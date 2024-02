'Zu viele Leute verschlafen dieses PS Plus-Spiel': PS-Fans können ein Spiel aus Februar 2024 besonders empfehlen

Eines der PS Plus-Spiele sollten sich mehr Menschen ansehen, findet ein Fan.

Egal, ob ihr PS Plus Essential, PS Plus Extra oder PS Plus Premium abonniert habt, ihr erhaltet jeden Monat zumindest die neuen Gratis-Spiele aus dem Essential-Angebot. Diese stehen nach dem Download und bei einem aktiven Abo dauerhaft zur Verfügung.

Im Februar 2024 gab es drei neue Spiele, die sich Nutzer des Abo-Services sichern konnten: Foamstars, Rollerdrome und Steelrising. Doch eines der Gratis-Titel würde von „zu vielen Leuten“ übersehen werden und schreibt in einem reddit-Thread, was an dem Spiel so besonders ist.

PS Plus-Nutzer denkt, dass Rollerdrome unter dem Radar landet

Welches Spiel ist gemeint? Die Rede ist von Rollerdrome. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Sportspiel und Shooter, bei dem Spieler*innen in einer Arena auf Rollschuhen Tricks ausführen und Gegner ausschalten müssen.

Das Spiel sahnt gute Wertungen ab:

Auf metacritic kommt Rollerdrome auf 79 Punkte für PS5

Auf Steam steht die PC-Version aktuell bei 93 % positiven Wertungen

Der Sport-Titel geht zwar nur rund 5 Stunden lang, doch um die 100 % zu erreichen, können Spieler*innen noch mehr Stunden investieren. Der reddit-Nutzer schreibt, dass diese Kombination einzigartig sei und viel Spaß machen würde.

In einem Video könnt ihr Rollerdrome in Aktion sehen:

1:26 Rollerdrome - Skatet wie Tony Hawk und ballert wie Max Payne im neuen Action-Spiel - Skatet wie Tony Hawk und ballert wie Max Payne im neuen Action-Spiel

Was ist daran so gut? Im FYNG-Format hat unser Autor Jonas Herrmann geschrieben, dass vor allem die Ästhetik so besonders ist. Rollerdrome wirke wie „der Fiebertraum eines Rollschuhbahn-Besitzers aus den 80ern“. Auch das Gameplay sei vielversprechend, vor allem die Tricks würden an Tony Hawk erinnern.

Was ist daran eher weniger gut? In den Kommentaren des reddit-Threads schreiben einige User ihre Kritik. Nach 30-40 Minuten würde das Gameplay repetitiv und langweilig werden. Außerdem sei die perfekte Kontrolle über die Steuerung schwer zu meistern. Teilweise sei die Steuerung sogar steif und unpräzise.

Solltet ihr neugierig geworden sein und gerade kein anderes Spiel in petto haben, könnte Rollerdrome einen Blick wert sein. Alternativ gibt es mit Foamstars und Steelrising zwei weitere Gratis-Spiele, in die ihr ebenfalls mal reinschauen könnt.

Rollerdrome erschien ursprünglich am 16. August 2022 und ist für PC, PS4, PS5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Habt ihr Rollerdrome bereits gespielt? Was sagt ihr zu dem Titel?