PS Store Summer Sale: Große PS4-Hits wie God of War für unter 10€ sichern

God of War

God of War hat sich mit dem jüngsten Teil der Reihe deutlich verändert. Nicht nur ist Kratos diesmal statt in der griechischen in der nordischen Mythologie unterwegs und erkundet verschiedene Reiche wie das grüne Muspelheim, das märchenhafte Alfheim oder das eisige Helheim. Story und Inszenierung sind auch deutlich erwachsener. Der ehemalige Draufgänger hat nun einen Sohn, um den er sich kümmern muss. Spielerisch ändert das allerdings nicht allzu viel. Nach wie vor stehen die blutigen und aufwendig inszenierten Nahkämpfe im Vordergrund. Nur wird das Gameplay diesmal eben durch eine niucht nur spannende, sondern auch emotional berührende Geschichte ergänzt, die von der Beziehung zwischen Vater und Sohn lebt.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Mit dem Third-Person-Actionspiel Star Wars Jedi: Fallen Order bekommt ihr ein reines Singleplayer-Abenteuer im Star-Wars-Universum. Als junger Jedi Cal erkunden wird abwechslungsreiche Gebiete auf verschiedenen Planeten, zwischen denen wir uns mit unserem eigenen Raumschiff hin und her bewegen können. Beim Gameplay steht der Kampf mit dem Lichtschwert im Vordergrund, der durch die unterschiedlichen Kampfstile und die vielfältigen Machtkräfte, die wir zu Hilfe nehmen können, genügend Komplexität bietet, um die Schusswaffen nicht zu vermissen, auf die Cal als echter Jedi verzichtet. Vor allem die Duelle spielen sich sehr spannend und fordernd. Schon allein deshalb ist Jedi: Fallen Order für Star-Wars-Fans ein Muss.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Mit der Nathan Drake Collection bekommt ihr die ersten drei Teile der Uncharted-Reihe, die ursprünglich noch für PS3 erschienen sind, in einer deutlich aufpolierten Form für PS4. Nicht nur wurde die Grafik verbessert und die Auflösung erhöht, auch die Steuerung wurde vereinheitlicht, sodass sich alle drei Teile nun wie aus einem Guss spielen. Falls euch auch nur eines der gefeierten Action-Adventures in eurer Sammlung fehlt und ihr Lust habt, an exotischen Orten auf der ganzen Welt im Indiana-Jones-Stil auf Schatzsuche zu gehen, lohnt sich der Kauf auf jeden Fall. Habt ihr alle drei Teile schon, braucht ihr die Neuauflage zwar nicht unbedingt, sie liefert euch mit dem neuen extraharten Schwierigkeitsgrad aber immerhin eine neue Herausforderung.

Devil May Cry 5 + Vergil

Devil May Cry 5 bekommt ihr inklusive des Vergil-DLCs im Angebot, der einen vierten spielbaren Charakter ins Spiel bringt. Das Actionspiel konzentriert sich ganz darauf, uns mit möglichst viel Coolness Horden von kreativ designten Dämonen niedermetzeln zu lassen. Dabei sind nicht nur die Kämpfe, in denen wir spektakuläre Kombos auslösen können, aufwendig inszeniert. Auch unsere Helden haben stets einen passenden Spruch auf den Lippen. Noch dazu treibt uns ein packender Soundtrack an. Viel anderes als Dämonenmetzeln gibt es in der Welt von Devil May Cry zwar nicht zu tun, für etwas Abwechslung sorgen aber immerhin die verschiedenen Charaktere, die sich in ihren Spezialfähigkeiten und Spielstilen stark unterscheiden.

Bloodborne

Bloodborne ist einer der ganz großen Exklusivhits der PS4-Ära. Das von From Software (Dark Souls) stammende Action-RPG schickt uns in die von einer Seuche heimgesuchte Stadt Yharnam, deren Architektur ein eine alptraumhaft verzerrte Version des viktorianischen London erinnert. Das hervorragende Artdesign und die düstere Atmosphäre der Spielwelt sind allein schon Grund genug, um Bloodborne zumindest mal eine Chance zu geben. Allerdings könnte es sein, dass ihr nicht weit kommt, denn der Schwierigkeitsgrad ist sehr hoch und Versagen wird durch die weit auseinanderliegenden Reisepunkte hart bestraft. Ein bisschen Frustresistenz und Freude an knallharten Bosskämpfen sollte man also schon mitbringen.

