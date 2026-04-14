Pragmata auf Metacritic: Das Capcom-Actionspiel kassiert reihenweise Traumwertungen

Das Abenteuer von Hugh und Diana bekommt viel Lob.

In dieser Woche erscheint mit Pragmata ein neues Actionspiel von Capcom und wie üblich ist ein paar Tage vor dem offiziellen Release das Embargo für Tests und Reviews gefallen. Und wenn man sich die Wertungsschnitte auf den einschlägigen Seiten wie Metacritic und OpenCritic anschaut, hat Capcom ein weiteres Mal in diesem Jahr abgeliefert.

Pragmata auf Metacritic und Open Critic:

Metascore: 86 * (basierend auf 88 Reviews der PS5-Version)

* (basierend auf 88 Reviews der PS5-Version) Score auf Open Critic: 87* (basierend auf 104 Reviews)

*Zuletzt abgerufen am 14. April 2025 um 11:00 Uhr.

1:42 Pragmata: Capcom verrät, wann das Sci-Fi-Abenteuer erscheint und enthüllt Switch-2-Version

Autoplay

Nachfolgend findet ihr einige Wertungen zum Spiel im Überblick.

Test-Wertungen zu Pragmata in der Übersicht

Magazin Wertung GameSpot 9/10 IGN 8/10 PC Gamer 87 Forbes 9/10 NintendoLife 9/10 The Games Machine 86 GameRant 7 Push Square 8/10 Gameblog 8/10 GamingBolt 9/10

Damit gehört Pragmata zu den bislang besten Spielen des Jahres und setzt die Erfolgsquote von Capcom fort. Es ist bereits das dritte Spiel des Publishers in diesem Jahr (nach Resident Evil: Requiem und Monster Hunter Stories 3), das den 85er-Metascore knackt.

Auch wir haben Pragmata ausführlich getestet. Die Review von Kollegin Eleen lest ihr hier:

Das sind die Stärken und Schwächen von Pragmata

Die zahreichen Tests zum Spiel setzen natürlich jeweils eigene Schwerpunkte, allerdings werden einige Elemente besonders oft erwähnt bzw. hervorgehoben.

Das ist positiv

tolles Kampfsystem mit Mix aus Action und Rätseln

sympathische Charaktere

clevere Ideen

saubere technische Umsetzung

Das ist negativ

Story eher schwach

vergleichsweise kurze Spielzeit

Darum geht's: Pragmata spielt in der nahen Zukunft. Hauptcharakter ist Hugh Williams, der sich auf einer Mondbasis umschauen soll, nachdem sämtliche Kontakte dorthin abgebrochen sind. Allerdings merkt er schnell, dass er auf der Station nicht willkommen ist und wird kurz nach der Ankunft verletzt. Das Androiden-Mädchen Diana kommt ihm zu Hilfe und fortan müssen sich die beiden gemeinsam durch die Station schlagen.

Release: Pragmata erscheint am 17. April 2026 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, die Switch 2 und den PC.