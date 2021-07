Der PlayStation Store hat diese Woche einen PSN Sale gestartet, in dem ihr zahlreiche Add-Ons, DLCs und Season Passes für PS4-Spiele günstiger bekommt. Die Deals laufen noch bis zum 21. Juli. In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights herausgesucht. Die Übersicht über alle Angebote des Sales findet ihr hier:

PlayStation Store: Add-Ons für PS4-Hits im Angebot

The Witcher 3 Expansion Pass

Der Rollenspielhit The Witcher 3 bietet auch ohne Add-Ons schon eine riesige Spielwelt und jede Menge Spielzeit. Der Expansion Pass erweitert beides noch einmal beträchtlich. Das darin enthaltene Add-On Hearts of Stone bietet eine rund zehn Stunden lange Story-Kampagne, die zu einem großen Teil in der Stadt Oxenfurt spielt. Blood and Wine bringt mit Touissant ein neues, riesiges Gebiet, das für Dutzende Stunden unterhalten kann. Falls ihr noch immer nicht das Hauptspiel besitzt, könnt ihr euch übrigens auch für 9,99 Euro die Game of the Year Edition holen.

The Witcher 3 Expansion Pass statt 24,99€ für 7,49€ im PlayStation Store

The Division 2 - Die Warlords von NY Expansion

Während ihr euch im Hauptspiel durch Washington D.C. kämpft, kehrt ihr in der Erweiterung "Die Warlords von NY" für The Division 2 nach Manhattan zurück, wo schon der erste Teil des Loot-Shooters spielte. Dort legt ihr euch mit dem abtrünnigen Ex-Division-Agenten Aaron Keener und seinen Lieutenants an. Mit dem neuen Gebiet kommen natürlich auch neue Ausrüstungsgegenstände und eine Erweiterung des Progressionssystem ins Spiel, der maximale Level beträgt jetzt 40. Mit der Warlords of New York Edition könnt ihr euch auch Hauptspiel und Erweiterungen in einem Paket kaufen, für derzeit 17,99 Euro statt 59,99 Euro.

The Division 2 - Die Warlords von NY statt 29,99€ für 8,99€ im PS Store

Jurassic World Expansion Collection

Die Jurassic World Erweiterungssammlung enthält drei Add-Ons: "Dr. Wus Geheimnisse", "Claires Zuflucht" und "Zurück zum Jurassic Park". Letzteres lässt euch die Ereignisse des ersten Jurassic-Park-Films von 1993 nacherleben. Mit dabei sind sind bekannte Charaktere wie Dr. Ian Malcolm. Aber auch die anderen beiden Erweiterungen bieten interessante Inhalte wie neue Dinosaurier, neue Geschichten und natürlich neue Missionen. In "Claires Zuflucht" retten wir Dinos von der Isla Nublar, in "Dr. Wus Geheimnisse" enthüllen wir die Pläne des Wissenschaftlers, neue Dinosaurier-Kreuzungen zu erschaffen.

Jurassic World Expansion Collection statt 39,99€ für 13,99€ im PS Store

Assassin's Creed Origins Season Pass

Der Season Pass zum Ägypten-Abenteuer Assassin's Creed Origins beinhalten neben zwei kleineren Paketen mit Ingame-Gegenständen und ein paar zusätzlichen Helix-Credits auch zwei große Erweiterungen: The Hidden Ones setzt die Geschichte um Bayek viele Jahre nach der Handlung des Hauptspiel in einer neuen Region fort. In The Curse of the Pharaos nehmt ihr hingegen in Theben, das von einem mysteriösen Fluch heimgesucht wird, den Kampf gegen Kreaturen aus der ägyptischen Mythologie auf. Dabei bekommt ihr es nicht nur mit einer Menge Mumien, sondern auch mit noch viel schlimmeren Monstern zu tun.

Assassin's Creed Origins Season Pass statt 39,99€ für 15,99€ im PS Store

Assassin's Creed Odyssey: Das Schicksal von Atlantis

Für Assassin's Creed Odyssey gibt es zwar nicht den Season Pass, wohl aber einzelne Add-Ons günstiger. Die umfangreiche Erweiterung "Das Schicksal von Atlantis" bekommt ihr zum halben Preis. Diese ist in drei Kapitel unterteilt. In den ersten beiden besuchen wir das Elysion und die Unterwelt, wo wir Götter (beziehungsweise Isu) wie Persephone und Hades kennenlernen und tiefer in die griechische Mythologie eintauchen. Das dritte Kapitel schließlich lässt uns die gigantische, sagenumwobene Stadt Atlantis erkunden, in der Menschen und Isu Seite an Seite leben. Hier treffen wir auf Poseidon.

