Pokémon Pokopia-Fan baut beeindruckende Stadt und setzt mal eben eine richtige Ubahn unter die Erde

Es war zu erwarten, dass kreative Pokopia-Fans viel aus der Sandbox rausholen werden, aber die Ergebnisse sind dann trotzdem überraschend krass.

Maximilian Franke
29.03.2026 | 19:01 Uhr

Immer wieder erstaunlich, was die Community mit einer guten Sandbox alles anstellen kann. Immer wieder erstaunlich, was die Community mit einer guten Sandbox alles anstellen kann.

Nur wenige Wochen nach dem Release von Pokémon Pokopia auf der Nintendo Switch 2 zeigt sich bereits, wie viel kreatives Potenzial in der Sandbox des Spiels steckt. Das war zwar auch irgendwo zu erwarten, aber einige Bauten aus der Community sorgen trotzdem für offene Münder – und diese Version der Region Kargebergia gehört auf jeden Fall dazu.

Coole Gebäude und eine noch coolere U-Bahn

Kargbergia ist die Minen-Region, die ihr vermutlich als zweites Gebiet nach Welkwüstia betreten habt. Hier lernt ihr beispielsweise von Schlaraffel das Kochen und buddelt euch durch meterdicke Wände aus Stein und Erz. Im beeindruckenden Werk von Anko_Aniki besucht ihr stattdessen heiße Quellen und fahrt mit den Öffis zum Museum.

Video starten 0:24 Pokémon Pokopia: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!

Die Videotour beginnt im Onsen-Distrikt. Mit dem Begriff sind natürliche heiße Quellen gemeint, an denen in Japan häufig Badehäuser zu finden sind. An deren klassischer Architektur hat sich Anko_Aniki offensichtlich auch ein Vorbild genommen, was bereits eine ziemlich coole Sache ist und vermutlich viele Stunden Arbeit gekostet hat.

Der eigentliche Star des Clips ist aber wohl eher die Ubahn-Station, die als nächstes gezeigt wird. Die besteht nicht nur aus einem wirklichkeitsnahen Eingang und einer Treppe nach unten, sondern besticht auch durch passende Fliesen an den Wänden, realistisch anmutende Rohre an der Decke, Fahrscheinautomaten und automatisch öffnende Durchgangstore.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Anstelle des eigentlichen Zuges wartet eine Bahn aus Lore-Wagons darauf, zur nächsten Station zu düsen. Die beleuchtete Schienenstrecke führt unter dem Vulkan in Kargbergia hindurch endet beim Museum.

Um dorthin zu gelangen, müsst ihr euch eigentlich eine ganze Weile lang durch die Minenschächte und Tunnel der Region graben, bis ihr auf der anderen Seite wieder herauskommt.

Falls ihr Kargebergia einmal komplett ohne Vulkan sehen wollt, solltet ihr euch dieses Kunstwerk einmal anschauen. Hier habt jemand den gesamten Berg einfach abgebaut und dadurch sichtbar gemacht, wie nah das Museum eigentlich am Pokécenter steht.

Mehr dazu:
Pokopia-Fan klöppelt den gesamten Vulkan in Kargbergia weg und macht den Weg zum Museum frei – das Gebiet ist kaum wiederzuerkennen
von Maximilian Franke
Pokopia-Fan klöppelt den gesamten Vulkan in Kargbergia weg und macht den Weg zum Museum frei – das Gebiet ist kaum wiederzuerkennen

Wie lange es gedauert hat, das alles umzusetzen, möchte Anko_Aniki auch auf Nachfrage aus der Community leider nicht verraten, aber in diesem Build stecken mit Sicherheit viele Stunden Arbeit.

Die Kommentare überschlagen sich jedenfalls mit Lob und sind von dem hohen Detailgrad, aber auch dem schieren Aufwand beeindruckt: “Ich liebe es so sehr. Du hast die Treppe nach unten mit all den Verkaufsautomaten in die Station wirklich sehr gut getroffen. Es sieht aus wie eine kleine örtliche Station in Tokyo!”.

Was denkt ihr: Nehmt ihr euch auch große Projekte wie diese in Pokémon Pokopia vor oder setzt ihr euch lieber kleinere Ziele für euer Pokémon-Paradies?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 17 Minuten

Pokémon Pokopia-Fan baut beeindruckende Stadt und setzt mal eben eine richtige Ubahn unter die Erde

vor einem Tag

Dieses Relaxo hat in Pokopia das perfekte Bett gefunden – dumm nur, dass es trotzdem nicht reinpasst

vor 2 Tagen

Pokopia-Spieler baut Tunnel unter Wasser - und übertrifft mit dem Design alle Erwartungen

vor 3 Tagen

Pokopia-Spieler baut gigantische Statue von Arceus in den Himmel und sie ist wirklich beeindruckend

vor 4 Tagen

Die Pokémon Pokopia-Community wünscht sich mehr Eis-Pokémon und mit einem Schneegebiet wäre das der perfekte DLC
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon Pokopia-Fan baut beeindruckende Stadt und setzt mal eben eine richtige Ubahn unter die Erde

vor 15 Minuten

Pokémon Pokopia-Fan baut beeindruckende Stadt und setzt mal eben eine richtige Ubahn unter die Erde
Netflix One Piece: Was Choppers kleine Bonbons sind und wie sie funktionieren

vor 31 Minuten

Netflix' One Piece: Was Choppers kleine Bonbons sind und wie sie funktionieren
Hab meiner Mama Stardew Valley gezeigt, sie ist jetzt in Jahr 200: 6.800 Stunden gespielt, aber mag Angeln immer noch nicht

vor einer Stunde

"Hab meiner Mama Stardew Valley gezeigt, sie ist jetzt in Jahr 200": 6.800 Stunden gespielt, aber mag Angeln immer noch nicht
Ich habe so viele Schlüssel verschwendet! - Crimson Desert-Spieler findet einfache Lösung für eines der nervigsten Probleme im Spiel   1

vor einer Stunde

"Ich habe so viele Schlüssel verschwendet!" - Crimson Desert-Spieler findet einfache Lösung für eines der nervigsten Probleme im Spiel
mehr anzeigen