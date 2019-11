Pokémon Schwert & Schild: Hier findet ihr Ditto

Ditto ist euer wichtigster Gehilfe bei der Pokémon-Zucht, in Schwert & Schild darf der pinke Formwandler deshalb nicht fehlen. Wir zeigen euch Dittos Fundort auf der Galar-Map (via dotesports.com).

Hier findet ihr Ditto in der Galar-Region

Ihr findet Ditto am Wutanfall-See (engl. Lake of Outrage), einem speziellen Gebiet in der Naturzone. Auf dem unteren Bild haben wir es mit einem gelben Kreis gekennzeichnet.

Bevor ihr Ditto fangen könnt, müsst ihr allerdings einige Voraussetzungen erfüllen:

schaltet das Upgrade für euer Rotom-Bike (also euer Fahrrad) frei. Dieses erlaubt es euch, übers Wasser zu fahren. Ihr bekommt es auf Route 9.

sammelt alle acht Arenaorden. Die Dittos, denen ihr begegnet, werden nämlich auf Stufe 55 sein. Ihr benötigt entsprechenden Fortschritt, um sie überhaupt einfangen zu können.

Wie sind Spawn-Chancen für Ditto? Die liegen bei direkten Begegnungen (Ditto ist sichtbar auf der Map) bei 10 Prozent. Bei Zufalls-Begegnungen habt ihr hingegen lediglich eine sehr magere Chance von 2 Prozent (via Polygon).

Euch bleibt also nichts anderes übrig, als so lange im hohen Gras (oder daneben) umher zu laufen, bis ein Ditto sichtbar in der Umgebung auftaucht. Das Wetter spielt dabei übrigens keine Rolle, ihr könnt den Formwandler zu jeder Wetterlage finden.

Wie fange ich Ditto am besten? Stellt sicher, Ditto mit einem Monster zu bekämpfen, das nicht zu stark ist und es mit nur einem Schlag besiegen könnte. Da Ditto immer auf Stufe 55 spawnt, solltet ihr es mit einem gleichstarken oder - wenn ihr sichergehen wollt - mit einem schwächeren Pokémon beharken. Zustandsveränderung (zum Beispiel Schlaf) erhöhen die Fangchancen.

Warum ist Ditto so wichtig?

Wichtig für die Zucht: Wer züchtet, also bestimmte Pokémon aus Eiern ausbrüten möchte, für den ist ein Ditto unabdingbar. Es ist euer wichtigster Gehilfe bei der Pokézucht, wenn nicht sogar das wichtigste Pokémon im Spiel, sofern ihr alles aus Schwert und Schild herausholen wollt.

Der kleine pinke Blob (hellblau als Shiny-Pokémon) kann sich nämlich in jedes erdenkliche Pokémon verwandeln. Bei der Zucht nimmt es stets das gegensätzliche Geschlecht des Partners an. Wollt ihr beispielsweise ein Memmeon züchten, braucht ihr es für die Paarung nicht zweimal und unterschiedlichen Geschlechts, sondern steckt einfach euren geliebten Wasserstarter gemeinsam mit Ditto in die Pokémon-Pension.

Apropos Pension? Wo finde ich sie in Schwert und Schild?

Diesmal gibt es zwei Pokémon-Pensionen im Spiel. Die erste Pension besucht ihr auf Route 5, die zweite Pension findet ihr in der Naturzone. Sobald ihr sie gefunden habt, könnt ihr ganz einfach mit dem Flugtaxi immer wieder dorthin zurückkehren.