Assassin's Creed Odyssey: Das Schicksal von Atlantis statt 24,99€ für 12,49€ im PS Store

Resident Evil 7 Season Pass

Der Season Pass von Resident Evil 7 bietet die beiden Erweiterungen Verbotenes Filmmaterial 1 und 2, die jeweils aus mehreren kurzen Episoden bestehen. Ebenfalls mit dabei ist die größere Story-Erweiterung End of Zoe, die einige Wochen nach den Ereignissen des Hauptspiels angesiedelt ist. Hier spielt ihr nicht Ethan Winters, sondern mit Joe Baker eine völlig neue Figur. Bei diesem handelt es sich um den Bruder Jacks, der euch im Hauptspiel durch das Anwesen gejagt hat. End of Zoe könnt ihr übrigens auch einzeln im PlayStation Store günstiger bekommen, nämlich für 5,99 Euro statt 14,99 Euro.

Resident Evil 7 Season Pass statt 29,99€ für 11,99€ im PlayStation Store

Cities: Skylines - Ultimate Content Bundle

Wie der Name schon andeutet, erhaltet ihr mit dem Ultimate Content Bundle zur Städtebausimulation Cities: Skylines ein gewaltiges Paket. Es enthält alle neun Erweiterungen, die im Lauf von mehr als drei Jahren erschienen sind. Darunter befinden sich zum Beispiel After Dark und Snowfall, die Tag-Nacht-Zyklen und ein neues Wettersystem einführen, und weitere Add-Ons, mit denen Naturkatastrophen, Vergnügungsparks und Universitäten ins Spiel kommen. Auch die jüngste Erweiterung Sunset Harbor ist dabei, die unter anderem Fischfang und Fischindustrie, eine Erweiterung der Luftfahrt und neue Karten mit tropischen und borealen Gebieten mitbringt.

Cities: Skylines - Ultimate Content Bundle statt 99,99€ für 49,99€ im PS Store

Dead by Daylight DLCs

Für das Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight gibt es jede Menge DLCs im Angebot, die vor allem neue Killer, zum Teil aber auch neue Überlebende oder neue Karten enthalten. Mit dem Silent-Hill-Kapitel bekommt ihr beispielsweise nicht nur den neuen Killer Pyramid Head, sondern auch die neue Karte "Midwich Elementary School", in der ihr ein Kindheitstrauma überwinden müsst, und die Überlebende Cheryl Mason. Viele der anderen DLCs basieren auf bekannten Horrorfilmreihen wie Halloween, SAW, Texas Chainsaw Massacre oder Nightmare on Elm Street. Der Rabatt beträgt in der Regel 50 Prozent.

Dead by Daylight: Silen Hill Chapter DLC statt 7,99€ für 3,99€ im PS Store

Tekken 7 Season Pass

Zum Fighting Game Tekken 7 gibt es gleich drei Season Passes im Angebot. Der günstigste ist der Pass zur ersten Season, der von 24,99 Euro auf 7,49 Euro reduziert ist. Die Pässe für Season 2 und Season 3 kosten 11,99 Euro beziehungsweise 12,49 Euro. Mit dem ersten Season Pass bekommt ihr zwei neue spielbare Charaktere, einen neuen Modus und einen ganzen Haufen neuer Kostüme. Die beiden anderen Season Passes sind sogar noch ein gutes Stück umfangreicher. Das Hauptspiel Tekken 7 gibt es im PlayStation Store gerade übrigens für 9,99 Euro statt 49,99 Euro.

Tekken 7 Season Pass statt 24,99€ für 7,49€ im PlayStation Store

Titan Quest: Ragnarök

Mit Ragnarök hat der Action-RPG-Klassiker Titan Quest etliche Jahre nach seinem ursprünglichen Erscheinen noch eine umfangreiche Erweiterung bekommen. Diese fügt der Kampagne einen fünften Akt hinzu, der uns aus den Gefilden der griechischen Mythologie hinaus in den kalten Norden Europas führt. Natürlich kommen damit auch neue Monster, Ausrüstungsgegenstände und Fähigkeiten dazu. Aber Ragnarök ist nicht das einzige Add-On für Titan Quest im Sale: Die jüngste Erweiterung Atlantis, mit der ein sechster Akt hinzukommt, gibt es ebenfalls für 9,99 Euro statt 19,99 Euro.

Titan Quest: Ragnarök statt 19,99€ für 9,99€ im PlayStation Store