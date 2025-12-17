Pokémon TCG Pocket: Das sind die 4 stärksten Decks im neuen B1A-Set "Feuerrote Flammen"

Wir zeigen euch hier aktuell 4 starke Decks mit dem neuen Set "Feuerrote Flammen".

Pokémon TCG Pocket hat das B1A-Set mit 69 neuen Karten veröffentlicht und bringt mit dem Booster "Feuerrote Flammen" neue Mega-Pokémon ins Spiel. Wir zeigen euch hier einige Decks, die ihr mit Mega Glurak, Mega Schlapor und anderen bauen könnt.

Das sind die vielversprechendsten Decks im Booster "Feuerrote Flammen"

Die folgenden Decks sind die ersten Varianten und werden sich sicherlich im Laufe der Zeit noch verändern. Jedoch könnt ihr hiermit schon jetzt einige Erfolge einfahren. Zudem sind viele der Decks eine Mischung aus alten und neuen Karten.

Die aktuelle Meta findet ihr hier:

Das sind die Abkürzungen für die Sets:

UG : Unschlagbare Gene

: Unschlagbare Gene MI : Mysteriöse Inseln

: Mysteriöse Inseln KR : Kollision von Raum und Zeit

: Kollision von Raum und Zeit LT : Licht des Triumphs

: Licht des Triumphs GF: Glänzendes Festival

Glänzendes Festival HF : Hüter des Firmaments

: Hüter des Firmaments DK : Dimensionale Krise

: Dimensionale Krise EH : Evoli-Hain

: Evoli-Hain MH : Weisheit von Meer und Himmel

: Weisheit von Meer und Himmel VQ : Verborgene Quellen

: Verborgene Quellen MA : Mega-Aufstieg

: Mega-Aufstieg FF: Feuerrote Flammen

Feuerrote Flammen P: Promo

Mega-Glurak-Y-ex

Mega Glurak Y-ex macht sich zwar selbst Schaden, hat dafür aber auch den stärksten Angriff im Spiel.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Glumanda (GF)

1x Glutexo (FF)

1x Mega-Glurak-Y-ex (FF)

1x Glurak (FF)

1x Evoli (MA)

1x Flamara (EH)

2x Flammenpflaster

2x Pokéball

2x Forschung des Professors

1x Rote Karte

1x Zyrus

2x Nachahmerin

1x Serena

1x Pokémon-Center-Dame

1x Sonderbonbon

Mega-Schlapor-ex

Mit Will und einem glücklichen Münzwurf haut Mega Schlapor ex richtig rein.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Haspiror (FF)

2x Mega-Schlapor-ex (FF)

1x Marshadow (MI)

2x Riolu (KR)

2x Lucario (KR)

2x Forschung des Professores

2x Pokéball

2x Willi

1x Serena

1x Riesige Robe

1x Rote Karte

1x Zyrus

1x Nachahmerin

Ariados & Elfun ex

Spielt dieses Deck, wenn ihr euren Gegner richtig ärgern wollt und er seine Pokémon nicht mehr zurückziehen kann.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Waumboll (MA)

2x Elfun ex (MA)

2x Webarak (FF)

2x Ariados (FF)

2x Xenia

2x Forschung des Professors

2x X-Initiative

2x Wachstumsextrakt

2x Blätterumhang

1x Erika

1x Sabrina

Magnezone & Choerogel

Die beliebte Kombination bekommt ein neues Magnezone.

2x Magnetilo (FF)

2x Magneton (UG)

1x Magnezone (KR)

1x Magnezone (FF)

2x Choreogel (MH)

1x Klingplim (MA)

2x Pokéball

2x Forschung des Professors

1x Rote Karte

1x Riesige Robe

1x Zyrus

1x Xenia

1x Nachahmerin

1x Pokémon-Center-Dame

1x Citro

Im Laufe der kommenden Tage und Wochen wird sich herausstellen, welche Karten und vor allem welche Mega-Pokémon ihren Weg in die Meta finden. Aktuell scheint das Pack eher eine Ergänzung zur Meta zu sein, anstatt sie komplett aufzuwirbeln.

Wie sieht eure bisherige Erfahrung mit den neuen Karten aus?