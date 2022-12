PS Store Januar-Angebote: Holt euch diese 10 PS4-Spiele jetzt für unter 5€

Im PlayStation Store laufen schon eine seit letzter Woche die sogenannten Januar-Angebote, in denen es mehr als 3000 Deals für PS4 und PS5 gibt. Die großen Highlights sowie die besten Angebote unter 10€ haben wir euch bereits in früheren Artikeln vorgestellt. Diesmal präsentieren wir euch die allergünstigsten Schnäppchen, die ihr schon für unter 5€ bekommt. Wer sich stattdessen lieber gleich selbst auf die Suche nach den besten Deals begeben möchte, kann das hier tun:

Beachtet dabei bitte: Der Januar-Sale dauert zwar prinzipiell noch bis zum 18. Januar, viele der aktuellen Angebote sind aber nur bis zum 6. Januar gültig und werden dann durch neue Deals ersetzt.

Call of Cthulhu

1:50 Call of Cthulhu - Launch-Trailer: Abstieg in den Wahnsinn

Das auf den Horrorgeschichten H.P. Lovecrafts basierende Action-Adventure Call of Cthuhlu lässt uns in die Rolle eines Privatdetektivs schlüpfen, der in dem Fischerdorf Darkwater den Mord an einer Malerin aufklären soll. Dementsprechend besteht das Gameplay größtenteils aus Detektivarbeit: Wir suchen nach Indizien, befragen Zeugen und setzen unsere Erkenntnisse im Rekonstruktionsmodus zu einer kohärenten Version der vergangenen Ereignisse zusammen. Gelegentlich gibt es auch Action-Abschnitte, die aufgrund des geringen Budget eher mäßig gelungen sind, aber die gruselige Atmosphäre der Vorlage kommt trotzdem gut rüber.

Bulletstorm: Full Clip Edition

4:01 Bulletstorm: Full Clip Edition - Testvideo: Zum Vollpreis aufgewärmt, dafür endlich uncut

Die Neuauflage des Shooters Bulletstorm lohnt sich in Deutschland schon deshalb, weil das Original hierzulande so stark zensiert war, dass die eigentlich gute Story kaum noch einen Sinn ergab. Mit der Full Clip Edition bekommt ihr nun alles ungeschnitten und zudem technisch deutlich verbessert. Das temporeiche Gameplay ist nach wie vor das Highlight des Spiels. Wie im Original werden wir dafür belohnt, wenn wir Gegner auf möglichst kreative Weise zur Strecke bringen. Dabei hilft uns die sogenannte Energiepeitsche, mit der wir Feinde packen und durch die Luft wirbeln oder auch schwere Gegenstände in Wurfgeschosse verwandeln können.

What Remains of Edith Finch

3:25 What Remains of Edith Finch - Test-Video zum Story-Hit

What Remains of Edith Finch ist ein First-Person-Adventure, in dem wir als die Titelheldin nach langer Abwesenheit in das abgelegene Anwesen unserer Familie zurückkommen, deren Mitglieder inzwischen alle tot sind. Das Besondere dabei: Die Zimmer der Verstorbenen wurden genau so belassen, wie sie im Moment ihres Ablebens waren. Jeder dieser Räume, den wir untersuchen, wird zu einer Reise in die Vergangenheit und erzählt die Lebensgeschichte der jeweiligen Person. Dabei wird auch das Gameplay immer wieder neu auf die Geschichten zugeschnitten. Um spielerische Herausforderung geht es aber nicht, Story und Atmosphäre stehen klar im Fokus.

Graveyard Keeper

3:28 Graveyard Keeper - Trailer: Die Friedhof-Antwort auf Stardew Valley ist jetzt da

Graveyard Keeper ist im Grunde eine Farming- und Lebenssimulation im Stile eines Stardew Valley, nur dass wir hier eben nicht einen Bauernhof, sondern unseren eigenen Friedhof aufbauen müssen, und zwar in einer mittelalterlichen Welt. In diese wurden wir durch seltsame Umstände aus der Gegenwart katapultiert und wollen nun eine Rückweg in unsere Zeit finden. Bis uns das gelingt, haben wir auch abseits des Aushebens von Gräbern eine Menge zu tun. So führen wir beispielsweise Autopsien durch, bauen Lebensmittel an, sammeln Ressourcen, treiben Handel oder lernen die Dorfbewohner besser kennen. Durch diese vielen Inhalte bietet Graveyard Keeper dutzende Stunden Spielzeit.

