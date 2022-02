Zusätzlich zu dem großen Sale namens „Planet der Rabatte“, über den wir schon gestern berichtet haben, hat der PlayStation Store noch einen weiteren PSN Sale gestartet, in dem ihr Spiele für PS4 und PS5 für weniger als 20 Euro bekommt. Darunter finden sich nicht nur Indie-Titel, sondern auch große, wenn auch schon etwas ältere AAA-Spiele. Die Aktion läuft noch bis 1 Uhr morgens am 3. März. Wir haben euch in diesem Artikel zehn Highlights herausgesucht. Die Übersicht über alle Deals findet ihr hier:

Metro Exodus

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern spielt Metro Exodus nur zu einem Bruchteil in finsteren Tunneln, zumeist halten wir uns an der Erdoberfläche auf. Wir fahren nämlich mit einem Zug quer durch Russland, um nach einem nicht ganz so gefährlichen Ort zum Leben zu suchen. Dabei erforschen wir Wälder, Wüsten und schneebedeckte Städte. Den klaustrophobischen Horror der ersten beiden Teile bekommt man zwar nur noch selten, dafür aber sehr viel mehr optische Abwechslung und ein atmosphärisch dichtes Endzeitabenteuer, das an Spiele wie Fallout oder Stalker erinnert.

Wolfenstein Alternativwelt-Kollektion

Mit der Wolfenstein Alternativwelt-Kollektion bekommt ihr für knapp 20 Euro gleich vier Spiele auf einmal. Sie enthält Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein: The New Colossus und Wolfenstein: Youngblood. Alle vier sind First Person Shooter, die in einer alternativen Version der Geschichte spielen, in der Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Während die ersten drei Titel Singleplayer-Shooter sind, in denen wir in den 40ern bis 60ern den Kriegshelden B.J. Blazkowicz spielen, ist Youngblood, in dem wir in den 80ern die Rolle seiner Töchter übernehmen, eher auf Koop angelegt.

EA Family Bundle

Mit dem EA Family Bundle, das 90 Prozent reduziert ist und nur noch 3,99 Euro kostet, bekommt ihr besonders viel Spielspaß für euer Geld. Der niedliche und wunderhübsche Puzzle-Platformer Unravel sowie der knallbunte Online-Shooter Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2, der unter anderem durch seine vielen verschiedenen Charakterklassen und die kreativen Spielmodi punktet, sind schon jeweils einzeln den Preis mehr als wert. Das Rennspiel Need for Speed ist aufgrund seiner öden Open World und der schwachen Gegner-KI weniger gelungen, zu diesem Preis lohnt sich ein Blick aber trotzdem.

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Horizon Zero Dawn bekommt ihr in der Complete Edition für nur 9,99 Euro. Falls ihr den Open-World-Hit tatsächlich bislang verpasst habt, ist das eine gute Gelegenheit, ihn noch schnell nachzuholen, bevor ihr euch dem morgen erscheinenden Nachfolger Horizon Forbidden West widmet. In Horizon Zero Dawn erkundet ihr eine Spielwelt voller riesiger Roboterwesen, deren Gestalt und Verhalten stark an Dinosaurier erinnert. Dabei stoßen wir immer wieder auf die Spuren einer längst untergegangenen, aber hochtechnisierten Kultur, deren Geheimnisse wir lüften müssen.

Vampyr

In dem düsteren Rollenspiel Vampyr spielen wir einen Arzt, der aus dem ersten Weltkrieg nach London zurückkehrt, nur um dort sogleich von einem Vampir gebissen zu werden und sich in einen Untoten zu verwandeln. Fortan ist er hin- und hergerissen zwischen seiner moralischen Verpflichtung, den Menschen zu helfen, und seinem Drang, ihr Blut zu trinken. Das RPG fasziniert vor allem durch seine immense spielerische Freiheit. Stellenweise merkt man Vampyr zwar an, dass das Entwicklungsbudget nicht allzu groß war, aber das nächtliche London ist trotzdem hübsch und mit Liebe zum Detail in Szene gesetzt.

