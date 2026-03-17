Pokémon Pokopia Strom erzeugen: Alle Infos zu Elektrizität, Stromverbrauch und Strommasten

Alle Infos zu Strom und Elektrizität in Pokémon Pokopia.

Wenn ihr in Pokémon Pokopia eure Insel ausbaut, können elektrische Geräte und Strom nützliche Hilfsmittel sein. Das gilt nicht nur für die Lichterzeugung, denn es gibt auch richtig praktische Items, die eine Stromversorgung voraussetzen.

So erzeugt ihr Strom in Pokopia

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Erzeugung von Elektrizität. Im Wesentlichen könnt ihr Elektro-Geräte entweder über ein Elektro-Pokémon aktivieren oder ihr baut Generatoren, von denen es unterschiedliche Varianten gibt.

0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

Autoplay

Pokémon mit Elektrisieren

Habt ihr ein Gerät oder eine Lampe in eurem Dorf, das bzw. die mit Strom versorgt werden muss, könnt ihr euch ein Pokémon suchen, das die Fähigkeit Elektrisieren besitzt. Geht dafür einfach in euren Pokédex und filtert nach dem entsprechenden Skill – so könnt ihr euch alle passenden Monster anzeigen lassen, die ihr bereits gefunden habt.

Mit einem Elektro-Pokémon im Schlepptau geht ihr dann zu dem entsprechenden Gerät. Das Pokémon sollte in der Nähe automatisch reagieren und beispielsweise die Lampe anknipsen oder den Getränkeautomaten einschalten.

Das Problem: Auf diese Art aktivierte Gegenstände bleiben nicht dauerhaft aktiv, sondern schalten sich nach einiger Zeit wieder aus. Wollt ihr etwas auf Dauer betreiben, müsst ihr euch ein Stromnetz aufbauen.

Nutzt Generatoren und Strommasten

Es gibt unterschiedliche Gebäude, die Strom erzeugen können. Einige davon findet ihr schon im ersten Gebiet von Welkwüstia. Andere lernt ihr dagegen erst in Trübküstia kennen, wenn ihr der Hauptquest folgt.

Je nach Generator wird unterschiedlich viel Strom aus einer Quelle erzeugt. Der Verbrauch hängt wiederum davon ab, wie viele Geräte ihr am Ende der Leitung anschließt. In der Regel verbraucht ein Gerät eine Einheit Strom.

Diese Objekte erzeugen Strom:

Windrad: erzeugt 10 Strom (Standard) oder 20 Strom, wenn es hoch oben steht

erzeugt 10 Strom (Standard) oder 20 Strom, wenn es hoch oben steht Wasserrad: erzeugt 20 Strom, wenn es im Wasser steht

erzeugt 20 Strom, wenn es im Wasser steht Brennofen: erzeugt 30 Strom, wenn genug Brennstoffe beigegeben werden

erzeugt 30 Strom, wenn genug Brennstoffe beigegeben werden Mini-Generator: erzeugt 5 Strom

Strommasten: Um die Elektrizität zu ihrem Ziel zu bringen, braucht ihr außerdem Strommasten. In Trübküstia stehen ziemlich viele davon in der Gegend herum, die ihr einfach einsammeln könnt, aber natürlich lassen sie sich auch herstellen.

Stellt die Strommasten in die Nähe von Generatoren und ihr werdet bereits beim Platzieren eine kleine Vorschau sehen, ob sich die Kabel mit dem Gerät verbinden oder nicht. Falls nicht, steht entweder ein Hindernis im Weg oder ihr müsst den Mast näher an das gewünschte Ziel stellen.

Bauanleitung: Um Strommasten herzustellen, findet ihr das entsprechende Rezept für die Werkbank auf einer Insel im Südwesten von Trübküstia in einem gelben Pokéball.

Strommasten: 2x Eisen, 2x Stein

Eisen könnt ihr euch von Unratütox aus Müll herstellen lassen. Ihr findet das Pokémon im Habitat "Müllhalde" aus 1x Mülltonne, 1x Schild und 1x Müllsäcke.

Drahtlose Transmitter

Als Alternative zu den klassischen Strommasten gibt es später im Spiel drahtlose Transmitter. Diese funktionieren im Grunde identisch, allerdings übertragen sie Elektrizität ohne Kabel über größere Distanzen und sogar durch Hindernisse.

Um drahtlose Transmitter freizuschalten, müsst ihr das Pokémon Porygon in euer Dorf holen, was erst im letzten Gebiet Glitzerwolkia möglich ist, wenn ihr der Hauptquest folgt. Gleichzeitig bekommt ihr auch Zugang zu Schaltern, mit denen ihr die Stromübertragung mit Transmittern an- und ausschalten könnt.

Wie ihr die super nützlichen Mini-Generatoren freischaltet und herstellt, erfahrt ihr auf der nächsten Seite dieses Artikels.

Was denkt ihr: Habt ihr ein komplexes Kabelnetzwerk erschaffen oder geht ihr eure Elektro-Pläne eher ruhig an?