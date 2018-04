Falls ihr aus einem unerfindlichen Grund noch nicht dazu gekommen seid, eure Gratis-Spiele aus dem März 2018 herunterzuladen, habt ihr nur noch heute die Chance dazu. Ab morgen, dem 3. April rückt schon das neue Lineup in den PlayStation Store und das wollen wir eurem PS Plus-Abo ja nicht antun.

Die Gratis-Spiele aus dem März gehören zu den besten PS Plus-Lineups bisher und bringen neben dem Blockbuster Bloodborne auch Ratchet & Clank als Headliner. Ein vollständigen Überblick über die PS4- und PS3-Spiele, die ihr euch heute noch sichern solltet, findet ihr hier:

Ab morgen steigen wir dann in Sachen PS Plus in den April ein und freuen uns über Mad Max, Trackmania Turbo und mehr. Alle Infos zu den Gratis-Spielen im April 2018 findet ihr hier.