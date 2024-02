PS Plus Essential im März 2024 - Fans feiern insbesondere ein Gratis-Spiel: 'Zum Glück war ich stur und hab's vorher nicht gekauft'

PS Plus-Mitglieder feiern insbesondere das neue Bonus-Spiel Sifu.

Die PS Plus Essential-Spiele des März 2024-Aufgebots sind bekannt und werden in der kommenden Woche, genauer gesagt am Dienstag, den 5. März, im PS Store freigeschaltet. Unter den vier neuen Bonus-Titeln sorgt insbesondere ein Spiel für Euphorie in der PS Plus-Community, nämlich das Kampfspiel Sifu!

Das sind alle PS Plus Essential-Spiele im März 2024

In der unteren Übersicht stellen wir euch die neuen Essential-Titel noch einmal genauer vor, sodass ihr entscheiden könnt, für welches Spiel sich der Download lohnt:

So spielt sich Sifu

Genre: Kampfspiel

Kampfspiel Metacritic-Wertung: 81 (bei 83 Kritiken)

Darum geht's: In der Singleplayer-Klopperei Sifu schlüpfen wir in die Rolle eines Kung-Fu-Schülers und wollen nur eines: Rache! Dazu müssen wir uns unzähligen Feinden in anspruchsvollen Nahkämpfen stellen.

Der Clou dabei: Beißen wir ins Gras, erwachen wir dank eines magischen Anhängers wieder zum Leben. Das hat aber seinen Preis, denn mit jedem Tod altert unser Kämpfer um ein paar Jahre. Wir können also nicht ewig wiederbelebt werden. Gelingt uns unser großes Rache-Ziel nicht, müssen wir das Spiel noch einmal komplett neu starten.

Aber Achtung: Das Roguelike-Spielprinzip macht zwar durchaus Spaß, der hohe Schwierigkeitsgrad kann aber auch frustrieren. "Frustresistenz, Lernbereitschaft und trainierte Finger gehören genauso dazu", schreibt Kollegin Annika in ihrer Kolumne:

Warum freuen sich PS Plus-User über Sifu? Das hat insbesondere zwei Gründe:

Punkt 1: Sifu ist eines dieser Spiele, die viele Fans zwar im Auge haben und durchaus interessant finden, aber bezüglich des ungewöhnlichen Gameplay-Ansatzes noch skeptisch sind. PS Plus bietet die perfekte Gelegenheit, das Spiel auszuprobieren.

Sifu ist eines dieser Spiele, die viele Fans zwar im Auge haben und durchaus interessant finden, aber bezüglich des ungewöhnlichen Gameplay-Ansatzes noch skeptisch sind. PS Plus bietet die perfekte Gelegenheit, das Spiel auszuprobieren. Punkt 2: Sifu hat sich nur wenige Monate nach dem Release im Februar 2022 als Running Gag im PS Plus-Subreddit etabliert und wurde seitdem regelmäßig genannt, wenn es um die Frage ging, welche Spiele sich Fans als nächstes im Service wünschen. Nun wurde dieser Wunsch endlich erhört, was natürlich für umso größere Freude sorgt.

"Sifu ist das Spiel, das ich im Kopf hatte, aber nie gewagt habe, es auszuprobieren. Richtig aufregend, es diesen Monat zu haben!!", schreibt beispielsweise ein User auf Reddit. "Die Monate, in denen ich arm und zu stur war, Sifu zu kaufen, zahlen sich endlich aus", schreibt ein anderer Fan.

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Spiele-Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem großen Info-Hub zu PS Plus.

Darin erfahrt ihr alles, was ihr zu dem Thema wissen müsst. Wir listen sowohl alle Preise, also auch Vorteile und Nachteile auf und klären die Unterschiede zwischen den drei unterschiedlichen Abostufen. (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Über welches PS Plus-Spiel aus dem Essential-Lineup des Monats März freut ihr euch am meisten und warum?