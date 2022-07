PS Store: Diese 10 PS4-Spiele gibt es im Summer Sale für unter 5€

Im PlayStation Store läuft gerade der große Summer Sale mit über 2.000 Angeboten für PS4 & PS5. Wir haben euch bereits in früheren Artikel die großen Highlights vorgestellt und auch die besten Angebote zwischen 10 und 20€ sowie zwischen 5 und 10€ herausgesucht. Diesmal zeigen wir euch, dass ihr sogar für unter 5€ noch tolle Spiele bekommen könnt. Wer lieber selbst die Deals durchstöbern möchte, findet die Übersicht hier:

Der PS Store Summer Sale läuft prinzipiell noch bis zum 17. August. Viele der unten aufgeführten Angebote enden aber schon am 3. August und werden dann durch neue Deals ersetzt.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Dragon’s Dogma 2 wurde erst kürzlich angekündigt, den Vorgänger könnt ihr jetzt in einer technisch verbesserten Version im PlayStation Store günstig nachholen. Das lohnt sich, denn Dragon’s Dogma überzeugt nicht nur durch seine stimmungsvoll düstere Open World, sondern auch durch seine flotten Echtzeitkämpfe. In diese zieht ihr selten allein, zumeist bedient ihr euch der Unterstützung eurer Vasallen, was dazu führt, das auf dem Schlachtfeld eine Menge los ist. Der Schwierigkeitsgrad ist trotz der Hilfe recht hoch. Zusätzlich zum Hauptspiel bekommt ihr auch die Erweiterung Dark Arisen mit circa 15 Stunden Spielzeit, die euch auf einer neuen Inseln in einen besonders weitläufigen und fordernden Dungeon abtauchen lässt.

Tomb Raider Definitive Edition

Die Tomb Raider Definitive Edition enthält das Reboot der berühmten Reihe in einer grafisch verbesserten Version mit sämtlichen DLC-Inhalten. Das Action-Aventure lässt uns miterleben, wie Lara Croft zu der hartgesottenen Abenteurerin wird, als die wir sie kennen. Im Alter von 21 nimmt sie an einer Forschungsexpedition teil, deren Schiff sinkt. Gestrandet auf einer scheinbar einsamen Insel muss sie bald gegen die Anhänger eines Kults ums Überleben kämpfen. Das Reboot spielt sich im Vergleich zu früheren Teilen sehr actionreich und stellenweise fast wie ein Third Person Shooter. Zudem führt es einige Elemente aus Survival-Spielen ein, etwa die Jagd auf Wildtiere. Das serientypische Klettern und Erkunden von Gräbern tritt dafür etwas in den Hintergrund.

Titanfall 2

Der First Person Shooter Titanfall 2 ist vor allem für seinen Multiplayer bekannt, in dem wir uns sowohl zu Fuß als auch als Pilot riesiger Mechs in den Kampf stürzen. Die verschiedenen Pilotenklassen mit ihren unterschiedlichen Spezialfertigkeiten sorgen dabei für Komplexität. Zum gegenwärtigen Preis lohnt sich der Kauf aber schon allein für die Singleplayer-Kampagne. Diese ist nicht nur gut inszeniert, sondern auch erstaunlich abwechslungsreich, sowohl optisch als auch spielerisch. Von gewaltigen Mechschlachten über die Erkundung gruseliger Ruinen bis hin zu Parkour-Abschnitten und Zeitreisemechaniken ist so ziemlich alles enthalten, was man sich von einem Shooter wünschen kann.

XCOM 2

Im Vorgänger haben wir noch versucht, uns gegen die Invasion der Erde durch Aliens zu wehren. In XCOM 2 müssen wir erfahren, dass wir diesen Kampf verloren haben, denn die Außerirdischen haben den Planeten erobert. Wir führen nun den Widerstand an, wobei wir keine feste Basis mehr haben, sondern ein gekapertes Alienschiff benutzen, um zu Einsätzen auf der ganzen Welt zu fliegen. Den Kern des Spiels bilden nach wie vor die spannenden Rundenkämpfe, in die wir mit kleinen Teams aus Elitesoldaten ziehen. Vorsichtiges Vorgehen und das Ausnutzen der Deckung sind dabei zwingend nötig, zumal tote Soldaten nicht zurückkehren. Überlebende sammeln hingegen Erfahrung und erlernen wertvolle neue Spezialfähigkeiten.

