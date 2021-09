Der PlayStation Store hat heute einen neuen PSN Sale gestartet, in dem ihr Season Passes, Add-Ons und DLCs für viele große PS4-Hits günstiger bekommt. Auch Ingame-Währung oder -Inhalte für beliebte Multiplayer-Titel wie Fortnite oder Smite sind dabei. Unten stellen wir euch einige der Highlights vor. Die Übersicht über sämtliche Angebote der Aktion findet ihr hier:

PS Store: Add-Ons und DLCs im neuen PSN Sale

Assassin's Creed Odyssey: Season Pass

Den Season Pass für Assassin's Creed Odyssey bekommt ihr zum halben Preis. Darin enthalten sind die zwei großen Story-Erweiterungen "Das Vermächtnis der Klinge" und "Das Schicksal von Atlantis". Sogar zwei komplette Spiele bekommt ihr als Bonus mit dazu, nämlich Assassin's Creed III Remastered und Assassin's Creed Liberation Remastered.

Assassin's Creed Odyssey: Season Pass statt 39,99€ für 19,99€ im PS Store

Assassin's Creed Origins: Season Pass

Falls auch Ägypten lieber ist als Griechenland, könnt ihr auch den Season Pass von Assassin's Creed Origins günstiger bekommen. Dieser enthält zwei große Erweiterungen: In The Hidden Ones wird die Geschichte aus dem Hauptspiel Jahre später fortgesetzt, in The Curse of the Pharao kämpft ihr in Theben gegen Kreaturen aus der ägyptischen Mythologie. Dazu gibt es noch zwei kleinere Pakete mit Ingame-Gegenständen und Helix-Credits.

Assassin's Creed Origins: Season Pass 39,99€ für 15,99€ im PS Store

Marvel's Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft

Das Add-On "Die Stadt, die niemals schläft" fügt dem PlayStation-exklusiven Open-World-Hit Marvel's Spider-Man drei neue Story-Kapitel hinzu: In "Der Raubüberfall" versucht Black Cat, Spider-Man an der Nase herumzuführen, in "Revierkämpfe" mischen wir uns in den Konflikt zwischen der Maggia-Familie und Hammerhead ein und in "Silver Lining" helfen wir Silver Sable bei der Suche nach gestohlener Technologie.

Marvel's Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft statt 19,99€ für 9,99€ im PS Store

Fortnite: "Aufstieg der Schatten"-Paket

Für den Battle Royale Shooter Fortnite gibt es unter anderem das im Juli erschienene Inhaltspaket "Aufstieg der Schatten" günstiger. Es enthält die Outfits "Schatten-Schädeline", "Schattenvogel" und "Perfekter Schatten" samt passender Rückenaccessoires. Obendrauf gibt es noch die Lackierung "Quadratmuster". Das im Juni erschienene Lok-Bot-Paket bekommt ihr ebenfalls günstiger.

Fortnite: "Aufstieg der Schatten"-Paket statt 15,99€ für 9,91€ im PS Store

Cities: Skylines - Cities Upgrade Bundle

Für den Aufbauhit Cities: Skylines gibt es inzwischen eine ganze Menge DLCs und viele davon bekommt ihr im aktuellen PSN Sale günstiger. Auch Bundles sind unter den Angeboten, etwa das Cities Upgrade Bundle, das neben den Erweiterungen Campus und Sunset Harbor auch drei Content Creator Packs sowie drei Radiosender enthält.

Cities: Skylines - Cities Upgrade Bundle statt 39,99€ für 19,99€ (15,99€ mit PS Plus)

Resident Evil 7: End of Zoe

Auch für das Horrorspiel Resident Evil 7 könnt ihr mehrere DLCs günstiger bekommen. Mit dabei ist unter anderem die Story-Erweiterung End of Zoe. Diese setzt einige Wochen nach den Ereignissen aus dem Hauptspiel an und lässt euch mit Joe Baker eine neue Figur spielen. Dabei handelt es sich um den Bruder Jacks, der euch im Hauptspiel durch das Anwesen gejagt hat.

Resident Evil 7: End of Zoe statt 14,99€ für 5,99€ im PlayStation Store

Hitman 3 Access Pass: Hitman 1 GOTY Edition

Mit dem Access Pass für Hitman 3 bekommt ihr Zugang zu allen Levels aus der Hitman 1 Game of the Year Edition. Dadurch könnt ihr sie auch, wie die Levels aus Hitman 3, mit PlayStation VR spielen. Den Hitman 3 Access Pass für die Levels von Hitman 2 gibt es übrigens ebenfalls günstiger, und zwar für 17,49 Euro statt 69,99 Euro.

Hitman 3 Access Pass: Hitman 1 GOTY Edition statt 29,99€ für 14,99€ im PS Store

Dead by Daylight DLCs

Für den Multiplayerhit Dead by Daylight gibt es eine Menge DLCs im Angebot. In der Regel enthalten diese einen neuen Killer, teilweise bieten sie auch eine neue Karte oder neue Überlebende. Viele der Erweiterungen basieren auf bekannten Horrorfilmen wie SAW, Halloween oder Nightmare on Elm Street. Aber auch bei anderen Videospielreihen bedient sich Dead by Daylight, zum Beispiel im Silent-Hills-DLC.

Dead by Daylight: DLCs reduziert im PS Store

Smite: Digital Deluxe Edition 2021

Die Digital Deluxe Edition 2021 zum MOBA Smite könnt ihr zum halben Preis bekommen. Diese besteht neben dem Spiel selbst aus dem Ultimate God Pack mit allen aktuellen und künftigen Göttern und aus dem Season Pass 2021. Letzterer enthält unter anderem zwei Skins für alle neuen Götter, eine limitierte Erzmagier-Anubis-Skin, 1.000 Juwelen sowie ein Stimmpaket und Emotes.

Smite: Digital Deluxe Edition 2021 statt 49,99€ für 24,99€

The Division 2: Warlords von New York

Die Erweiterung "Die Warlords von New York" für The Division 2 schickt uns zurück nach Manhattan, wo wir schon im ersten Teil des Online-Shooters unterwegs waren. Dort stellen wir uns dem abtrünnigen Ex-Agenten Aaron Keener und seinen Lieutenants. Neben dem neuen Gebiet gibt es natürlich auch eine Menge neuer Ausrüstungsgegenstände. Außerdem wird die Levelgrenze von 30 auf 40 erhöht.

The Division 2: Warlords von New York statt 29,99€ für 8,99€