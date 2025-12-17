Pokémon TCG Pocket: Das sind die 4 stärksten Decks im neuen B1A-Set "Feuerrote Flammen"

Pokémon TCG Pocket hat das B1A-Set mit 69 neuen Karten veröffentlicht und bringt mit dem Booster "Feuerrote Flammen" neue Mega-Pokémon ins Spiel. Wir zeigen euch hier einige Decks, die ihr mit Mega Glurak, Mega Schlapor und anderen bauen könnt.
Das sind die vielversprechendsten Decks im Booster "Feuerrote Flammen"
Die folgenden Decks sind die ersten Varianten und werden sich sicherlich im Laufe der Zeit noch verändern. Jedoch könnt ihr hiermit schon jetzt einige Erfolge einfahren. Zudem sind viele der Decks eine Mischung aus alten und neuen Karten.
Die aktuelle Meta findet ihr hier:
Das sind die Abkürzungen für die Sets:
- UG: Unschlagbare Gene
- MI: Mysteriöse Inseln
- KR: Kollision von Raum und Zeit
- LT: Licht des Triumphs
- GF: Glänzendes Festival
- HF: Hüter des Firmaments
- DK: Dimensionale Krise
- EH: Evoli-Hain
- MH: Weisheit von Meer und Himmel
- VQ: Verborgene Quellen
- MA: Mega-Aufstieg
- FF: Feuerrote Flammen
- P: Promo
Mega-Glurak-Y-ex
Diese Karten benötigt ihr:
- 2x Glumanda (GF)
- 1x Glutexo (FF)
- 1x Mega-Glurak-Y-ex (FF)
- 1x Glurak (FF)
- 1x Evoli (MA)
- 1x Flamara (EH)
- 2x Flammenpflaster
- 2x Pokéball
- 2x Forschung des Professors
- 1x Rote Karte
- 1x Zyrus
- 2x Nachahmerin
- 1x Serena
- 1x Pokémon-Center-Dame
- 1x Sonderbonbon
Mega-Schlapor-ex
Diese Karten benötigt ihr:
- 2x Haspiror (FF)
- 2x Mega-Schlapor-ex (FF)
- 1x Marshadow (MI)
- 2x Riolu (KR)
- 2x Lucario (KR)
- 2x Forschung des Professores
- 2x Pokéball
- 2x Willi
- 1x Serena
- 1x Riesige Robe
- 1x Rote Karte
- 1x Zyrus
- 1x Nachahmerin
Ariados & Elfun ex
Diese Karten benötigt ihr:
- 2x Waumboll (MA)
- 2x Elfun ex (MA)
- 2x Webarak (FF)
- 2x Ariados (FF)
- 2x Xenia
- 2x Forschung des Professors
- 2x X-Initiative
- 2x Wachstumsextrakt
- 2x Blätterumhang
- 1x Erika
- 1x Sabrina
Magnezone & Choerogel
- 2x Magnetilo (FF)
- 2x Magneton (UG)
- 1x Magnezone (KR)
- 1x Magnezone (FF)
- 2x Choreogel (MH)
- 1x Klingplim (MA)
- 2x Pokéball
- 2x Forschung des Professors
- 1x Rote Karte
- 1x Riesige Robe
- 1x Zyrus
- 1x Xenia
- 1x Nachahmerin
- 1x Pokémon-Center-Dame
- 1x Citro
Im Laufe der kommenden Tage und Wochen wird sich herausstellen, welche Karten und vor allem welche Mega-Pokémon ihren Weg in die Meta finden. Aktuell scheint das Pack eher eine Ergänzung zur Meta zu sein, anstatt sie komplett aufzuwirbeln.
Wie sieht eure bisherige Erfahrung mit den neuen Karten aus?