The Evil Within

Das Horrorspiel The Evil Within startet für ein Spiel seines Genres recht konventionell: Wir spielen einen Polizisten, der Morde in einer Nervenheilanstalt aufklären soll. Schon bald aber nimmt die Story überraschende Wendungen und lässt uns in eine surreale Welt zwischen Alptraum und Realität abgleiten. Hart und schonungslos ist dabei nicht nur die Gewaltdarstellung, die wahrlich nicht mit Blut spart, sondern auch der Schwierigkeitsgrad. Wenn wir immer wieder von demselben Wahnsinnigen niedergemetzelt werden und vom letzten Checkpoint starten müssen, kann das schon mal frustrieren. Das ebenfalls reduzierte The Evil Within 2 ist da sehr viel gnädiger. Wenn man Survival-Horror alter Schule möchte, lohnt es sich aber, Teil 1 noch nachzuholen.

Yoku’s Island Express

Yoku’s island Express ist das ideale Spiel für alle, die den Sommer zu Hause verbringen müssen, denn das kreative Indie-Spiel entführt uns auf ein sonniges, knallbuntes Inselparadies. Hier sollen wir allerdings nicht faulenzen, sondern als Mistkäfer Yoku den Job des Paketboten übernehmen. Das Gameplay ist eine ungewöhnliche Mischung aus 2D-Platformer und Flipperautomat. Yoku kann sich nämlich an seiner Mistkugel hängend kreuz und quer durch die Landschaft schießen lassen. Meistens müssen wir so Hindernisse überwinden, manchmal müssen wir uns aber auch den Weg freikämpfen. Der PlayStation Store bietet übrigens auch eine kostenlose Testversion, falls ihr das einzigartige Spielprinzip erst mal ausprobieren wollt.

Panzer Dragoon: Remake

Die Neuauflage des ursprünglich 1995 für Sega Saturn erschienenen Klassikers Panzer Dragoon hat sich im Vergleich zum Original vor allem grafisch stark verbessert, aber auch an der Steuerung wurde manches überarbeitet. Am Kern des Gameplays hat das wenig geändert: Es handelt sich nach wie vor um einen Rail-Shooter, in dem wir auf einem Drachen über ein Fantasy-Reich fliegen und auf haufenweise Gegner am Boden und in der Luft feuern, darunter zum Beispiel fliegende Kampfschiffe und riesige Sandwürmer. Unser Drache fliegt dabei von allein, wir können uns ganz aufs Schießen konzentrieren. Das mag einfach klingen, aber weil die Feinde sich uns schon bald aus allen Richtungen nähern, wird es rasch anspruchsvoll.

Cat Quest 2

Cat Quest 2 ist ein Action-Rollenspiel im Stile eines Diablo, das in seinen temporeichen Kämpfen viel Wert auf gutes Timing und geschicktes Ausweichen legt. So gelungen das Gameplay aber auch ist, die Selling Points sind eher das niedliche Artdesign sowie die bunte, von Katzen bevölkerte Spielwelt. Letztere bietet nicht nur viele katzenbezogene Wortspiele, sondern auch erstaunlich gut geschriebene Quests, von denen sich manches Vollpreis-RPG eine Scheibe abschneiden könnte. Im Gegensatz zum Vorgänger kommen diesmal übrigens auch Hundefans auf ihre Kosten, denn unser Katzenheld muss seine alte Feindschaft begraben, um gemeinsam mit einem Hund einen noch schlimmeren Gegner zu bezwingen. Das könnt ihr allein oder im Koop tun.

The Flame in the Flood: Complete Edition

Das von ehemaligen BioShock-Entwicklern stammende The Flame in the Flood ist ein Survival-Spiel, in dem wir als junges Mädchen in einer überfluteten Welt überleben müssen. Auf einem kleinen Floß treiben wir einen breiten Fluss hinab und legen immer wieder an kleinen Inseln an, um sie nach Nahrung, Medizin und anderen Ressourcen, die wir für unsere Ausrüstung brauchen, abzusuchen. Aber nicht nur Hunger, Durst und Krankheiten können zur Gefahr für uns werden, auch Raubtiere können uns auflauern. Glücklicherweise werden wir auf unserer Reise stets von unserem treuen Hund begleitet. Die Complete Edition bietet neben ein paar Zusatzinhalten und Entwicklerkommentaren auch einige Gameplay-Verbesserungen.

Goetia

Für nur 99 Cent und somit 90 Prozent günstiger bekomme ihr Goetia. Das Grusel-Adventure schickt uns in die Überreste eines kleinen englischen Dorfes, das fast nur noch aus Ruinen besteht. Wir spielen wir den Geist von Abigail Blackwood, die vierzig Jahre nach ihrem eigenen Tod Blackwood Manor, das Anwesen ihrer Familie, erkundet und herauszufinden versucht, was in der Zwischenzeit passiert ist und was der Grund für den Niedergang des Klans ist. Seltsame okkulte Experimente scheinen dabei eine Rolle zu spielen. Goetia fesselt aber nicht nur durch seine Story, sondern auch und vor allem durch sein hervorragendes, düsteres Artdesign. Die Rätsel im klassischen Point&Click-Stil können übrigens recht fordernd sein.