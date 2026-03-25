Pokémon Pokopia: Das nächste Event steht schon in den Startlöchern und bringt wieder ein neues Pokémon mit – das erwartet euch

Das ist das zweite Event von Pokémon Pokopia.

Kaum ist das erste Event um Hoppspross in Pokémon Pokopia vorbei, da tauchen auch schon die ersten Infos zum zweiten Event auf, das Ende April stattfindet. Offiziell angekündigt zwar noch nichts, aber dank der Möglichkeit Zeitreisen zu nutzen, ist das Wesentliche trotzdem bereits bekannt.

Das erwartet euch im Zobiris-Event

YouTuber PhillyBeatzU hat sich auf der Switch 2 weit in die Zukunft gewagt und dabei das zweite Event entdeckt, das regulär vom 29. April bis 13. Mai 2026 stattfinden soll. Im Zentrum steht dabei das Unlicht/Geist-Pokémon Zobiris (via Nintendolife).

Falls ihr auch zeitreisen möchtet, erklärt euch unser Video hier, wie es geht:

0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

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Auch wenn ihr nicht schummeln wollt, könnt ihr euch aber bereits den Termin rot im Kalender anstreichen, um die neuen Inhalte nicht zu verpassen.

Falls ihr die genauen Event-Inhalte noch nicht wissen möchtet, habt ihr jetzt immerhin schon einmal das Datum und könnt euch darauf vorbereiten. Für alle anderen verraten wir noch, was euch genau erwartet.

Im Video von PhillyBeatzU könnt ihr bereits ein paar Eindrücke sammeln:

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So läuft das zweite Pokopia-Event ab

Genau wie Hoppspross, wird auch Zobiris einen Shop im Pokémon Center eröffnen und Event-exklusive Gegenstände verkaufen.

Das Thema scheint sich um Camping und Abenteuer zu drehen, denn es gibt unter anderem eine Kamera, einen Kompass mit Landkarte oder ein Zelt, das wie die kleinen Stufe 1-Fertiggebäude im Spiel funktioniert.

Bezahlen tut ihr dieses Mal mit Kristallen. Die seltenen Steine findet ihr erneut auf den Wunderinseln verstreut, allerdings müsst ihr die großen Juwelen mit Zetrümmerer kleinhauen, bevor ihr sie einsammelt.

Der Ablauf scheint also dem Hoppspross-Event sehr ähnlich zu sein. Aus den neuen Items lassen sich auch wieder Habitate bauen, allerdings scheint es keine weiteren Pokémon zu geben.

Bedenkt aber, dass sich Details und auch die Inhalte mit kommenden Patches womöglich noch verändern können. Immerhin dauert es eigentlich noch ein paar Wochen bis zum Event und das Entwicklerteam könnte noch nachbessern.

Was denkt ihr: Wie gefallen euch die Events in Pokémon Pokopia bisher?