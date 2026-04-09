Pokémon Pokopia - Update 1.0.3 ist jetzt live und merzt etliche Fehler aus: Hier sind die Patch Notes

Pokémon Pokopia hat mit Version 1.0.3 heute ein frisches Update erhalten. Hier sind alle Patch Notes im Überblick.

Linda Sprenger
09.04.2026 | 08:28 Uhr

Pokopia hat ein brandneues Update erhalten. Pokopia hat ein brandneues Update erhalten.

Wer heute morgen Pokémon Pokopia auf der Nintendo Switch 2 anwirft, wird von einem neuen Update begrüßt. Patch 1.0.3 ist ab sofort verfügbar. Mit dem neuen Update geht es in erster Linie Bugs an den Kragen, neue Inhalte gibt es nicht. Wir haben die komplette Liste der Patch Notes für euch parat.

So wurde unter anderem ein Fehler behoben, bei dem Pokémon, deren Habitate verschwunden sind, nicht aufgetaucht sind. Auch dann nicht, wenn die "Suchen"-Funktion im Pokédex genutzt wird.

Was bringt der heutige Patch 1.0.3 für Pokémon Pokopia? Alle Patch Notes im Überblick

Video starten 1:05 Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans

Zusätzlich dazu behebt der Patch folgende Bugs:

  • Wenn man unter bestimmten Umständen zu einer Trauminsel reist, landet man in Alabastia und kann nicht in die ursprüngliche Stadt zurückkehren.
  • Beim Wechseln zwischen Städten oder wenn sich das Ingame-Datum ändert, bleibt der Bildschirm dunkel, was die Steuerung erschwert.
  • Durch bestimmte Aktionen wird es unmöglich, die Lebensräume von Pokémon neu zu platzieren.
  • Wenn Bauarbeiten auf eine bestimmte Weise durchgeführt werden, werden Bauprojekte erst abgeschlossen, wenn sich das Ingame-Datum ändert.
  • Am Bleak Beach verhindern bestimmte Aktionen den Fortschritt bei der Anfrage „Lade die Ladestation auf!“
  • In den Sparkling Skylands kann es durch bestimmte Aktionen passieren, dass Pokémon, die beim Bau geholfen haben, verschwinden, wodurch der Fortschritt beim Wiederaufbau des großen Gebäudes erschwert wird.
  • Auf den Cloud Islands können durch bestimmte Aktionen saisonale Pokémon aus der Stadt und von der Insel verschwinden.
  • Beim Erstellen einer neuen Wolkeninsel kann ein Fehler auftreten, wodurch die Insel nicht erstellt werden kann.

Einige der folgenden Probleme wurden teilweise behoben, wodurch sie seltener auftreten:

  • Durch bestimmte Aktionen kann der Controller dauerhaft vibrieren.
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Übrigens könnt ihr euch Ende des Monats auf ein neues Event freuen.

Offiziell angekündigt wurde das neue Event bislang zwar noch nicht, allerdings hat ein YouTuber vor einigen Tagen via Zeitreisen herausgefunden, dass dieses vom 29. April bis 13. Mai 2026 stattfinden soll.

Diesmal soll es um das Pokémon Zobiris gehen, dass wie Hoppspross einen kleinen Shop im Pokémon Center eröffnet und exklusive Items verkauft. Wir berichten, sobald mehr Infos zum Zobiris-Event bekannt sind.

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