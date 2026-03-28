Dieses Relaxo hat in Pokopia das perfekte Bett gefunden – dumm nur, dass es trotzdem nicht reinpasst

Ein Relaxo wählt für sein kurzes Nickerchen das perfekte Bett aus, jedoch müsste jemand dieses auf jeden Fall vergrößern.

Christos Tsogos
28.03.2026 | 19:16 Uhr

Zeit für ein Nickerchen. Zeit für ein Nickerchen.

In der niedlichen Welt von Pokopia gibt es immer wieder Momente, die Fans zum Schmunzeln bringen. In der heutigen Geschichte geht es um ein Relaxo, das sich kurz für ein Nickerchen hinlegt und dabei in ein Bett steigt, das sich das Pokémon nicht besser hätte aussuchen können.

Der perfekte Schlummerplatz für einen müden Riesen

Ein Tag in Pokopia kann sehr anstrengend werden, vor allem beim Umbau der Vegetation und des Terrains. Aus diesem Grund wollte die Person hinter dem Instagram-Acount cozygamingideas seinem oder ihrem Relaxo etwas Gutes tun und platzierte deshalb ein weiches Bett für den Giganten.

Video starten 1:05 Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans

Da dieses natürlich auch zum Taschenmoster passen muss, fiel die Wahl auf das Bett im Relaxo-Design. Wie sich aber ganz schnell rausstellt, greift das zwar das Aussehen seiner Vorlage auf, nicht aber dessen Größe.

Als sich das Pokémon müde in das Bett pflanzte, stellte sich nämlich heraus „Mein Relaxo passt nicht einmal in sein eigenes Bett!“ (Quelle: instagram.com):

Das Bild hätte dann nicht zu einem besseren Zeitpunkt geschossen werden können. Auf diesem sehen wir, dass das Monster viel zu riesig ist und nicht ausreichend Platz auf dem Bett findet.

Immerhin hat das digitale Haustier zumindest seinen Kopf auf dem Kissen. Nun muss sein oder seine Besitzer*in nur noch überlegen, wie die Füße bequem abgestützt werden können. Aber wahrscheinlich ist das dem Relaxo ohnehin total egal.

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Das entstandene Bild wird auf jeden Fall von über 4000 Leuten gefeiert und genau solche absurden Situationen tragen eine Menge zum Spaß des Spiels bei. Ob das Relaxo mittlerweile ein größeres Bett besitzt, wissen wir leider nicht, aber wir sind uns sicher, dass es so oder so gut schlafen kann.

Welche lustigen Interaktionen habt ihr in Pokopia schon entdecken können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

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Genre: Simulation

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