A Plague Tale: Innocence

In A Plague Tale: Innocence spielen wir die 14-jährige Amicia, die gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder vor der Inquisition flieht. Dabei durchqueren die beiden das von einer Seuche und zugleich von einer Rattenplage heimgesuchte mittelalterliche Frankreich. Zu Beginn können wir uns gegen Feinde nicht wehren, sondern nur weglaufen und uns verstecken. Später jedoch lernt Amicia nicht nur, erstaunlich gut mit ihrer Steinschleuder umzugehen, wir können auch Fallen stellen und die Ratten zu unserem Vorteil einsetzen. Trotzdem bleibt das Gameplay eher simpel, das Action-Adventure lebt mehr von der dichten, düsteren Atmosphäre und der detaillierten und authentisch wirkenden Spielwelt.

The Evil Within 2

The Evil Within 2 geht einen anderen Weg als der Vorgänger. Statt knallhartem, gerne auch mal frustrierendem Survival-Horror bekommt man hier ein bunt gemischtes Best Of aus so ziemlich allem, was das Horror-Genre zu bieten hat. Es gibt größere, offene Gebiete, in denen wir uns mit Waffengewalt gegen massenhaft Gegner wehren wie in einem Open-World-Zombiespiel. Daneben gibt es aber auch Passagen, in denen wir vor übermächtigen Monstern fliehen wie in Outlast oder in denen wir einfach nur unheimliche Gebäude voller düsterer Geheimnisse erkunden wie in Layers of Fear. Auch surreale, alptraumhafte Abschnitte sind dabei. Diese Vielfalt sorgt dafür, dass sich die Wirkung nicht so schnell abnutzt wie in vielen anderen Horrorspielen.

Call of Cthulhu

In Call of Cthulhu spielen wir einen heruntergekommenen Privatdetektiv, dessen Aufgabe es ist, in einem unheimlichen Fischerdorf den Mord an einer Malerin aufzuklären. Dazu leisten wir klassische Detektivarbeit, indem wir mit Zeugen sprechen, Indizien sammeln und Rätsel lösen. Im sogenannten Rekonstruktionsmodus können wir anschließend die einzelnen Beobachtungen zu einem kohärenten Ganzen zusammensetzen. Daneben gibt es auch einige Action-Passagen, die aber aufgrund des wohl geringen Entwicklungsbudgets mäßig gelungen sind. Durch stilsicheres Artdesign und gekonnten Einsatz von Licht und Schatten ist es trotzdem gelungen, ein stimmungsvolles Grusel-Adventure mit viel Lovecraft-Atmosphäre zu schaffen.

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom

Ni no Kuni 2 ist ein JRPG mit niedlichem Anime-Artstil, aber mit einer epischen und erwachsenen Geschichte rund um Krieg und Machtgier. Was es anderen Spielen des Genres voraus hat, sind seine Strategieelemente. Da wir nämlich einen waschechten König spielen, können wir natürlich nicht einfach nur umherziehen und Monster verkloppen, sondern müssen nebenher auch noch unser Reich verwalten, Truppen bewegen und Schlachten schlagen. Allzu komplex darf man sich das alles zwar nicht vorstellen. Ni no Kuni 2 ist kein Total War, sondern in erster Linie noch immer ein Rollenspiel. Trotzdem trägt es viel zur Immersion bei, dass wir die Welt nicht einfach nur besichtigen, sondern wirklich Einfluss auf sie nehmen können.

Dragon Ball FighterZ

Falls ihr ein Fan der Vorlage seid, solltet ihr Dragon Ball FighterZ unbedingt noch nachholen, denn das Fighting Game fängt den Look des Animes perfekt ein. Das gilt nicht nur für den Zeichenstil, sondern auch für die effektvolle Inszenierung der Kämpfe. Für spielerischen Tiefgang sorgt neben den üblichen Kombos und Spezialattacken der Umstand, dass wir stets in Teams mit drei Fightern antreten. Wenn wir die Attacken unseres Gegners perfekt kontern wollen, müssen wir stets im richtigen Moment zum richtigen Charakter wechseln. Am meisten Spaß macht Dragon Ball FighterZ auf Dauer natürlich im Multiplayer, es wird aber auch eine Solo-Kampagne geboten, in der wir den Weg zum finalen Boxkampf selbst bestimmen können.