreiben spaßeshalber, dass Pantimos genau das auch verdient.

Andere können hingegen gar nicht nachvollziehen, wo der ganze Hass auf das lustige Psycho-Pokémon eigentlich herkommt. Einige wenige bezeichnen Pantimos sogar als ihr persönliches Lieblings-Pokémon. Geschmäcker sind eben verschieden.

Wie steht ihr zu Pantimos? Könnt ihr die Ablehnung nachvollziehen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 19 Stunden

Pokopia-Fan baut Pantimos das perfekte Zuhause und weckt damit grausige Erinnerungen an einen Stephen King-Klassiker

vor einem Tag

Pokopia-Spieler baut geniales System, das komplett vollautomatisch unendlich Karotten produziert

vor 2 Tagen

Pokopia-Spieler findet einen fragwürdigen Weg, um unbeliebte Pokémon loszuwerden – er begräbt sie lebendig

vor 3 Tagen

Pokémon Pokopia: Diese abgefahrene Cyberpunk-Stadt ist wahrscheinlich der krasseste Build, den ihr heute sehen werdet

vor 4 Tagen

Pokopias Version von "Shiny-Jagd": Fans nutzen eine Strategie, um seltene Items zu farmen und Pokémon-Fans kommt das bekannt vor
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet   2     1

vor 8 Stunden

91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet
One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde

vor 8 Stunden

One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde
Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat   5     1

vor 8 Stunden

Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat
Das allererste LEGO-Set hieß noch gar nicht LEGO und benutzte komplett andere Klemmbausteine

vor 9 Stunden

Das allererste LEGO-Set hieß noch gar nicht "LEGO" und benutzte komplett andere Klemmbausteine
mehr anzeigen