Far Cry New Dawn

In Far Cry New Dawn kehren wir in das aus Far Cry 5 bekannte Hope County zurück, das sich jedoch durch die nukleare Katastrophe stark verändert hat: Die Strahlung hat der Flora und Fauna helle Neonfarben verliehen. Außerdem ist in der postapokalyptischen Welt mit den Banditen, die die friedliche Bevölkerung terrorisieren, eine neue Fraktion aufgetaucht. Gelegentlich gibt es zudem Ausflüge in neue Regionen wie die Wüste von Arizona. Spielerisch ist hingegen im Grunde alles beim Alten geblieben, man bekommt das übliche Far-Cry-Gameplay mit viel Chaos, Action und spielerischer Freiheit.

Call of Cthulhu

Das Action-Adventure Call of Cthulhu basiert auf den Horrorgeschichten von H.P. Lovecraft. Wir spielen einen Privatdetektiv, der in einem gruseligen Fischerdorf den Mord an einer Malerin aufklären soll. Dazu sprechen wir mit Zeugen, sammeln Indizien, lösen Rätsel und setzen im Rekonstruktionsmodus die Einzelteile zu einem kohärenten Bild der vergangenen Ereignisse zusammen. Während dieses Detektiv-Gameplay gut gelungen ist, sind die gelegentlichen Action-Abschnitte recht ungelenk. Call of Cthulhu ist also weniger für Actionfans geeignet als vielmehr für diejenigen, die ein atmosphärisches Grusel-Adventure wollen.

BioShock: The Collection

Mit BioShock: The Collection bekommt ihr alle drei Teile der berühmten Shooter-Reihe, also BioShock 1 und 2 sowie BioShock Infinite, einschließlich sämtlicher Singleplayer-DLCs, und zwar in der technisch verbesserten Remastered-Version. Inhaltlich hat sich in dieser zwar nicht viel geändert, aber zumindest die ersten beiden Teile, in denen wir die Unterwasserstadt Rapture erforschen, sind ein Stück hübscher geworden. BioShock Infinite, das uns in die über den Wolken gelegene Stadt Columbia führt, kann sich ohnehin auch heute noch sehen lassen. Alle drei Spiele sollte man schon allein aufgrund ihres hervorragenden Artdesign nicht verpassen.

A Way Out

A Way Out kann ausschließlich zu zweit im Koop gespielt werden, entweder lokal oder online. In beiden Fällen wird euch das Geschehen im Splitscreen angezeigt, der das Bild aber nicht starr in zwei Hälften teilt, sondern sich dynamisch der Situation anpasst. Ihr spielt den schlagkräftigen Kriminellen Leo und den ehemaligen Banker Vincent, die gemeinsam aus dem Gefängnis ausbrechen wollen. Das Gameplay, das aus Rätseln, kleinen Geschicklichkeitsübungen, Schleichpassagen und auch einigen Action-Einlagen besteht, ist eher simpel, funktioniert aber gut und profitiert von einer ausgezeichneten Inszenierung.

Persona 5: Ultimate Edition

Die Ultimate Edition von Persona 5, die neben dem Hauptspiel zahlreiche Zusatzinhalte sowie die japanische Audiospur und einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad bietet, bekommt ihr 80 Prozent günstiger. Persona 5 ist eines der besten JRPGs überhaupt, was nicht zuletzt an der packenden Geschichte und dem tollen Artdesign liegt. Wir spielen einen Highschoolschüler in Tokio, der über das sogenannte Metaverse ins Unterbewusstsein anderer Bewohner der Stadt reisen kann. Die rundenbasierten Kämpfe spielen sich erstaunlich schnell und dynamisch, da jeder Angriffstyp einem eigenen Button zugeordnet ist, was komplizierte Menüs erspart.