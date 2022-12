Großer Sale im PS Store: Die zehn besten PS4- und PS5-Spiele für unter 10€

Im PlayStation Store läuft bereits seit letzter Woche der große Januar-Sale mit mehr als 3000 Sonderangeboten für PS4 und PS5. Wir haben euch zum Start bereits die großen, aktuellen Highlights vorgestellt und danach mit den besten Spielen zwischen 10 und 20€ nachgelegt. Diesmal sind nun günstige Schnäppchen unter 10€ an der Reihe, erneut stellen wir euch zehn besonders interessante Spiele vor. Wer sich lieber selbst durch die komplette Liste der Deals wühlen möchte, die noch bis zum 6. Januar laufen, kann das hier tun:

The Last of Us Part 2

17:18 Testvideo zu The Last of Us Part 2 - Warum dieses Spiel Storygames für immer verändern wird

The Last of Us Part 2 gehört zu den größten Hits der PS4-Generation und ist schon allein aufgrund seiner hohen Produktionsqualität und seiner atmosphärischen Spielwelt auf jeden Fall einen Blick wert. Die Story hat zwar nicht alle alten Fans glücklich gemacht, ist aber ebenso spannend wie hart und schonungslos. Das Gameplay folgt im Grunde der bekannten Mischung aus Shooter, Schleichen und Erkundung. Letztere ist aber bedeutsamer geworden, weil es mehr große, offene Gebiete zu erforschen gibt.

Uncharted 4 & Lost Legacy Bundle

7:00 Uncharted 4: A Thief's End - Test-Video zum PS4-Abenteuer

Uncharted 4: A Thief’s End könnt ihr zusammen mit dem Spin-off Uncharted: The Lost Legacy in der PS4-Version für nur 9,99€ bekommen. Uncharted 4 ist ein würdiger Abschluss der Geschichte um Nathan Drake und lässt uns erneut auf der Suche nach einem legendären Schatz spektakulär inszenierte Abenteuer auf der ganzen Welt erleben. The Lost Legacy ist im Vergleich etwas kompakter, hier lüften wir mit Nadine Ross und Chloe Frazer uralte Geheimnisse in Indien. Für 19,99€ könnt ihr euch übrigens auch die technisch verbesserte PS5-Version der beiden Spiele in der Legacy of Thieves Collection holen.

Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition

13:12 Star Wars Jedi: Fallen Order - Test-Video zum Singleplayer-Hit

Star Wars Jedi: Fallen Order bekommt ihr in der Deluxe Edition günstiger, die zusätzliche Ingame-Gegenstände sowie das digitale Artbook und ein 90-minütiges Video über die Entwicklung des Spiels enthält. Das Singleplayer-Abenteuer lässt uns als junger Jedi Cal Gebiete auf verschiedenen Planeten erkunden, die jede Menge Star-Wars-Atmosphäre versprühen. Das verschachtelte Leveldesign und das nahkampfbetonte Gameplay erinnern etwas an Dark Souls, der Schwierigkeitsgrad ist aber deutlich niedriger. Neben seinem Lichtschwert setzt Cal vielfältige Machtkräfte ein.

Mortal Shell Enhanced Edition

8:27 Mortal Shell ist wie 4x Dark Souls gleichzeitig - Preview: Beta-Version gespielt

Mortal Shell orientiert sich sowohl bei seinem düsteren Artdesign als auch bei seinem fordernden, nahkampfbetonten Gameplay stark an Dark Souls, hat aber einen besonderen Kniff: Wir spielen nämlich ein Wesen, das zwar selbst nicht viel aushält, aber in die Überreste anderer Kämpfer schlüpfen und so ihre Eigenschaften übernehmen kann. Dadurch können wir innerhalb eines Durchgangs ganz verschiedene Spielstile ausprobieren. Die Enhanced Edition bringt insbesondere auf der PS5 einige technische Verbesserungen wie 4K-Auflösung mit.

