PS Store: Holt euch aktuelle PS4- + PS5-Hits jetzt günstig im neuen Sale

Im PlayStation Store läuft gerade neben dem großen PSN Sale mit Spielen unter 15€ auch noch eine zweite Aktion namens Bonusrunde. In dieser gibt es viele DLCs und Erweiterungen sowie Deluxe und Complete Editions, aber auch einige ganz normale Standard-Versionen von PS4- und PS5-Spielen im Angebot. Während sich der 15€-Sale auf ältere und kleinere Titel konzentriert, findet ihr hier auch aktuelle, erst ein paar Monate alte Spiele. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor, die Übersicht über alle Deals findet ihr hier:

Resident Evil Village

Resident Evil 8 knüpft direkt an Teil 7 an und übernimmt nicht nur dessen First-Person-Perspektive, sondern auch dessen Hauptfigur. Wir spielen also erneut Ethan Winters, der eigentlich ein friedliches Leben mit Frau und Kind führen möchte. Als Letzteres entführt wird, muss er sich allerdings in einem abgelegenen rumänischen Dorf auf die Suche nach ihm begeben. Dort trifft er auf für die Reihe eher ungewöhnliche Feinde wie Vampire und Werwölfe. Gar so nervenzerfetzenden Survival-Horror wie in Resident Evil 7 solltet ihr nicht erwarten, Resident Evil 8 ist eher ein Horror-Shooter. Dafür gibt es aber eine deutlich aufwendigere Inszenierung und ein viel abwechslungsreicheres Level- und Artdesign.

Far Cry 6

In Far Cry 6 legen wir uns in einem fiktiven, aber stark an Kuba erinnernden Inselstaat mit einem von Giancarlo Esposito (bekannt aus Breaking Bad) gespielten Dikator an. Die Story ist sehr aufwendig in Szene gesetzt, bleibt aber eher nebensächlich. Im Vordergrund steht das typische Far-Cry-Gameplay, das uns in einer riesigen Open World mit einer großen Auswahl an Waffen und Fahrzeugen Missionen erledigen und Stützpunkte einnehmen lässt. Dabei haben wir prinzipiell viele taktische Möglichkeiten, meistens kommt man aber auch mit einem simplen Sturmangriff ans Ziel. Neben den Missionen gibt es wie üblich eine Menge abwechslungsreiche Nebenaktivitäten, die vom Autorennen bis zum Hahnenkampf reichen.

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition

Noch mehr Far Cry: Falls ihr keine Lust auf eine karibische Insel habt, könnt ihr in Far Cry 5 in den landschaftlich sehr hübschen Bundesstaat Montana reisen und es dort mit einem größenwahnsinnigen Sektenführer und seinen Geschwistern aufnehmen. Im Bundle bekommt ihr zudem auch noch die Deluxe Edition des Spin Offs Far Cry New Dawn, das euch in dieselbe Region zurückschickt. Allerdings hat diese sich durch eine nukleare Katastrophe, die Flora und Fauna in bunten Farben leuchten lässt, inzwischen stark verändert. Wir machen zudem auch noch Ausflüge in andere Regionen wie die Wüste von Arizona. Das Gameplay folgt der üblichen Formel, wobei die verschiedenen Vorgehensweisen etwas besser ausbalanciert sind als in Far Cry 6.

F1 22

Auch die erst Anfang Juli erschienene Rennsimulation F1 22 gibt es im Angebot. Die zahlreichen Regeländerungen der aktuellen Saison hat Codemasters bis ins kleinste Detail simuliert, bis hin zur geringeren Temperatur der Reifen nach Boxenstopps. Wohltuend für Neulinge ist zudem, dass sich die (sonst oft etwas zu aggressive) KI nun so einstellen lässt, dass sie Rücksicht auf die Fehler nimmt, die man am Anfang unweigerlich macht. Schade ist dagegen, dass der Story-Modus weggefallen ist, auch wenn dieser noch nie das große Highlight der Serie war. Der Karriere-Modus und der My-Team-Modus, die den Kern des Spiels bilden, sind aber weiterhin dabei. Ihr könnt auch nach wie vor zu zweit im Koop an der Meisterschaft teilnehmen.

