PS-Spiele unter 3€: Sichert euch jetzt diese 10 Schnäppchen für PS4 + PS5

In den aktuellen PSN Sales im PlayStation Store gibt es Hunderte von Spielen für PS4 und PS5 im Angebot, darunter so einige Schnäppchen, die nur ein paar Euro kosten. In diesem Artikel stellen wir euch die zehn besten Spiele vor, die ihr schon für weniger als 3€ bekommen könnt. Alle genannten Deals laufen noch bis 1 Uhr morgens am 21. Juli.

Redeemer: Enhanced Edition

Redeemer ist ein blutiges 3D-Actionspiel mit Top-Down-Perspektive, das vor allem auf Nahkampf setzt, uns aber auch so einige Schusswaffen benutzen lässt. Wir spielen Vasily, der im Dienste einer Waffenfirme zahlreiche Morde und andere Verbrechen begangen hat, sich nun aber zurückziehen möchte. Da seine Chefs das nicht zulassen wollen, muss er sich seine Freiheit mit roher Gewalt erkämpfen. Die Enhanced Edition bringt im Vergleich zum Original eine Menge Verbesserungen ein und integriert beispielsweise ein ganz neues Charakterentwicklungssystem ins Spiel. Dieses sorgt dafür, dass wir uns durch Aufleveln über die schwersten Stellen des trotzdem noch ziemlich fordernden Spiels hinweghelfen können.

Styx: Shards of Darkness

Im Stealth-Actionspiel Styx: Shards of Darkness, das wir dank 90 Prozent Rabatt für nur 1,99€ bekommen, spielen wir wie schon im Vorgänger Styx: Master of Shadows den namensgebenden Goblin-Attentäter. Körperlich ist Styx vielen seiner Gegner wie Menschen, Elfen, Zwergen und diversen sehr viel größeren und furchterregenderen Kreaturen nicht gewachsen, gleicht diesen Nachteil aber durch Geschicklichkeit und List wieder aus. Wenn er sich nicht an seine Opfer heranschleichen und sie von hinten erdolchen kann, vergiftet er sie, lockt sie in Fallen oder setzt Magie ein. Die hübsch gestalteten, oft düsteren Levels bieten uns dabei eine Menge Freiraum, um mit verschiedenen Fähigkeiten zu experimentieren.

Limbo

Limbo gilt mittlerweile als einer der großen Klassiker der Indie-Szene. Wir steuern einen kleinen Jungen durch eine düstere, in Schwarz-Weiß gehaltene Welt, in der Monster und andere Gefahren auf uns lauern. Zu der packenden Atmosphäre tragen nicht zuletzt die schonungslosen Todesanimationen, mit denen unser Scheitern bestraft wird, eine Menge bei. Zudem gelingt es Limbo, ganz ohne Worte allein durch die Bilder eine spannende und einprägsame Geschichte zu erzählen. Spielerisch handelt es sich um einen Puzzle-Platformer. Die Rätsel basieren auf simplen Mechaniken wie dem Betätigen von Schaltern und dem Verschieben von Kisten, können aber trotzdem gelegentlich anspruchsvoll werden.

Outlast & Outlast 2

Das Horrorspiel Outlast 2 kostet im PlayStation Store aktuell nur 2,99€, den Vorgänger bekommt ihr mit 1,89€ sogar noch günstiger. In beiden Spielen sind wir als Journalist unterwegs und nur mit einer Kamera bewaffnet, die uns zumindest insofern hilft, als wir uns mit ihrem Nachtsichtmodus in der Dunkelheit orientieren können. Vor Feinden können wir allerdings nur weglaufen und uns verstecken. Teil 1 führt uns in eine mysteriöse Nervenheilanstalt, in der angeblich Experimente mit den Patienten durchgeführt werden. In Teil 2 hingegen sollen wir in einem abgelegenen Ort in Arizona den rätselhaften Tod einer Frau untersuchen. Dort angekommen werden wir jedoch bald von einer Gruppe religiöser Fanatiker verfolgt.

SteamWorld Heist

In SteamWorld Heist befehligt ihr eine Gruppe von Weltraumroboterpiraten und überfallt mit ihnen die Schiffe des bösen Roboterimperiums. Das Rundentaktikspiel punktet durch seinen schrägen Humor, der Kern sind aber der Kämpfe. Diese finden in 2D aus der Seitenansicht statt und spielen sich für das Genre sehr actionreich, da wir das Zielen und Schießen selbst übernehmen, ähnlich wie im Klassiker Worms. Da Kugeln an Wänden abprallen, sind sogar echte Kunstschüsse um mehrere Ecken möglich. In erfolgreichen Einsätzen machen wir Beute, die wir in bessere Ausrüstung für unsere Roboter investieren. Falls ihr PS Plus habt, bekommt ihr übrigens nochmal zusätzlichen Rabatt und zahlt statt ohnehin sehr günstigen 2,99€ nur noch 1,49€.

