Schon seit gestern könnt ihr im PlayStation Store das Jahresabo von PS Plus zum halben Preis bekommen, heute ist noch ein weiterer günstiger Deal dazugekommen: Ihr bekommt jetzt einen Monat PlayStation Now für nur einen Euro! Da der Preis des Monatsabos normalerweise bei 9,99 Euro liegt, bedeutet das einen Rabatt von 90 Prozent. Der Deal, der bis Montag läuft, ist allerdings nur für diejenigen verfügbar, die aktuell über keine aktive Mitgliedschaft bei PS Now verfügen. Hier kommt ihr zum Angebot:

PlayStation Now: Jetzt 1 Monat für nur 1€ holen

Was ist PlayStation Now?

Über 600 Spiele, per Stream oder Download: PS Now ist ein Abo-Service für PS4 und PS5, mit dem ihr sofortigen Zugriff auf mehr als 600 PlayStation-Spiele bekommt. Bei einem großen Teil davon handelt es sich um PS4-Titel, es sind aber auch viele PS3-Spiele und ein paar PS2-Klassiker dabei. Während die PS3- und PS2-Spiele nur per Stream verfügbar sind, könnt ihr die PS4-Spiele auch auf eure PS4 oder PS5 herunterladen und dann auch offline spielen. Ihr braucht nur alle paar Tage eine Online-Verbindung, damit überprüft werden kann, ob euer Abo noch läuft.

PlayStation-Spiele auch auf dem PC: Die Streaming-Option steht euch übrigens nicht nur auf PS4 und PS5, sondern auch per App auf dem PC zur Verfügung. Das bedeutet, dass ihr nicht mal eine PlayStation braucht, um große PS4-Hits zu spielen, sondern mit einer entsprechend guten Internetverbindung jederzeit und überall loslegen könnt, selbst an PCs mit vergleichsweise schwacher Hardware.

Multiplayer enthalten: Die in PlayStation Now enthaltenen Multiplayer-Spiele könnt ihr ohne zusätzliche Kosten online spielen. Ein zusätzliches Abo bei PlayStation Plus ist hierfür nicht notwendig. Für den Multiplayer von nicht in PS Now enthaltenen Spielen braucht ihr aber weiterhin PS Plus.

Permanente Bibliothek und wechselnde Hits: Ein großer Teil der über 600 Spiele ist permanent verfügbar, darunter zum Beispiel der PlayStation-exklusive Blockbuster God of War, der Open-World-Hit Horizon: Zero Dawn oder der spielbare Slasher-Movie Until Dawn. Außerdem gibt es stets ein paar große Hits und Indie-Geheimtipps, die nur für einige Monate verfügbar sind, aktuell zum Beispiel Red Dead Redemption 2 und NieR: Automata (beide bis 1. November) sowie Slay the Spire (bis 6. Dezember).

