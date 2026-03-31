Pokémon Pokopia Mew freischalten: So holt ihr euch das mysteriöse Pokémon auf eure Insel

Mew gehört zu den beliebtesten Pokémon überhaupt und um es in Pokopia zu finden, müsst ihr vorher einiges leisten.

Maximilian Franke
31.03.2026 | 17:20 Uhr

Das müsst ihr tun, um Mew in Pokopia freizuschalten. Das müsst ihr tun, um Mew in Pokopia freizuschalten.

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Das mysteriöse Pokémon Mew hat seinen legendären Status bereits seit der ersten Generation und ist auch in Pokopia wieder mit dabei. Damit es bei euch einzieht, reicht es allerdings nicht, das richtige Habitat zu bauen. Stattdessen müsst ihr vorher ein Rätsel lösen.

So lockt ihr Mew auf eure Insel

Um Mew zu rufen, müsst ihr das Steinplatten-Rätsel im geheimen Tempel unter der Oberfläche von Welkwüstia lösen. Dafür müsst ihr 27 rätselhafte Steinplatten finden und im Tempel zum korrekten Motiv zusammensetzen.

Video starten 0:24 Pokémon Pokopia: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!

Sobald ihr das geschafft habt, erscheint ein Portal mit dem ihr interagieren könnt, woraufhin Mew erscheint. Nun könnt ihr es ansprechen und euch anfreunden.

Mew ist erschienen – und jetzt?

Jetzt müsst ihr nur noch ein freies Habitat oder Haus finden, in dem es sich Mew gemütlich machen kann und Zack – schon ist das seltene Pokémon euer Nachbar!

Da Mew ein mysteriöses bzw. legendäres Pokémon ist, steigt das Umgebungslevel schneller in dem Gebiet, in dem es wohnt. Das gilt auch für die anderen legendären Monster, die ihr auf Wunderinsel finden könnt.

Es lohnt sich also, die seltenen Exemplare in allen Gebieten von Pokopia zu verteilen, zumindest wenn ihr schnelle Fortschritte bei den Umgebungsleveln erzielen möchtet.

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Mews besonderes Talent: Teleportieren

Mew ist derzeit das einzige Pokémon in Pokopia, das die Fähigkeit “Teleportieren” hat. Wenn ihr ein anderes Pokémon sucht und währenddessen mit Mew redet, beamt es euch direkt zum gesuchten Monster.

Das kann unter Umständen sehr praktisch sein, falls ihr ein bestimmtes Pokémon gerade nicht finden könnt. Außerdem lässt es sich in manchen Situationen als Schnellreise nutzen.

Was denkt ihr: Holt ihr Mew auf eure Insel in Pokémon Pokopia?

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