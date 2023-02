Neuer PS Store Sale: Große Hits von Horizon bis Call of Duty für PS4 + PS5 im Angebot

Der PlayStation Store hat gerade einen neuen Sale mit 344 Angeboten für PS4 und PS5 gestartet, in dem es vor allem um Kritikerlieblinge geht. Darunter finden sich so einige große Titel aus 2022, aber auch viele andere große AAA-Spiele sowie ein paar Indie-Geheimtipps. Der Sale läuft noch bis 1 Uhr morgens am 16. Februar. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights kurz vor, die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Horizon Forbidden West

12:35 Horizon Forbidden West - Test-Video zum Open-World-Blockbuster für PlayStation

Das 2022 erschienene Horizon Forbidden West ist in fast jeder Hinsicht eine verbesserte Version des Vorgängers Horizon Zero Dawn. Grafisch ist es vor allem auf der PS5 noch hübscher und detaillierter, außerdem ist die Open World noch größer und abwechslungsreicher geworden. Selbst die Kämpfe spielen sich noch spannender, was nicht zuletzt an der größeren Gegnervielfalt liegt, durch die wir unsere Taktik immer wieder anpassen müssen. Nur die Story fesselt nicht mehr ganz so sehr wie im ersten Teil, da die Geheimnisse der untergegangenen Zivilisation bereits gelüftet wurden und die neue Weltuntergangsgeschichte mit ihnen nicht ganz mithalten kann.

Call of Duty: Modern Warfare II

13:08 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Test-Video zur Story-Kampagne

Call of Duty: Modern Warfare 2 bekommt ihr im Cross-Gen-Bundle für PS4 und PS5 günstiger. Der erst gut drei Monate alte First Person Shooter liefert eine abwechslungsreiche und trotz kleinerer Durchhänger fesselnde Solo-Kampagne mit hervorragender Inszenierung und dem üblichen Call-of-Duty-Bombast. Für die Langzeitmotivation sorgt aber natürlich wie immer der Multiplayer, der diesmal mit toll designten Maps und gut ausbalancierten Waffen sowie dem abermals tollen Gunplay überzeugt. Außerdem gibt es viele neue Modi und Ideen. Die Kombination aus sehr kurzer Time to Kill und relativ langsamer Bewegungsgeschwindigkeit erfordert aber etwas Eingewöhnung.

Assassin’s Creed Valhalla

33:04 Assassin's Creed Valhalla im Test

Bei uns auf GamePro hat Assassin’s Creed Valhalla zwar keine Top-Wertung abgestaubt, unter anderem weil wir die Story und das Questdesign eher langweilig fanden. Viele andere Kritiker*innen haben den jüngsten Teil der Open-World-Reihe aber unter anderem für seine tolle Wikinger-Atmosphäre und seine neuen Ideen gelobt. Zu Letzteren gehören beispielsweise die Raubüberfälle, in denen wir uns in Massenschlachten Ressourcen unter den Nagel reißen, die wir anschließend für den Aufbau unserer Dörfer verwenden können. Jedenfalls handelt es sich um eine gute Gelegenheit, den Vorgänger noch nachzuholen, bevor Assassin’s Creed Mirage erscheint.

It Takes Two

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

It Takes Two wurde 2021 bei den Game Awards zum Spiel des Jahres gekürt. Es handelt sich um ein reines Koop-Spiel, das ihr zu zweit entweder lokal oder online zusammen spiele könnt. Ihr übernehmt darin die Rollen eines Ehepaars, das sich eigentlich scheiden lassen möchte, aber plötzlich in kleine Puppen verwandelt wird und nun notgedrungen zusammenarbeiten muss, um seine alten Körper wiederzubekommen. Im Kern handelt es sich zwar um einen Action-Platformer, It Takes Two bietet aber eine Menge spielerische Abwechslung und wird zwischendurch beispielsweise zu einem Shooter, einem Fighting Game und sogar zu einer Flugsimulation.

Red Dead Redemption 2

11:37 Red Dead Redemption 2 - Spoilerfreies Test-Video: Warum Rockstar von uns eine 96 bekommt

Sofern man auch nur ein bisschen was mit Open-World-Spielen und dem Western-Szenario anfangen kann, sollte man Red Dead Redemption 2 auf jeden Fall mal gespielt haben. Nicht umsonst handel es sich um einen der größten PS4-Hits überhaupt. Das liegt vor allem an der riesigen und trotzdem sehr detaillierten und glaubwürdigen Spielwelt, die von Wüstenlandschaften über Wälder und malerische Täler bis hin zu schneebedeckten Bergen so ziemlich alles bietet, was man sich wünschen kann. Aber auch die Geschichte rund um eine der letzten großen Outlaw-Banden braucht sich vor keinem Kino-Blockbuster zu verstecken und fesselt nicht zuletzt deshalb, weil sie sich Zeit für die Entwicklung ihrer Charaktere nimmt.

