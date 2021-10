Erstes offizielles PS Plus-Spiel für November 2021 bekannt - Das steckt dahinter

Sony hat auf der gestrigen State of Play überraschend den ersten PS Plus-Titel für den kommenden Monat angekündigt. Dabei handelt es sich um First Class Trouble, ein „Online-Social-Deduction-Game“, das wir euch genauer vorstellen wollen.

Der Reveal könnte auch bedeuten, dass die restlichen Leaks zum November-Lineup ebenfalls korrekt sind. Ob dem wirklich so ist, werden wir wohl schon im Laufe des heutigen Tages erfahren.

Das ist First Class Trouble

First Class Trouble spielt auf der Weltraumstation Alithea. Es gibt zwei Teams: Die Bewohner und die abtrünnigen Androiden. Allerdings könnt ihr diese vom Aussehen her nicht unterscheiden, sondern müsst genau auf das Verhalten der anderen Spieler*innen achten.

Und hier der offizielle Ankündigungstrailer zu First Class Trouble:

Während die Bewohner bestimmte Aufgaben erfüllen müssen, um das „Herz“ der bösen KI zu erreichen, sollten sich Androiden möglichst unauffällig verhalten und in günstigen Momenten die Station sabotieren. Am Ende geht es darum, die KI der Androiden zu überschreiben, beziehungsweise die Bewohner nach und nach umzubringen.

Auf dem Playstation-Blog heißt es:

First Class Trouble ist ein Partyspiel rund um soziale Täuschung, was bedeutet, dass Kommunikation mit anderen Spielern unheimlich wichtig ist. Unglücklicherweise könnt ihr deshalb aber auch niemandem vertrauen.

Eine Übersicht mit allen Ankündigungen der State of Play findet ihr hier:

62 0 Mehr zum Thema State of Play - Alle Ankündigungen in der Übersicht

Among Us mit 3D-Grafik: Wenn euch das Konzept bekannt vorkommt, ist das kein Wunder. First Class Trouble scheint sehr von Among Us inspiriert worden zu sein. Allerdings hat auch Among Us das Genre nicht erfunden und First Class Trouble wird bestimmt genügend Alleinstellungsmerkmale besitzen. Alleine schon die dreidimensionale Umgebung mit ihrer Mischung aus Art déco und moderner Raumfahrt geben dem Titel einen ganz eigenen Flair.

Die anderen PS Plus-Spiele für November könnten heute vorgestellt werden

Die Ankündigung von First Class Trouble hat auch Implikationen für das restliche November-Lineup von PS Plus. Warum? Es gab einen bisher unbestätigten PS Plus-Leak, mit einer Liste an Spielen, zu denen eben auch First Class Trouble gehört. Das macht es sehr wahrscheinlich, dass auch die anderen genannten Spiele korrekt sind. Hier seht ihr noch einmal die vollständige Liste:

PS Plus November 2021: Wann werden die restlichen PS Plus-Titel angekündigt?

Nach dem regulären Plan von Sony wäre der Reveal für die kommenden PS Plus-Spiele eigentlich schon gestern an der Tagesordnung gewesen. Allerdings wollte Sony wohl nicht die eigene State of Play mit einer zusätzlichen Ankündigung torpedieren, zumal First Class Trouble ja exklusiv während der Show gezeigt werden sollte, und hat den Reveal einfach verschoben.

Wann kommen die November-Games? Da die neuen PS Plus-Spiele aber schon am 2. November freigeschaltet werden, kann es nicht mehr allzu lange dauern. Eventuell erfahren wir also schon heute, was uns neben First Class Trouble im kommenden Monat geboten wird.

Wie gefällt euch First Class Trouble und das restliche PS Plus-Lineup für November?