Nach über 25 Jahren machen Pokopia-Fans einen Pokémon-Mythos zur Wahrheit, den viele von uns noch von der Hofpause kennen

Kennt ihr auch noch die Legenden und Mythen, die sich damals auf dem Schulhof bildeten? Einige werden über 20 Jahre später zur Wahrheit.

Maximilian Franke
30.03.2026 | 19:11 Uhr

Pokémon Pokopia lässt einen Mythos zur Wahrheit werden. Pokémon Pokopia lässt einen Mythos zur Wahrheit werden.

Falls ihr zum Release von Pokémon Rot und Blau auch noch zur Schule gegangen seid, werden euch in den Pausen bestimmt manche Mythen und Legenden dazu begegnet sein. Die krassesten Erfolge wurden gefeiert, gemeinsam wurde versucht, Rätsel zu lösen und schier unglaubliche Ereignisse wurden im Stille-Post-Prinzip von Klasse zu Klasse überliefert.

Einige davon waren so unvorstellbar unglaublich, weil sie genau das waren: ausgedacht! Dazu gehörte auch die hartnäckige Theorie, dass irgendwann mal die Freundin eines Freundes aus der Parallelklasse – dessen älterer Cousin bei Nintendo arbeitet – ein Mew in einem LKW nahe der M.S. Anne gefunden hat. Und heute, Jahrzehnte später, setzen Pokémon Pokopia-Fans dieses Gerücht in die Tat um.

Video starten 0:24 Pokémon Pokopia: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!

Aus Schulhof-Gerücht wird endlich Wahrheit

Wie praktisch, dass es in Pokopia das große Kreuzfahrtschiff wieder zu finden gibt, wenn auch in einem ziemlich ramponierten Zustand. Der große Kreuzer befindet sich im Gebiet Trübküstia und kann – wie so ziemlich alles im Spiel – betreten und verändert werden.

Auf Reddit finden sich bereits mehrere Fans, die den gleichen Gedanken hatten: Endlich kann ich den Mythos wahr werden lassen! So auch JoQsh, der nicht nur den LKW nachgebaut hat, sondern sogar das vermeintliche Versteck darunter, inklusive Mew.

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Ich war ein bisschen enttäuscht, dass das nicht das richtige Habitat von Mew ist”, schreibt RexWiscash in den Kommentaren. Tatsächlich hätte das Entwicklerteam mit dieser coolen Referenz sicherlich viel Jubel geerntet.

Auch malletgirl91 nahm sich das Mysterium zum Vorbild und baute ihre Version des Verstecks: “Ihr glaubt nie, wen ich unter dem Truck gefunden habe!

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Und so schließt sich der Kreis für einige Pokémon-Fans, die sich vielleicht seit dem Ende der 90er fragen, ob an diesem Schulhof-Gerücht nicht vielleicht doch etwas dran gewesen sein könnte.

Immerhin hieß es auch, das Versteck könne vielleicht nur in der japanischen Version gefunden werden! Zudem hat jemand aus sicherer Quelle erfahren, dass sich das Geheimnis nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt finden lässt und der Truck steht angeblich in einem Bereich, der eigentlich gar nicht betreten werden kann ... Hach ja, es war eine gute Zeit.

So ganz unschuldig ist Entwickler Gamefreak und Mews Erscheinen in der ersten Generation an diesen Gerüchten vermutlich nicht. Immerhin war das mysteriöse Pokémon tatsächlich gewissermaßen Teil einer kleinen Verschwörung und im Spiel – obwohl es das eigentlich nicht sein sollte.

Mehr dazu:
Mew war für Pokémon Gen 1 gar nicht geplant, wurde in letzter Minute heimlich eingebaut und hat dann die Verkaufszahlen geboosted
von Maximilian Franke
Mew war für Pokémon Gen 1 gar nicht geplant, wurde in letzter Minute heimlich eingebaut und hat dann die Verkaufszahlen geboosted

Es ist wenig verwunderlich, dass ein paar halbwissende Informationsschnipsel, die Mischung aus vielen fantasievollen Kinderträumen, Stille Post und der fehlenden Möglichkeit, das Gerücht stichhaltig zu überprüfen zu so einem Ergebnis führen. Umso schöner ist, dass Pokopia-Fans sich bis heute wohlig daran erinnern und es nun sogar nachbauen können!

Was denkt ihr: Habt ihr den “Mew unterm LKW”-Mythos damals auch aufgeschnappt? Welche anderen Schulhofmythen könnten in Pokopia zum Leben erweckt werden?

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Genre: Simulation

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