Need for Speed Heat

10:17 Need for Speed Heat - Testvideo zum besten NfS seit langem

Auch wenn mit Need for Speed Unbound vor ein paar Woche ein Nachfolger erschienen ist, lohnt es sich dennoch, Need for Speed Heat noch nachzuholen. Im Hinblick auf Fahrgefühl und KI-Verhalten, das im Vergleich zu früheren Serienteilen ein gutes Stück anspruchsvoller geworden ist, unterscheiden sich die beiden Arcade-Racer ohnehin kaum voneinander. Heat bietet zudem durch die Unterteilung in offizielle Wettbewerbe bei Tag und illegale Straßenrennen bei Nacht einige Abwechslung. Falls die Comic-Effekte von Unbound nicht euren Geschmack treffen, dürfte es ohnehin die bessere Wahl sein.

Doom Eternal

10:01 Doom Eternal - Test-Video zum Ego-Shooter

Doom Eternal bietet ebenso wie der Vorgänger schnelles, brutales Shooter-Gameplay, ist aber größer und abwechslungsreicher. Während wir im Reboot von 2016 auf dem Mars unterwegs waren, müssen wir diesmal eine Invasion der Dämonenarmee auf der schon in großen Teilen zerstörten Erde zurückschlagen. Die Kämpfe sind noch fordernder geworden und verfügen über ein neues taktisches Element, da wir Gesundheit, Munition und Rüstung jeweils durch Kills mit einer besonderen Waffe zurückbekommen. Außerdem ist der Doom Slayer noch deutlich beweglicher geworden.

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom

6:33 Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs - Testvideo zum kunterbunten JRPG-Märchen

Ni no Kuni 2 ist ein umfangreiches JRPG mit einem recht kindlichen Anime-Look, das aber trotzdem eine erwachsene, epische Geschichte zu bieten hat. Da wir hier einen waschechten König spielen, reisen wir nicht einfach nur durch das Land und verkloppen Monster, sondern müssen nebenher auch noch unser Königreich verwalten, Truppen bewegen und Schlachten schlagen. Zwar ist dieser Strategieteil spielerisch nicht allzu komplex, aber doch bedeutsam genug, dass wir uns wie ein richtiger Herrscher fühlen können.

Vampyr

7:48 Vampyr - Testvideo zum Vampir-Rollenspiel

Das Action-RPG Vampyr lässt uns in die Rolle eines Arztes schlüpfen, der gerade erst heil aus dem ersten Weltkrieg nach London zurückgekehrt ist, nur um dort sofort von einem Vampir gebissen zu werden. Fortan muss er sich die Frage stellen, ob er weiterhin seinen Patienten helfen will, wie es sein Edi erfordert, oder ob er sie lieber aussaugt, um stärker zu werden. Neben solchen mal mehr und mal weniger schweren Entscheidungen bietet das Gameplay auch ein paar kleinere Rätsel und jede Menge Kämpfe mit coolen Vampirfähigkeiten. Die Produktionsqualität ist nicht wahnsinnig hoch, aber dank gutem Artdesign wurde das Szenario dennoch stimmungsvoll in Szene gesetzt.

Cloudpunk

1:58 Cloudpunk-Trailer stellt die Features des kostenlosen PS5-Upgrades vor

Das aus Deutschland stammende Cloudpunk lässt euch in die Rolle von Rania schlüpfen, die als Fahrerin für einen zwielichtigen Kurierdienst arbeitet und mit ihrem fliegenden Wagen durch die finsteren Schluchten zwischen den Wolkenkratzern einer futuristischen Großstadt rast. Zu unseren Kunden gehören die Vertreter skrupelloser Konzerne ebenso wie Hackergruppen oder KIs mit einem eigenen, gegen ihre Schöpfer rebellierenden Bewusstsein. Dabei müssen wir Entscheidungen treffen, die sowohl die Story als auch die Zukunft der Stadt beeinflussen.

OlliOlli World

1:30 Im Trailer zu OlliOlli World geht's kurz vor Release bis ganz hoch zum Skater-Gott

Mit OlliOlli World hat die berühmte Skateboardspiel-Reihe nach vielen Jahren 2022 endlich einen Nachfolger bekommen. Die Präsentation ist deutlich aufwendiger geworden und setzt nun auf bunte, comichafte 3D-Grafik. Die Levels sind trotzdem traditionell zweidimensional und auch das Gameplay bleibt den Vorgängern im Kern treu: Unser Ziel ist es erneut, auf dem Weg zum Ziel möglichst viele Tricks und Kombos auszuführen, um den Highscore zu knacken. Die Story dreht sich um das Skateboard-Paradies Radlandia, in dem wir in den Rang eines Skateboard-Magiers aufsteigen wollen.