Project Athia soll mindestens 24 Monate PS5-exklusiv bleiben

Square Enix bringt Project Athia vorerst nur auf dem PC und der PlayStation 5 auf den Markt. Jetzt wissen wir auch, wie lange diese Konsolen-Exklusivität dauern soll. Eine Version für die Xbox Series X könnte irgendwann auch noch erscheinen, aber frühestens 24 Monate nach der Veröffentlichung für die PS5. Vielleicht müssen Besitzer*innen einer neuen Xbox sogar noch länger warten.

Project Athia bleibt mindestens 24 Monate lang PS5-exklusiv

Was ist Project Athia? Project Athia stellt das neue große Fantasy-Spiel von Square Enix dar. Die Final Fantasy-Macher haben das AAA-Projekt im Rahmen der PS5-Präsentation bereits mit einem Trailer präsentiert, in dem auch erstes Gameplay zu sehen war. Allzu viel wissen wir über das Spiel trotzdem noch nicht. Fest steht aber, dass es auf Open World und Raytracing setzt.

Hier könnt ihr euch den Project Athia-Ankündigungstrailer anschauen:

Jetzt wissen wir auch, wie lange Project Athia mindestens PS5-exklusiv bleibt

Mindestens 24 Monate: In einem neuen "New and Upcoming Games"-Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal der PlayStation taucht auch Project Athia auf. Dazu gibt es auch noch den kleinen, aber feinen Hinweis darauf, wie lange das Spiel nicht für andere Konsolen erscheinen wird.

"In Entwicklung für PS5. Auch auf dem PC erhältlich. Mindestens 24 Monate nach Release-Datum nicht für andere Konsolen erhältlich."

Wenn ihr also in erster Linie auf Nintendo Switch oder einer Xbox-Konsole zockt und weder PC noch PS5 habt, werdet ihr euch wohl eine ganze Weile gedulden müssen, bis ihr in den Genuss von Project Athia kommt. Wenn überhaupt. Damit ist immer noch nicht gesagt, dass tatsächlich auch eine Xbox Series X-Version kommt, es wirkt aber sehr wahrscheinlich. Eine Liste aller Exklusivspiele, die nur für PS5 erscheinen, findet ihr hier.

Hattet ihr gehofft, das Spiel früher auf der Xbox Series X zocken zu können? Worauf wartet ihr im Moment am sehnlichsten?