Neben den Juli-Rabatten läuft im PlayStation Store gerade noch ein zweiter PSN-Sale, in dem ihr über 100 PS4-Spiele für jeweils weniger als 15 Euro bekommt. Darunter befinden sich einige hochkarätige PS4-Exklusivtitel. Die Angebote laufen zwei Wochen lang und enden am 22. Juli. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der Highlights vor.

The Last Guardian

Das richtige Spiel für: Geduldige Tierfreunde, die eine atmosphärische Spielwelt erkunden wollen.

Nicht so gut für: Alle, die Action wollen oder sich nicht gern mit einem störrischen Begleiter herumärgern.

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Für 13,99 Euro statt 34,99 Euro bekommt ihr mit The Last Guardian den geistigen Nachfolger zum PlayStation-Klassiker Shadow of the Colossus.

Geteilte Einsamkeit: In The Last Guardian begeben wir uns ganz ähnlich wie in Shadow of the Colossus auf die Reise durch eine weitgehend leblose, aber von zahlreichen Ruinen und geheimnisvollen Tempelanlagen übersäte Welt. Dabei entsteht eine ähnlich dichte, melancholische Atmosphäre wie in dem Klassiker für die PS2. So einsam wie damals fühlen wir uns allerdings nicht, denn diesmal haben wir mit Trico einen ständigen Begleiter.

Eigensinniger Freund: Bei Trico handelt es sich um eine riesige Kreatur, die irgendwo zwischen Katze, Hund und Vogel zu liegen scheint. Er ist unser Freund und Beschützer, der uns bei der Lösung zahlreicher Rätsel hilft. Dies gilt allerdings nur, wenn ihm der Sinn danach steht, denn Trico hat seinen eigenen Kopf und tut nicht immer genau das, was wir ihm sagen. Das macht ihn zwar unglaublich lebensecht, kann aber auch für viel Frust sorgen.

Fazit: The Last Guardian ist ein großartiges Abenteuer für diejenigen, die mehr auf Atmosphäre und Rätsel als auf Action stehen. Ob man dem Titel eine Chance geben sollte, hängt aber auch davon ab, für wie geduldig man sich hält. Das Spiel wird zwar gerade durch den glaubwürdigen Begleiter zu einem fesselnden, emotionalen Erlebnis. Man muss aber damit leben können, hin und wieder den letzten Spielstand laden zu müssen, weil Trico nicht getan hat, was er sollte.

The Last Guardian statt 34,99 Euro für 13,99 Euro im PlayStation Store

Until Dawn

Das richtige Spiel für: Alle, die einen Horrorfilm zum Selbstspielen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die mit den typischen Slasher-Klischees nichts anfangen können.

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Das Horror-Adventure Until Dawn gibt's zum halben Preis, also für 9,99 Euro statt 19,99 Euro.

Perfekte Klischees: Bei Until Dawn handelt es sich im Grunde um einen spielbaren Slasher-Film, in dem wir selbst die Kontrolle über die potentiellen Mordopfer übernehmen. Story, Charaktere und Inszenierung erfüllen sämtliche Klischees des Genres, weshalb Fans der Vorlagen sich sofort wohl fühlen. Aber auch für diejenigen, die sich bei solchen Filmen gern über das dämliche Verhalten der Opfer aufregen, hat Until Dawn seinen Reiz, denn nun können sie es besser zu machen.

Ein eigener Horrorfilm: Tatsächlich lässt uns Until Dawn beeindruckend viele Freiheiten dabei, die Handlung unseres interaktiven Horrorfilms selbst zu gestalten. Schlechte Entscheidungen führen dazu, dass nach und nach sämtliche Figuren ins Gras beißen - abgesehen vom Mörder natürlich. Bei guten Entscheidungen können hingegen alle überleben. Je nachdem, wann welche Figur stirbt, ergibt sich eine ganz andere Geschichte, weshalb sich mehrmaliges Durchspielen lohnt.

Fazit: Viele Spiele versprechen Entscheidungsfreiheit, aber kaum eines hat dieses Versprechen bisher so konsequent eingehalten wie Until Dawn. Wenn ihr durch eure Handlungen euren ganz eigenen Slasher-Film schreiben wollt, seit ihr hier genau richtig. Wenn ihr mit dem Filmgenre überhaupt nichts anfangen könnt, könnten euch die klischeehaften Figuren jedoch auf die Nerven gehen.

