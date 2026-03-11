Pokémon Pokopia: Alle Rezepte zum Kochen - Diese Zutaten braucht ihr für Salate, Bratlinge und Co.

Wenn ihr in Pokémon Pokopia durch Kargebergia schlendert, werdet ihr bald auf Schlaraffel treffen. Das Chefkoch-Eichhörnchen bringt euch die Grundzüge des Kochens bei, verrät euch aber nicht jedes einzelne Rezept. Wir listen euch hier alle Suppen, Bratlinge, Brote und Salate mit ihren Zutaten auf, die bisher entdeckt wurden.
Salat-Rezepte (verstärkt Blattwerk)
Für Salate braucht ihr ein Schneidebrett.
|Einfacher Salat
(neutral)
|Blatt + 1 weitere Zutat
|Jonagosalat
(süß)
|Blatt + Jonagobeere
|Algensalat
(bitter)
|Blatt + Algen
|Streifensalat
(sauer)
|Blatt + 1 weitere Zutat
Pokémon mit Holzhacken
|Püreesalat
(herb)
|Blatt + Maronbeere
Pokémon mit Zerkleinern
|Croûtonsalat
(scharf)
|Blatt + Einfaches Brot
Suppen-Rezepte (verstärkt Aquaknarre)
Für Suppen braucht ihr einen Kochtopf auf einem Herd oder über einem Feuer.
|Einfache Suppe
(neutral)
|Tafelwasser + 2 weitere Zutaten
|Algensuppe
(bitter)
|Tafelwasser + Alge + 1 weitere Zutat
|Pilzsuppe
(herb)
|Tafelwasser + Höhlenpilz + 1 weitere Zutat
|Kribbelsuppe
(scharf)
|Tafelwasser + 2 weitere Zutaten
Pokémon mit Elektrisieren
|Bohnensuppe
(scharf)
|Tafelwasser + Bohnen + Blatt
|Herzhafte Suppe
(sauer)
|Tafelwasser + Wilbierbeere + Einfacher Bratling
Brot-Rezepte (verstärkt Zerschneider)
Für Brot braucht ihr einen Backofen.
|Einfaches Brot
(neutral)
|Weizen + 2 weitere Zutaten
|Jonagobrot
(sauer)
|Weizen + Jonagobeere + 1 weitere Zutat
|Karottenbrot
(scharf)
|Weizen + Karotte + 1 weitere Zutat
|Vulkanbrot
(scharf)
|Weizen + Einfache Suppe + 1 weitere Zutat
Pokémon mit Anzünden
|Fluffiges Brot
(süß)
|Weizen + Pirsifbeere
Pokémon mit Bewässern
|Recycle-Brot
(bitter)
|Weizen + Einfaches Brot
Pokémon mit Recyceln
Bratling-Rezepte (verstärkt Zertrümmerer)
Für Bratlinge braucht ihr eine Pfanne auf einem Herd.
|Einfacher Bratling
(neutral)
|Bohne + 3 weitere Zutaten
|Bratling mit Pilzen
(herb)
|Bohne + Höhlenpilz + 2 weitere Zutaten
|Bratling mit Tomaten
(sauer)
|Bohne + Tomate + 2 weitere Zutaten
|Bratling mit Kartoffeln
(süß)
|Bohne + Kartoffel + 2 weitere Zutaten
|Bitterer Bratling
(bitter)
|Bohne + Fragiabeere + Prunusbeere + 1 weitere Zutat
|Lebhafter Bratling
|Bohne + Einfacher Salat + Kartoffel + 1 weitere Zutat
Begleiter-Pokémon mit Sonderfähigkeiten
Für einige Rezepte müsst ihr ein Pokémon dabei haben, das eine spezielle Fähigkeit beherrscht. Um Vulkanbrot zu backen, müsst ihr etwa ein Feuer-Pokémon im Schlepptau haben, das dem Backofen ordentlich einheizt.
Geht dafür einfach zu einem passenden Monster und wählt im Gespräch "Folge mir". Sobald es sich in der Nähe der Kochstation befindet, wird euch beim Craften ein Symbol mit dem jeweiligen Pokémon und dem passenden Element (Flamme, Blitz, Wassertropfen) angezeigt.
Um passende Pokémon zu finden, solltet ihr im Pokédex die Filter-Funktion nutzen! Hier könnt ihr euch etwa alle Pokémon anzeigen lassen, die bereits bei euch wohnen und die mit der gesuchten Fähigkeit auftrumpfen können.
Kochen lohnt sich
Mit allen Gerichten könnt ihr nicht nur eure Ausdauerleiste wieder auffüllen oder anderen Pokémon eine Freude machen, sondern auch eure Fähigkeiten verbessern.
Jeder der vier Kategorien verstärkt dabei jeweils die oben genannten Grundfähigkeiten. Es spielt dabei keine Rolle welches Gericht ihr benutzt, nur der Typ muss stimmen. Alle Suppen verstärken eure Aquaknarre also gleich effizient.
Mehr dazu erfahrt ihr hier:
Es ist durchaus möglich, dass im Laufe der Zeit noch mehr Rezepte entdeckt werden oder im Rahmen von Events ins Spiel hinzugefügt werden. Sollte das passieren, updaten wir diesen Artikel.
Was denkt ihr: Wie gefällt euch das Kochen in Pokémon Pokopia? Werdet ihr alle Gerichte ausprobieren?
