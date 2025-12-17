Pokémon TCG Pocket: Das sind die 4 stärksten Decks im neuen B1A-Set "Feuerrote Flammen"

Feuerrote Flammen ist das neue Set in Pokémon TCG Pocket. Wir zeigen euch hier einige neue Decks, die ihr mit den neuen Karten bauen könnt.

Sebastian Zeitz
17.12.2025 | 16:50 Uhr

Wir zeigen euch hier aktuell 4 starke Decks mit dem neuen Set Feuerrote Flammen. Wir zeigen euch hier aktuell 4 starke Decks mit dem neuen Set "Feuerrote Flammen".

Pokémon TCG Pocket hat das B1A-Set mit 69 neuen Karten veröffentlicht und bringt mit dem Booster "Feuerrote Flammen" neue Mega-Pokémon ins Spiel. Wir zeigen euch hier einige Decks, die ihr mit Mega Glurak, Mega Schlapor und anderen bauen könnt.

Das sind die vielversprechendsten Decks im Booster "Feuerrote Flammen"

Die folgenden Decks sind die ersten Varianten und werden sich sicherlich im Laufe der Zeit noch verändern. Jedoch könnt ihr hiermit schon jetzt einige Erfolge einfahren. Zudem sind viele der Decks eine Mischung aus alten und neuen Karten.

Video starten 0:53 Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen

Die aktuelle Meta findet ihr hier:

Mehr zum Thema
Pokémon TCG Pocket Tier-List: Das sind die besten Meta Decks - jetzt mit Feuerrote Flammen-Karten (B1A) (Dezember 2025)
von Sebastian Zeitz
Pokémon TCG Pocket Tier-List: Das sind die besten Meta Decks - jetzt mit Feuerrote Flammen-Karten (B1A) (Dezember 2025)

Das sind die Abkürzungen für die Sets:

  • UG: Unschlagbare Gene
  • MI: Mysteriöse Inseln
  • KR: Kollision von Raum und Zeit
  • LT: Licht des Triumphs
  • GF: Glänzendes Festival
  • HF: Hüter des Firmaments
  • DK: Dimensionale Krise
  • EH: Evoli-Hain
  • MH: Weisheit von Meer und Himmel
  • VQ: Verborgene Quellen
  • MA: Mega-Aufstieg
  • FF: Feuerrote Flammen
  • P: Promo

Mega-Glurak-Y-ex

Mega Glurak Y-ex macht sich zwar selbst Schaden, hat dafür aber auch den stärksten Angriff im Spiel. Mega Glurak Y-ex macht sich zwar selbst Schaden, hat dafür aber auch den stärksten Angriff im Spiel.

Diese Karten benötigt ihr:

  • 2x Glumanda (GF)
  • 1x Glutexo (FF)
  • 1x Mega-Glurak-Y-ex (FF)
  • 1x Glurak (FF)
  • 1x Evoli (MA)
  • 1x Flamara (EH)
  • 2x Flammenpflaster
  • 2x Pokéball
  • 2x Forschung des Professors
  • 1x Rote Karte
  • 1x Zyrus
  • 2x Nachahmerin
  • 1x Serena
  • 1x Pokémon-Center-Dame
  • 1x Sonderbonbon

Mega-Schlapor-ex

Mit Will und einem glücklichen Münzwurf haut Mega Schlapor ex richtig rein. Mit Will und einem glücklichen Münzwurf haut Mega Schlapor ex richtig rein.

Diese Karten benötigt ihr:

  • 2x Haspiror (FF)
  • 2x Mega-Schlapor-ex (FF)
  • 1x Marshadow (MI)
  • 2x Riolu (KR)
  • 2x Lucario (KR)
  • 2x Forschung des Professores
  • 2x Pokéball
  • 2x Willi
  • 1x Serena
  • 1x Riesige Robe
  • 1x Rote Karte
  • 1x Zyrus
  • 1x Nachahmerin

Ariados & Elfun ex

Spielt dieses Deck, wenn ihr euren Gegner richtig ärgern wollt und er seine Pokémon nicht mehr zurückziehen kann. Spielt dieses Deck, wenn ihr euren Gegner richtig ärgern wollt und er seine Pokémon nicht mehr zurückziehen kann.