Stories Untold

Stories Untold ist ein Horror-Adventure vom Indie-Studio No Code, das aktuell im Auftrag von Konami Silent Hill Townfall entwickelt. Es erzählt vier verschiedene Geschichten, die zunächst völlig unabhängig voneinander zu sein scheinen und sich auch spielerisch stark unterscheiden. Während wir am Anfang ein klassisches Textadventure an einem alten Röhrenbildschirm spielen, führen wir später seltsame Experimente durch, deren Sinn zunächst völlig unverständlich erscheint, und bewegen uns in der First-Person-Perspektive durch eisige Landschaften. Die tieferen Zusammenhänge erschließen sich erst am Ende.

Dishonored 2

9:10 Dishonored 2 - Test-Video zum Schleichspiel des Jahres

Im ersten Dishonored hatten wir Emily zu ihrem rechtmäßigen Platz auf dem Thron verholfen, zu Beginn von Teil 2 wird sie erneut gestürzt, weshalb wir wieder vom Untergrund aus die Thronräuber bekämpfen. Diesmal können wir allerdings wählen, ob wir den Attentäter Corvo oder stattdessen Emily selbst spielen. Wie der Vorgänger punktet auch Dishonored 2 durch das tolle Artdesign seiner stimmungsvollen Steampunk-Welt. Außerdem stehen uns beim Absolvieren unserer Missionen wie üblich viele verschiedene Möglichkeiten offen. Je nachdem, ob wir dabei laut und brutal oder leise und rücksichtsvoll vorgehen, nimmt die Story andere Wendungen.

Going Under

1:21 Going Under - Trailer stellt Büro-Crawler vor

Bei Going Under handelt es sich im Grunde um einen typischen Dungeon Crawler, in dem wir mit zahlreichen Waffen ganze Horden von Monstern erledigen und dabei nach Beute suchen. Allerdings handelt es sich bei den Dungeons um die Ruinen untergegangener Start-Up-Unternehmen. Die Monster sind die ehemaligen Angestellten, die Bossgegner die Unternehmensgründer und die Waffen übriggebliebene Büroartikel. Wir selbst übernehmen die Rolle einer Praktikantin, deren Bezahlung natürlich einzig in Erfahrung besteht. Neben dem schrägen Szenario hebt sich Going Under auch durch seinen bunten Look von anderen Spielen des Genres ab.

Crypt of the NecroDancer

14:10 Was ist... Crypt of the NecroDancer? - Angespielt-Video: Rhythmus-Schach - Game of the Year?

Wie Going Under ist auch Crypt of the NecroDancer ein Dungeon Crawler mit einem besonderen Kniff: Um unsere Seele zu retten, dringen wir nämlich in die Krypta des tanzenden Totenbeschwörers ein, in der sich alles zum Rhythmus der Musik bewegen muss, und zwar sowohl wir selbst als auch die Monster. Das fordert zu Beginn ein wenig Eingewöhnung, aber sobald wir den Bogen raus haben, liefern wir uns Kämpfe, die wie gut choreographierte Tänze wirken. Der tolle Soundtrack trägt dabei viel zur Faszination des Spielprinzips bei, das neben Action-RPG und Musikspiel auch noch Elemente eines Roguelikes enthält.

Cat Quest 2

Im Vorgänger haben wir noch als einsamer Katzenheld das Königreich Felingrad gerettet, in Cat Quest 2 können wir nun zwischen einer Katze und einem Hund hin und her wechseln oder zu zweit im Koop spielen. Die beiden Helden müssen zusammenarbeiten, um endlich Frieden zwischen dem Reich der Hunde und dem der Katzen zu stiften. Cat Quest 2 ist im Kern ein Action-RPG im Stile eines Diablo mit Levelaufstiegen und haufenweise Dungeons, in denen es bessere Waffen und Ausrüstung zu finden gibt. Es fasziniert aber nicht zuletzt durch die vielen kleinen Geschichten, die wir in der farbenfrohen Welt erleben, und den katzen- und hundebezogenen Humor.

Anthem

11:04 Anthem - Test-Video zum Shooter von Bioware

Anthem war zugegebenermaßen zum Release eine herbe Enttäuschung und auch die nachträglichen Verbesserungen konnten den Sci-Fi-Shooter aus dem Hause Bioware nicht mehr retten. Trotzdem ist es nicht so, dass Anthem überhaupt keinen Spaß machen würde. Für gerade mal 2,09€ lohnt es sich durchaus, einige Stunden lang mit unserem High-Tech-Kampfanzug durch die hübschen Landschaften zu fliegen und sich ein paar heiße Feuergefechte zu liefern. Nur sollte man eben weder hohe Langzeitmotivation noch eine fesselnde Story erwarten, wenngleich zumindest die Idee einer Welt, die von ihren Erschaffern im Stich gelassen wurde, durchaus spannend ist.