Until Dawn statt 19,99 Euro für 9,99 Euro im PlayStation Store

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Das richtige Spiel für: Alle, die Abenteuer im Stil eine Indiana Jones erleben wollen.

Nicht so gut für: Alle, die die Uncharted-Reihe schon in- und auswendig kennen.

GamePro-Wertung: 91 Punkte

Auch die Nathan Drake Collection, mit der ihr die ersten drei Uncharted-Spiele in einer aktualisierten Fassung erhaltet, kostet nur noch 9,99 Euro statt 19,99 Euro.

Große Abenteuer: In den Uncharted-Spielen begeben wir uns wie in Indiana Jones auf die Suche nach verloren geglaubten Schätzen und stoßen dabei auf unglaubliche Geheimnisse. Die Action-Adventure-Reihe schickt uns unter anderem in einen Dschungel im Amazonasgebiet, auf die schneebedeckten Höhen des Himalaya und in die arabische Wüste. Dabei versuchen wir, den Schatz Sir Francis Drakes, die verschollene Flotte Marco Polos und die versunkene Stadt Atantis zu finden.

Leicht verbessert: Die größten Verbesserungen betreffen die Grafik. Die Auflösung wurde in allen drei Teilen auf 1080p hochgeschraubt, an vielen Stellen wurden neue Texturen eingefügt. Außerdem bekommen wir auf der PS4 konstante 60 fps. Damit die Spiele mehr wie aus einem Guss wirken, wurde die Steuerung angepasst. Zudem gibt es zwei neue Schwierigkeitsgrade, einen sehr leichten für Neulinge und einen sehr schweren für Serienveteranen.

Fazit: Die Uncharted-Reihe ist genau das Richtige für alle, die schon immer Abenteuer im Stile eines Indiana Jones erleben wollten. Die ursprünglich für die PS3 erschienenen ersten drei Teile sind nach wie vor ein beeindruckendes Erlebnis, vor allem in der hübscheren PS4-Fassung. Nur diejenigen, die die Originale schon kennen, brauchen sich die Nathan Drake Collection nicht unbedingt zu kaufen, wenngleich sie durchaus ein paar Verbesserungen zu bieten hat.

Uncharted: The Nathan Drake Collection statt 19,99 Euro für 9,99 Euro

Ratchet & Clank

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf eine farbenprächtige Ballerorgie haben.

Nicht so gut für: Alle, die ein originalgetreues Remake erwarten.

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Die Neuauflage des Shooter-Klassikers Ratchet & Clank kostet ebenfalls nur noch die Hälfte, also 9,99 Euro statt 19,99 Euro.

Das Spiel zum Film zum Spiel: Das neue Ratchet & Clank ist kein direktes Remake des Klassikers, sondern basiert auf dem Kinofilm, der seinerseits auf dem Originalspiel beruht. Entsprechend kinoreif ist die Inszenierung, die Entwickler Insomiac (Marvel's Spider-Man) dem neuen Spiel verpasst hat und die Hand in Hand geht mit der wunderschönen und unverändert knallbunten Grafik sowie mit den neuen Zwischensequenzen.

Neuinterpretation: Doch auch von der Optik abgesehen hat sich vieles geändert. Im Grunde sind nur das Szenario und die Charaktere geblieben, bei allem anderen haben sich die Entwickler viel künstlerischen Freiraum genommen. Diesen haben sie unter anderem für ein deutlich komplexeres Upgradesystem sowie abgefahrene neue Waffen genutzt. So verwandelt der Verpixler unsere Feinde in einen Haufen Bildpunkte im Retro-Look.

Fazit: Fans des Originals, die einfach nur den Klassiker in hübschere Form erleben wollten, könnten etwas enttäuscht sein von den vielen Änderungen, die Insomiac vorgenommen hat. Im Kern ist aber auch das neue Ratchet & Clank eine knallbunte Ballerorgie mit haufenweise skurrilen Einfällen und hin und wieder eingestreuten Rätseln. Diese Mischung funktioniert nach wie vor hervorragend und wird nur noch besser durch die großartige Präsentation.

Ratchet & Clank statt 19,99 Euro für 9,99 Euro im PlayStation Store

Weitere Angebote unter 15 Euro:

