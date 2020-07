Der PlayStation Store hat heute seinen großen Summer Sale gestartet, in dem es Hunderte PS4-Spiele günstiger gibt. Die Angebote laufen zwei Wochen lang und enden am 5. August. Zum Auftakt stellen wir euch in diesem Artikel ein paar der AAA-Highlights vor, in späteren Updates widmen wir uns dann kleineren und besonders günstigen Titeln. Wer glaubt, ohne unsere Empfehlungen zurechtzukommen, findet die lange Angebotsliste hier:

Days Gone

Das richtige Spiel für: Alle, die sich in hübscher Landschaft dem Überlebenskampf stellen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die keine Lust mehr auf Zombies und Open Worlds haben.

GamePro-Wertung: 82 Punkte

Den PS4-exklusiven Open-World-Hit Days Gone gibt es in den Sommerangeboten für 20,29 Euro statt 69,99 Euro. Auch die Digital Deluxe Edition ist reduziert, sie kostet noch 29,59 Euro statt 79,99 Euro.

Hübsches Oregon: Dass Days Gone in der Masse der Zombie-Spiele nicht untergeht, verdankt es nicht zuletzt seiner hübschen Open World. Wir reisen mit dem Motorrad durch den landschaftlich sehr schön in Szene gesetzten Bundesstaat Oregon, der von dichten Wäldern bis hin zu verschneiten Berggipfeln eine Menge zu bieten hat. Zu viel Zeit sollten wir uns beim Genießen unserer Umgebung allerdings nicht nehmen, sonst werden wir schnell von Untoten eingekreist.

Survival Light: Spielerisch bietet Days Gone im Wesentlichen die bekannte Mischung aus Schleichen, Action und Erkundung, wie man sie auch bei anderen Titeln dieser Art findet. Das ist nicht sehr kreativ, aber ein bewährtes Konzept, das tadellos umgesetzt wurde. Außerdem gelingt es Days Gone dadurch, dass man außerhalb der Siedlungen permanent in Gefahr ist, echtes Survival-Feeling zu erzeugen, obwohl auf Mechaniken wie Durst und Hunger verzichtet wird.

Fazit: Days Gone erfindet das Rad nicht neu, weder im Zombie- noch im Survival-Genre. Das muss es aber auch nicht, solange es die besten Elemente der Genres so gekonnt miteinander kombiniert. Wer einfach ein gutes Actionspiel mit einer großen, postapokalyptischen Spielwelt haben will, macht hier nichts falsch.

Death Stranding

Das richtige Spiel für: Alle, die einen gut inszenierten Titel mit kreativer Story wollen, der sich erfrischend anders spielt als andere AAA-Spiele.

Nicht so gut für: Alle, denen es für zähen Spielfortschritt an Zeit und Geduld fehlt.

GamePro-Wertung: 89 Punkte

Das unter der Leitung von Hideo Kojima entstandene und Ende letzten Jahres erschienene Death Stranding bekommt ihr im Summer Sale für 30,09 Euro statt 69,99 Euro und somit 57 Prozent günstiger.

Mühsamer Botenalltag: In Death Stranding spielen wir eine Art postapokalyptischen Postboten, der zu Fuß Pakete durch eine von menschlichen wie übermenschlichen Gefahren bevölkerte Welt transportieren muss. Dabei machen uns nicht nur Feinde, sondern auch das unwegsame Gelände das Leben schwer. Oft sind wir so schwer bepackt, dass es schon eine Herausforderung ist, auch nur beim Geradeausgehen das Gleichgewicht zu halten.

Story als Belohnung: Das Gameplay ist erstaunlich anspruchsvoll und innovativ geraten, bietet aber nicht sehr viel Abwechslung. Insbesondere diejenigen, die auf schnelle Action stehen, werden mit Death Stranding nicht glücklich. Es dauert eine ganze Weile, bis wir überhaupt eine ordentliche Waffe bekommen. Überhaupt lässt sich das Spiel sehr viel Zeit, für die Geduld wird man aber mit einer wendungsreichen und abgefahrenen Story belohnt, die man so garantiert noch nie erlebt hat.

Fazit: Death Stranding ist mit Sicherheit kein Spiel, das jedem gefällt. Ähnlich wie der Protagonist braucht man viel Geduld und Durchhaltevermögen, um sich durchzukämpfen. Die Story und die aufwendige Inszenierung mit zahlreichen Hollywood-Stars sorgen haben dafür, dass sich die Mühe lohnt. Außerdem spielt Death Stranding sich erfrischend anders als die üblichen AAA-Titel. Schon deshalb ist es einen Blick wert für all jene, die nicht immer mehr oder weniger dasselbe spielen wollen.