The Quarry

Mit dem erst im Juni erschienenen Horrorspiel The Quarry knüpft das Studio Supermassive Games an seinen Hit Until Dawn an. Diesmal spielen wir eine Gruppe Teenager, die als Betreuer*innen in einem Sommercamp arbeiten. Parallelen zu bekannten Horrorfilmen wie Freitag der 13. sind unverkennbar und auch diesmal wird das Adventure gerade durch die Verarbeitung nahezu sämtlicher Klischees zu einem Fest für alle Fans des Slasher-Horrors. Am Gameplay hat sich ebenfalls wenig geändert. Es besteht im Kern aus der Erkundung der Umgebung, Dialogen und Entscheidungen, die den weiteren Verlauf der Handlung bestimmen. Auch Quick Time Events sind wieder dabei, diese sind im Vergleich zu Until Dawn aber ein gutes Stück leichter.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Deluxe Edition

Das im Frühjahr erschienene LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga bekommt ihr in der Deluxe Edition günstiger, die sieben Charakterpakete und den klassischen Obi-Wan Kenobi als spielbaren Charakter enthält. Das neue LEGO Star Wars lässt euch alle drei Star-Wars-Trilogien nachspielen, wobei ihr sogar selbst entscheiden könnt, mit welcher ihr anfangen wollt. Neben dem Umfang überzeugt auch die Präsentation mit ihrer detaillierten Grafik und dem stimmungsvollen Soundtrack. Außerdem bringt das neue Kombo-System etwas Tiefgang in die übliche Gameplay-Mischung aus Action, Rätseln und Erkundung. Das alles macht LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga laut unserem GamePro-Test zu einem der besten LEGO-Spiele seit Jahren.

Devil May Cry 5 + Vergil

Das Hack&Slash-Actionspiel Devil May Cry 5 bekommt ihr inklusive des Vergil-DLCs, der einen weiteren spielbaren Charakter liefert, für nur 9,89€. Devil May Cry 5 setzt ganz auf seine spektakulär inszenierten Kämpfe, in denen wir mithilfe zahlreicher Spezialattacken haufenweise Dämonen in mundgerechte Stücke zerlegen. Die Protagonisten, die immer einen coolen Spruch auf den Lippen haben, tragen ebenfalls dazu bei, dass man sich wie der Held in einem sehr guten Actionfilm fühlt. Da es außer Dämonenschnetzeln nicht viel zu tun gibt, kann das Gameplay aller Coolness zum Trotz auf Dauer etwas ermüden, aber immerhin spielen sich die insgesamt vier Charaktere recht unterschiedlich und bringen so etwas Abwechslung ins Spiel.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Mit der Nathan Drake Collection bekommt ihr die ersten drei Teile der Uncharted-Reihe, die ursprünglich für PS3 erschienen sind, in einer technisch verbesserten PS4-Version. Neben grafischen Verbesserungen wurde auch die Steuerung der drei Spiele aneinander angeglichen, sodass sie sich wie aus einem Guss anfühlen. Die Action-Adventures lassen uns als Draufgänger Nathan Drake im Stile eines Indiana Jones auf Schatzsuche gehen und Abenteuer auf der ganzen Welt erleben. In Teil 1 suchen wir unter anderem im Amazonasgebiet nach dem verschollenen El Dorado, in Teil 2 erforschen wir den Himalaya in der Hoffnung, auf Shangri-La zustoßen, und in Teil 3 wollen wir in der arabischen Wüste Hinweise auf Atlantis finden.

Uncharted 4 & Uncharted: The Lost Legacy Digital Bundle

Gleich nochmal Uncharted: Uncharted 4 bekommt ihr im Bundle mit Uncharted: The Lost Legacy günstig in der Version für PS4. Uncharted 4 ist das furiose Finale der Geschichte rund um Nathan Drake, das euch zum Abschluss noch einmal ein Abenteuer in höchster Produktionsqualität erleben lässt, welches euch unter anderem nach New Orleans, Panama, Schottland, Italien und Madagaskar führt. Im Vergleich dazu ist das Spin Off The Lost Legacy, in dem ihr Nadine Ross und Chloe Frazer spielt, etwas kompakter und konzentriert sich ganz auf Indien. Spielerisch folgen beide Titel der bekannten Formel, Uncharted 4 ist aber etwas actionreicher, während ihr in The Lost Legacy mehr Zeit mit dem Erkunden geheimnisvoller Umgebungen verbringt.

Bulletstorm Full Clip Edition Duke Nukem Bundle

Die Neuauflage des kreativen Shooters Bulletstorm bekommt ihr inklusive des DLCs, der euch die gesamte Kampagne als Duke Nukem spielen lässt, für nur 4,49€. Das von Gearbox, dem Studio hinter der Borderlands-Reihe, stammende Bulletstorm zeichnet sich unter anderem durch sein hohes Tempo und die kreativ einsetzbare Energiepeitsche aus. Letztere lässt euch Gegner packen und durch die Luft schleudern, was ihr möglichst oft einsetzen solltet, da euch das Spiel dafür belohnt, wenn ihr Gegner auf kreative Weise aus dem Weg räumt. Auch die Story rund um einen ehemaligen Elitesoldaten, der seinen Ex-Vorgesetzten zur Rechenschaft ziehen will, ist erstaunlich spannend für ein Spiel, das in erster Linie auf makabren Humor setzt.