The Vanishing of Ethan Carter

Das First-Person-Adventure The Vanishing of Ethan Carter hat bei seinem Release schon aufgrund seiner Präsentation für Aufsehen gesorgt, denn durch die damals neue Photogrammetrie-Technik gelang es dem Indie-Spiel, wunderschöne und ungewöhnlich realistische Landschaften zu zaubern. Wir spielen einen Detektiv, der einen mysteriösen Brief von einem kleinen Jungen bekommt und daraufhin in einen abgelegenen Ort am Rand einer Bahnstrecke reist. Dort angekommen finden wir den Ort verlassen vor, stoßen aber auf die Spuren mehrerer brutaler Verbrechen. Indem wir die Gegend genau erkunden und die gefundenen Indizien zusammensetzen, versuchen wir, die vergangenen Ereignisse zu rekonstruieren.

Bridge Constructor Portal

Wie auch die anderen Teile der Bridge-Constuctor-Reihe ist Bridge Constructor Portal ein Knobelspiel, in dem es darum geht, Brücken zu konstruieren, und zwar so stabil, dass sie von schweren Fahrzeugen überquert werden können. Das bekannte Prinzip wird diesmal allerdings mit der Spielwelt von Portal kombiniert. Dadurch kommen viele bizarre Erfindungen wie zum Beispiel Katapultplattformen, Beschleunigungsgel oder natürlich auch die Portale, die Fahrzeuge an einer Stelle verschwinden und an einer anderen wieder auftauchen lassen, ins Spiel. Das wirbelt das Gameplay ordentlich durcheinander und sorgt dafür, dass wir immer wieder umdenken müssen. Portal-Fans können sich außerdem auf ein Wiedersehen mit GLaDOS freuen.

Broforce

In Broforce stürzen wir uns allein oder im Koop mit bis zu vier Spieler*innen in den Kampf gegen Terroristen. Dabei spielen wir Charaktere, die über individuelle Fähigkeiten verfügen und an Helden aus bekannten Actionfilmen angelehnt sind, beispielsweise„Brominator“, „Rambro“ oder „Bro Dredd“. Mit Schleichen und Diplomatie halten sich die Bros nichts auf, sie gehen einzig und allein mit brutaler Gewalt vor. Beim Einsatz der vielen zerstörerischen Waffen müssen wir uns höchstens deshalb ein bisschen zurückhalten, weil die 2D-Levels fast vollständig zerstörbar sind und wir uns selbst den Boden unter den Füßen wegschießen können, wenn wir nicht aufpassen. Nach jedem Tod spielen wir einen neuen zufälligen Charakter, bis unsere Leben verbraucht sind.

Jotun: Valhalla Edition

In Jotun spielen wir die Wikingerkriegerin Thora, die nach ihrem Tod leider nicht nach Valhalla darf, weil sie nicht auf dem Schlachtfeld, sondern bei einem Schiffsunglück gestorben ist. Jedoch bekommt sie von den Göttern eine letzte Chance: Wenn sie die Jotun besiegt, bei denen es sich grob gesagt um mächtige Naturelementargeister handelt, wird sie doch noch in Odins Halle geladen. Deshalb kämpfen wir uns durch wunderschön gezeichnete, stark von der nordischen Mythologie inspirierte Level und stellen uns den übernatürlichen Gegnern in fordernden Bosskämpfen. In der verbesserten Valhalla Edition können all jene, die nach einer echten Herausforderung suchen, gegen noch stärkere Versionen der Jotun antreten.

Homefront: The Revolution

Homefront: The Revolution hat zum Release eher durchwachsene Kritiken bekommen, was auch daran lag, dass es mit vielen Bugs zu kämpfen hatte. Inzwischen befindet sich der Open-World-Shooter aber in einem sehr viel besseren Zustand, wodurch seine Stärken besser sichtbar werden. Im Philadelphia der nahen Zukunft schließen wir uns dem Widerstand gegen technisch deutlich überlegene Besatzer an. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei hoch genug, um uns das Gefühl zu geben, es tatsächlich mit einer Übermacht aufzunehmen. Für spielerische Abwechslung sorgt zudem, dass die Stadt in verschiedene Sektoren aufgeteilt ist. Während wir uns in manchen frei bewegen können, wird in anderen sofort auf uns geschossen.