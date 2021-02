Ghost of Tsushima für die PS4 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Die Standard-Version bekommt ihr für 49,69 Euro statt 69,99 Euro. Die Digital Deluxe Edition mit digitalem Mini-Artbook und zusätzlichen Ingame-Inhalten wie dem »Held von Tsushima-Skin-Set« gibt es für 59,99 Euro statt 79,99 Euro. Der Deal läuft noch bis zum 10. Februar. Hier geht's zum Angebot:

PlayStation Store: Ghost of Tsushima für PS4 im Angebot der Woche

Was bietet Ghost of Tsushima?

Geteilte Open World: Das PlayStation-exklusive Ghost of Tsushima war 2020 eines der großen Highlights und gehört zudem zu den besten Open-World-Spielen der letzten Jahre. Dabei macht Ghost of Tsushima auf den ersten Blick nicht viel anders als andere Spiele des Genres. Es gibt Stützpunkte, die wir angreifen, sowie eine Menge verstreute Nebenmissionen und kleinere Aktivitäten. Letztere sind aber nicht so aufdringlich wie bei anderen Open-World-Spielen und fügen sich glaubwürdiger in die Umgebung ein.

Geschichte mit Charakter: Die Hauptstory von Ghost of Tsushima ist nicht sonderlich komplex: Als letzter der Samurai müssen wir die Insel Tsushima gegen die mongolischen Invasoren verteidigen. Interessant wird die Geschichte durch den Protagonisten, der sich ständig im Gewissenskonflikt befindet, weil er hierzu Mittel anwenden muss, die dem Ehrenkodex der stolzen Krieger widersprechen. Außerdem hat Ghost of Tsushima ein paar hervorragend geschriebene Nebencharaktere und packende Quests zu bieten.

Filmreife Inszenierung: Das beste an Ghost of Tsushima sind aber nicht die Geschichten, sondern die Inszenierung. Das beginnt mit dem wunderschönen Artdesign der Landschaften und dem im Wind wogenden Gras. Letzteres erfüllt sogar einen spielerischen Zweck, indem es uns den Weg zu unserem Ziel weist, wodurch wir auf Minimap und Questmarker verzichten können. Die brutalen Kämpfe wiederum imitieren nahezu perfekt die Ästhetik guter Samuraifilme, sodass wir ganz unsere Fantasien vom heldenhaften Krieger ausleben können.

Mehr erfahren: Zum GamePro-Test von Ghost of Tsushima

Schleichen und Kämpfen: Spielerisch bietet Ghost of Tsushima auf der einen Seite kompetentes Stealth-Gameplay. Wir können uns an Gegner heranschleichen und sie lautlos töten, mit Pfeil und Bogen aus der Ferne ausschalten oder sie ablenken, beispielsweise mit Hilfe kleiner Glöckchen. Ehrenhafter und vor allem spaßiger ist aber der offene Schwertkampf. Hier haben wir nur eine Chance, wenn wir Angriffe unserer Gegner geschickt kontern oder ihnen ausweichen. Zusätzliche Komplexität bekommt das Kampfsystem durch verschiedene Schwerthaltungen und Spezialfähigkeiten.

Fazit: Ghost of Tsushima erfindet das Genre der Open-World-Actionspiele nicht neu. Viele der typischen Mechaniken finden sich auch hier. Aber zugleich macht das PS4-Spiel in den Details so vieles besser als andere Genrevertreter und zieht durch seine Inszenierung so sehr in seinen Bann, dass selbst Open-World-Müde überrascht sein könnten, wie viel Spaß sie hier haben. Für Fans von Samuraifilmen ist Ghost of Tsushima ohnehin ein Muss, besser kann man die Filmästhetik kaum in ein Spiel übersetzten.

PlayStation Store: Ghost of Tsushima für PS4 im Angebot der Woche

Großer Sale im PlayStation Store

Neben dem Angebot der Woche läuft im PlayStation Store gerade übrigens auch noch der Critic's Choice Sale, in dem es unter anderem einige große AAA-Spiele aus dem letzten Jahr günstiger gibt. Mehr dazu könnt ihr hier erfahren: