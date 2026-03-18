Pokémon Pokopia Mooslaxo: Alle Geschenke und Effekte für das schläfrige Relaxo

Alle Geschenke und Gaben von Mooslaxo in Pokémon Pokopia.

In Pokémon Pokopia könnt ihr euch von Mooslaxo ordentlich unter die Arme greifen lassen. Das schläfrige Pokémon wirkt vielleicht nicht gerade hilfreich, aber wenn ihr ihm die richtigen Items bringt, kann es mächtige Effekte auslösen, die euch das Leben spürbar erleichtern können.

So funktionieren die Mooslaxo-Gaben

Mooslaxo kann euch jeden Tag einen Bonus auf verschiedene Effekte geben. Jeden Morgen um 5 Uhr – es zählt die Uhrzeit eurer Switch-Konsole – wird der jeweilige Bonus wieder deaktiviert und ihr könnt ein weiteres Geschenk auf den Teller vor ihm legen.

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Alle Geschenke und Effekte für Mooslaxo

Die Effekte hängen von den Geschmacksrichtungen der Items ab. Falls ihr unsicher seid, schaut im Inventar einfach in die Item-Beschreibung. Dort steht in den meisten Fällen, welchen Geschmack ein essbarer Gegenstand hat.

Stufen 1-3: Wenn ihr einfache Gegenstände wie Gemüse oder Beeren spendet, sind die Effekte schwächer. Für hochwertige Geschenke, etwa gekochte Gerichte, gibt es auch stärkere Boni.

Mehr seltene Items finden (bitter)

Stufe 1: Kartoffel, Algen, Fragiabeere

Kartoffel, Algen, Fragiabeere Stufe 2: Algensalat, Algensuppe, Mischbrot

Algensalat, Algensuppe, Mischbrot Stufe 3: Gourmet-Bratling

Höhere Spawn-Rate für Pokémon in Habitaten (scharf)

Stufe 1: Chilisoße, Karotte

Chilisoße, Karotte Stufe 2: Kribbelsuppe, Karottenbrot

Kribbelsuppe, Karottenbrot Stufe 3: Vulkanbrot, Bohnensuppe, Crôutonsalat

Freundschafts-Boost mit Pokémon (neutral)

Stufe 1: Jonagobeere, Prunusbeere, Tafelwasser, Curry mit Reis

Jonagobeere, Prunusbeere, Tafelwasser, Curry mit Reis Stufe 2: Einfacher Salat, Einfache Suppe, Einfaches Brot, Einfacher Bratling

Einfacher Salat, Einfache Suppe, Einfaches Brot, Einfacher Bratling Stufe 3: Bratling mit bunten Beilagen

Bessere Items und Rabatt in Pokémon-Läden (sauer)

Stufe 1: Wilbirbeere, Tomate

Wilbirbeere, Tomate Stufe 2: Jonagobrot, Streifensalat, Bratling mit Tomaten

Jonagobrot, Streifensalat, Bratling mit Tomaten Stufe 3: Herzhafte Suppe

Mehr alte Artefakte finden (süß)

Stufe 1: Pfirsifbeere, Kuhmuh-Milchkaffee, Bohne

Pfirsifbeere, Kuhmuh-Milchkaffee, Bohne Stufe 2: Bratling mit Kartoffeln, Jonagosalat

Bratling mit Kartoffeln, Jonagosalat Stufe 3: Weiches Brot

Höhe Spawn-Rate für Ho-Oh und Lugia (herb)

Stufe 1: Weizen, Höhlenpilz, Maronbeere

Weizen, Höhlenpilz, Maronbeere Stufe 2: Pilzsuppe, Bratling mit Pilzen

Pilzsuppe, Bratling mit Pilzen Stufe 3: Püreesalat

Wie schalte ich Mooslaxo frei?

Mooslaxo befindet sich in einer Höhle in Trübküstia. Zu Beginn schläft es allerdings tief und fest, daher ist es das Ziel der Hauptquest "Bringe Licht ins Dunkel", es aufzuwecken. Sobald ihr das Küstengebiet erreicht, sprecht direkt mit Professor Tangoloss und erfüllt dessen Wünsche, um die entsprechenden Aufgaben anzugehen.

Im Zuge der Questline werdet ihr viele neue Pokémon treffen und die Region unter anderem mit Strom versorgen. Bis ihr alle Aufgaben im Gebiet abgeschlossen habt, können durchaus einige Stunden ins Land ziehen.

Was denkt ihr: Welche der Mooslaxo-Effekte findet ihr besonders nützlich?