Resident Evil 3

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf ein kurzes, aber fesselndes und toll inszeniertes Actionspiel haben.

Nicht so gut für: Alle, die ein originalgetreues Remake wollen.

GamePro-Wertung: 84 Punkte

Auch das erst vor ein paar Monaten erschienene Resident Evil 3 gibt es in den Sommerangeboten günstiger, nämlich für 34,79 Euro statt 59,99 Euro.

Modernisiert: Nach dem überragenden Erfolg des Remakes von Resident Evil 2 hat sich Capcom auch den dritten Teil der Survival-Horror-Reihe vorgenommen. Geändert wurde im Vergleich zum Original vor allem die Kameraperspektive: Wir steuern die Protagonisten nun wie in einem Third Person Shooter. Außerdem fallen die Ladebildschirme zwischen Räumen weg und Zombies können uns nun auch durch Türen verfolgen. Bei der Story und den Levels gab es ebenfalls Anpassungen.

Mehr Action: Einer der größten Kritikpunkte ist, dass Capcom ein paar alte Levels gestrichen hat, was zur recht kurzen Spielzeit von 6 bis 7 Stunden beiträgt. Dafür gibt es mit dem Resistance-Modus einen asymmetrischen Multiplayer, der für ein paar Runden gut unterhält, aber keine große Langzeitmotivation bietet. Im Vergleich zum Remake des zweiten Teils spielt sich Resident Evil 3 deutlich actionlastiger, was bis zu einem gewissen Grad auch für das Original galt.

Fazit: Bei Resident Evil 2 hatte Capcom eine fast perfekte Mischung aus Modernisierung und Originaltreue gefunden. Das ist beim dritten Teil nicht ganz gelungen. Insbesondere Fans des Originals könnten von den teils tiefgreifenden Eingriffen enttäuscht sein. Nichtsdestotrotz bekommt man hier ein fesselndes und vor allem großartig inszeniertes lineares Actionspiel, wie man sie heutzutage nur noch selten findet.

Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition

Das richtige Spiel für: Alle, die in einem riesigen Action-RPG die griechische Antike bereisen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die das Gameplay der alten-Assassin's-Creed-Spiele vermissen.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Falls ihr noch schnell den Vorgänger nachholen wollt, bevor Ende des Jahres Assassin's Creed Valhalla erscheint, habt ihr Glück: Assassin's Creed Odyssey gibt es im Summer Sale für 19,99 Euro, und zwar in der Deluxe Edition, die normalerweise 84,99 Euro kostet. Diese enhtält zusätzliche Ingame-Gegenstände sowie einen EP- und einen Drachmen-Boost.

Weg vom Assassinen-Gameplay: Wer sich auf Sprünge aus Türmen in Heuhaufen gefreut hat, könnte etwas enttäuscht sein, denn vom typischen Gameplay der frühen Assassin's-Creed-Spiele ist bei Odyssey nicht mehr allzu viel übrig. Stattdessen gibt es noch mehr RPG-Elemente als im Vorgänger Origins. So wurde die Charakterentwicklung ausgebaut und ein neues Dialogsystem mit Multiple-Choice-Antworten hinzugefügt. Zudem wurde das Kampfsystem stark verbessert.

Riesiges Griechenland: In erster Linie beeindruckt Assassin's Creed Odyssey aber durch die Spielwelt. Das gesamte antike Griechenland wurde in verkleinertem Maßstab nachgebaut und vollgestopft mit Sehenswürdigkeiten und historischen Persönlichkeiten. Zwischen den vielen kleinen Inseln bewegen wir uns im Stile eines Black Flag mit unserem eigenen Schiff.

Fazit: Mancher Assassin's-Creed-Fan der ersten Stunde dürfte dem alten Gameplay hinterhertrauern, aber für einen Großteil der Spieler ist Odyssey wahrscheinlich der beste Teil der Reihe. Die Kämpfe sind spannender, das Progressionssystem ist motivierender und die Open World größer und vielseitiger als je zuvor. Um mit einem Witcher 3 mitzuhalten, fehlt es noch etwas an spannenden Quests und Charakteren. Davon abgesehen ist Odyssey ein voller Erfolg.

