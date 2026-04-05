Pokopia-Fan baut Pantimos das perfekte Zuhause und weckt damit grausige Erinnerungen an einen Stephen King-Klassiker

Habt ihr da auch Popcorn?

Pokémon Pokopia ist sicher vieles, aber eigentlich alles andere als gruselig – zumindest in der Theorie. Was einige Fans des Spiels mit ihren Pokémon anstellen, ist nämlich durchaus ziemlich unheimlich. So auch in diesem Beispiel, in dem Pantimos kurzerhand zu einer Kultfigur aus dem wohl bekanntesten Buch von Stephen King wird.

"Wir alle fliegen hier unten"

Pantimos gehört nicht unbedingt zu den beliebtesten Pokémons unter der Sonne – diplomatisch ausgedrückt. Tatsächlich gibt es sogar so einige Pokémon-Fans, die ihn aufgrund seines clownesken Gesichts und seiner humanoiden Form ziemlich schaurig finden.

0:24 Pokémon Pokopia: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!

Autoplay

Es ist also kein Wunder, dass er als "Gruseliger Clown" mit einem bestimmten Charakter in einen Topf... oder besser gesagt eine Kanalisation geworfen wird: Pennywise dem tanzenden Clown. Den kennen Grusel-Fans aus dem Roman "Es" von Stephen King, oder zumindest den dazugehörigen Verfilmungen.

Pokémon-Fan und Streamer Tiller hat sich passend dazu etwas überlegt und seinem Pantimos den idealen Wohnraum gebaut. Und damit gleich eine der bekanntesten Szenen aus der Vorlage nachgestellt.

Sewer build for Mr. mime



🎈🤡💦



We all float down here! #pokopia pic.twitter.com/ulGFN7lNJC — TiLLER (@T1LLERg) April 1, 2026

Fans des Buchs oder der Filme erkennen natürlich sofort, was sie da sehen und alle mit dem Namen Georgie suchen wahrscheinlich direkt das Weite. Die gleichnamige Figur bekommt es direkt zum Start der Geschichte von Es nämlich mit eben so einem Straßenablauf zu tun – oder vielmehr dem Clown, der darin wohnt.

Wer nicht weiß, was es mit der Szene auf sich hat, kann sie hier einmal ansehen. Aber Obacht! Nichts für schwache Nerven. Die Kommentierenden unter dem Post erkennen die Anspielung definitiv – und finden sie wie wir auch äußerst gelungen.

Wir können auf jeden Fall jetzt einmal mehr verstehen, warum viele Leute Pantimos etwas gruselig finden. Es gibt einfach auffällig viele Parallelen zu Pennywise. Beide sind quasi Clowns und sehen sehr menschlich aus, obwohl sie es nicht sind. Beide Namen beginnen mit demselben Buchstaben. Auwaia!

Was sagt ihr zu der oben verlinkten Behausung? Und habt ihr Es gelesen oder gesehen? Schreibt es uns gern in die Kommentare!