Need for Speed Unbound Palace Edition

1:05 Need for Speed Unbound - Trailer stellt Inhalte der Palace-Edition vor und zeigt Gameplay

Need for Speed Unbound bekommt ihr in der Palace Edition zum halben Preis. Diese bietet vier neue Wagen und eine Reihe weiterer zusätzlicher Ingame-Gegenstände. Auch das jüngste Need for Speed ist wieder mehr spaßiger Arcade-Racer als realistische Simulation, wie schon beim Vorgänger Heat ist der Anspruch durch die bessere KI aber etwas höher als in älteren Serienteilen. Außerdem gibt es auch diesmal wieder ein sehr detailliertes Tuning-System, das für hohe Langzeitmotivation sorgt. Besonders spannend sind zudem die Verfolgungsjagden mit der Polizei geraten, allerdings können die Cops bisweilen fast schon etwas zu aufdringlich und hartnäckig sein.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

12:55 Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Ein Muss zum PS5-Launch

Auch Marvel’s Spider-Man: Miles Morales gibt es zum halben Preis. In dem Spin-Off übernimmt Miles die Vertretung von Peter Parker und kann dabei auf einige neue Fähigkeiten zurückgreifen, um Manhattan vor Kriminellen und Superschurken zu beschützen. So kann er sich vorübergehend unsichtbar machen und verfügt über Elektroangriffe. Neben den spielerischen Neuerungen gibt es auch technische Verbesserungen. Selbst auf der PS4 sieht das Spin-Off nochmal etwas besser aus als das Original. Auf der PS5 seht ihr jetzt von der Spitze der Wolkenkratzer aus selbst kleine Details auf dem Boden und könnt euch zudem zwischen flüssigen 60 fps und Raytracing mit realistischen Spiegelungen entscheiden.

Resident Evil Village

13:37 Resident Evil: Village-Testvideo - Ist es der erhoffte Hit?

Resident Evil 8 schließt bei der Story an Teil 7 an. Wir steuern erneut Ethan Winters aus der Egoperspektive. Dieser wollte eigentlich ein ruhiges Leben mit seiner Familie führen, muss sich aber schon bald auf die Suche nach seinem entführten Kind machen. Dabei landet er in einem kleinen rumänischen Dorf, in dem er es mit für Resident Evil eher ungewöhnlichen Feinden wie Vampiren und Werwölfen zu tun bekommt. Spielerisch bietet Village dabei deutlich weniger Survival-Horror als der Vorgänger und spielt sich stellenweise fast wie ein First Person Shooter. Die aufwendige Inszenierung, die skurrilen Charaktere und das deutlich abwechslungsreichere Artdesign sorgen aber dennoch für eine dichte Atmosphäre.

F1 22

2:11 F1 22 zeigt im Trailer einen Überblick zu den ganzen Neuerungen

Falls ihr Rennspiele liebt, aber gerne etwas mehr Realismus hättet als in Need for Speed Unbound, dann ist vielleicht das im letzten Sommer erschienene F1 22 das Richtige für euch. Dieses hat sogar die zahlreichen Regeländerungen der letzten Saison eingebaut und detailliert simuliert, bis hin zur niedrigeren Reifentemperatur nach Boxenstopps. Um trotz aller Komplexität den Einstieg für Neulinge erträglich zu machen, kann man die recht aggressive KI nun so einstellen, dass sie etwas Rücksicht auf eigene Fehler nimmt. Der Story-Modus wurde leider gestrichen, aber der beliebte Karriere- und My-Team-Modus sowie die Koop-Meisterschaft sind natürlich weiterhin mit dabei.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

8:35 Tony Hawk's Pro Skater 1+2 im Test: Endlich wieder so gut wie früher!

Mit Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 haben zwei der besten und beliebtesten Skateboard-Spiele aller Zeiten ein hochwertiges Remake bekommen. Grafisch wurden die ursprünglich für die erste PlayStation erschienenen Spiele komplett runderneuert, beim Gameplay bleibt die Neuauflage dem Original aber im Wesentlichen treu. Auf den insgesamt 17 Parcours sollt ihr in gerade mal zwei Minuten möglichst viele Tricks schaffen und Herausforderungen meistern, um den High Score zu knacken. Ihr könnt euch aber auch stattdessen im Free-Skate-Modus ganz ohne Zeitdruck austoben. Ein Highlight ist wie schon in den Originalen der Soundtrack, neben vielen alten Hits sind auch neue Songs dabei.