Diese Karten benötigt ihr:

  • 2x Waumboll (MA)
  • 2x Elfun ex (MA)
  • 2x Webarak (FF)
  • 2x Ariados (FF)
  • 2x Xenia
  • 2x Forschung des Professors
  • 2x X-Initiative
  • 2x Wachstumsextrakt
  • 2x Blätterumhang
  • 1x Erika
  • 1x Sabrina

Magnezone & Choerogel

Die beliebte Kombination bekommt ein neues Magnezone. Die beliebte Kombination bekommt ein neues Magnezone.

  • 2x Magnetilo (FF)
  • 2x Magneton (UG)
  • 1x Magnezone (KR)
  • 1x Magnezone (FF)
  • 2x Choreogel (MH)
  • 1x Klingplim (MA)
  • 2x Pokéball
  • 2x Forschung des Professors
  • 1x Rote Karte
  • 1x Riesige Robe
  • 1x Zyrus
  • 1x Xenia
  • 1x Nachahmerin
  • 1x Pokémon-Center-Dame
  • 1x Citro
Pokémon TCG Pocket: Alle Secret Missions aus dem neuen B1A-Set "Feuerrote Flammen" und wie ihr sie löst
von Sebastian Zeitz
Alle aktuellen Pokémon TCG Pocket-Events auf einen Blick - Diese Karten und Items könnt ihr euch verdienen
von Annika Bavendiek
Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick
von Annika Bavendiek

Im Laufe der kommenden Tage und Wochen wird sich herausstellen, welche Karten und vor allem welche Mega-Pokémon ihren Weg in die Meta finden. Aktuell scheint das Pack eher eine Ergänzung zur Meta zu sein, anstatt sie komplett aufzuwirbeln.

Wie sieht eure bisherige Erfahrung mit den neuen Karten aus?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon TCG Pocket

Pokémon TCG Pocket

Genre: Strategie

Release: 30.10.2024 (iOS, Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Pokémon TCG Pocket: Das sind die 4 stärksten Decks im neuen B1A-Set "Feuerrote Flammen"

vor 7 Stunden

Pokémon TCG Pocket: Alle Secret Missions aus dem neuen B1A-Set "Feuerrote Flammen" und wie ihr sie löst

vor 3 Tagen

Alle aktuellen Pokémon TCG Pocket-Events auf einen Blick - Diese Karten und Items könnt ihr euch verdienen

vor 4 Tagen

Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick

vor 5 Tagen

Pokémon TCG Pocket - Neue Booster-Packs 2025: Release-Datum für kommende Sets und Karten
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Pokémon TCG-Spieler hat einen der wildesten Fehldrucke aller Zeiten gezogen und 13.000 Fans feiern ihn

vor 6 Minuten

Pokémon TCG-Spieler hat einen der wildesten Fehldrucke aller Zeiten gezogen und 13.000 Fans feiern ihn
Nintendo-Fan hat alle 1244 japanischen Game Boy-Spiele gesammelt und dafür nur 2 Jahre gebraucht

vor 18 Minuten

Nintendo-Fan hat alle 1244 japanischen Game Boy-Spiele gesammelt und dafür nur 2 Jahre gebraucht
91 Punkte auf Metacritic: Dieses gefeierte PS5-Spiel aus 2025 gibts nur noch bis Mitternacht zum Sparpreis im Sonderangebot!

vor 30 Minuten

91 Punkte auf Metacritic: Dieses gefeierte PS5-Spiel aus 2025 gibt's nur noch bis Mitternacht zum Sparpreis im Sonderangebot!
So kurz davor, eine ganze Band zu haben In ARC Raiders gibt es jetzt eine Gitarre, auf der ihr im Spiel herumzupfen könnt

vor 32 Minuten

"So kurz davor, eine ganze Band zu haben" In ARC Raiders gibt es jetzt eine Gitarre, auf der ihr im Spiel herumzupfen könnt
mehr anzeigen