PS Store: Jetzt 179 Angebote für PS4 & PS5 im Science Fiction Sale sichern

Der PlayStation Store hat heute einen neuen PSN Sale gestartet, der sich ganz um das Thema Science Fiction dreht. Große AAA-Titel finden sich unter den 179 Sonderangeboten ebenso wie Indie-Geheimtipps. Wir stellen euch in diesem Artikel zehn der interessantesten Deals vor. Die Aktion läuft noch bis zum 13. Juli, die Liste aller Angebote findet ihr hier:

Marvel's Guardians of the Galaxy Digital Deluxe

Bei Marvel's Guardians of the Galaxy handelt es sich um ein reines Singleplayer-Actionspiel, in dem wir die Rolle des Raumschiffkapitäns Peter „Star-Lord“ Quill übernehmen. Auf unseren Abenteuern werden wir zumeist aber auch von den anderen vier aus den Filmen und Comics bekannten Teammitgliedern begleitet. Insbesondere die witzigen Dialoge zwischen den Charakteren sowie die aufwendige Inszenierung und die abwechslungsreichen Planeten gehören zu den Highlights des Spiels. In den Kämpfen agiert der Rest des Teams größtenteils selbstständig, führt aber auf unseren Befehl hin Spezialattacken aus. Das übrige Gameplay besteht ähnlich wie in einem Telltale-Adventure aus Multiple-Choice-Dialogen, Quick Time Events und der Erkundung der Umgebung.

Elex 2

Das aus Deutschland stammende Open-World-Rollenspiel Elex 2 ist beim Release im Frühjahr zwischen Horizon: Forbidden West und Elden Ring leider etwas untergegangen. Dabei hätte es, trotz seiner eher mittelmäßigen Produktionsqualität, durchaus Aufmerksamkeit verdient. Wie schon der Vorgänger glänzt auch Elex 2 vor allem bei der Spielwelt mit ihrer ungewöhnlichen Mischung aus Science Fiction, Postapokalypse und Fantasy sowie ihrer Vielfalt an sehr unterschiedlichen Fraktionen, denen wir uns anschließen oder mit denen wir uns anlegen können. Auch in den Quests stehen uns wie immer verschiedene Lösungsmöglichkeiten offen und die Kämpfe bieten nicht zuletzt durch das Jetpack Raum für unterschiedliche Taktiken.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

Mit dem Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle bekommt ihr zwei Action-Klassiker aus dem Hause Platinum Games (NieR: Automata) in einer für die PS4 verbesserten Version. Bayonetta beeindruckt nach wie vor durch seine spektakulär inszenierten Kämpfe. Als Hexe Bayonetta ziehen wir mit Schusswaffen an Händen und Füßen in die Schlacht gegen Horden von kreativ designten Dämonen und lösen dabei komplexe Kombos aus. Je kreativer wir dabei unsere Gegner töten, desto größer ist unsere Belohnung. In dem Third Person Shooter Vanquish greifen wir als Agent im schweren Kampfanzug in die Konflikte des späten 21. Jahrhunderts ein. Auch Vanquish zeichnet sich durch schnelle Action und spektakuläre Bosskämpfe aus.

Control

Der von Remedy (Max Payne, Alan Wake) stammende Third Person Shooter Control fasziniert vor allem durch sein Mystery-Szenario: Wir spielen Jesse Faden, die ihre Suche nach ihrem verschwundenen Bruder zu einer Behörde führt, die übernatürliche Phänomene untersucht. Kaum hat sie einen Fuß in die Zentrale der Behörde gesetzt, ist sie auch schon deren Direktorin. Während wir uns durch das labyrinthische, von seltsamen Kräften beherrschte Gebäude kämpfen, versuchen wir, dieses Rätsel zu lösen. In den Kämpfen machen vor allem die übernatürlichen Kräfte Spaß, die Jesse nach und nach entwickelt. So kann sie beispielsweise die Gedanken von Feinden kontrollieren oder sie per Telekinese mit schweren Möbelstücken bombardieren.

Detroit: Become Human

Das von Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls) stammende Adventure Detroit: Become Human versetzt uns in das Detroit der nahen Zukunft, in dem menschenähnliche Androiden einen großen Teil der Arbeit übernommen haben. Wir spielen drei dieser Androiden, die bei der Erfüllung ihrer sehr unterschiedlichen Aufgaben in Konflikt mit ihrer Programmierung geraten. Das Gameplay, das größtenteils aus Quick Time Events, Multiple-Choice-Dialogen und der Erkundung der authentisch wirkenden Spielwelt besteht, ist an sich nicht sonderlich anspruchsvoll. Detroit: Become Human glänzt aber durch eine enorme Entscheidungsfreiheit, die auch dazu führen kann, dass wichtige Charaktere relativ früh in der Geschichte sterben.

Star Wars Triple Bundle

Mit dem Star Wars Triple Bundle bekommt ihr drei der jüngsten Spiele-Hits aus dem Star-Wars-Universum in einem Paket. Das ganz auf den Kampf mit Lichtschwertern und Machtkräften fokussierte Singleplayer-Abenteuer Star Wars Jedi: Fallen Order lässt und als junger Jedi Cal abwechslungsreiche Gebiete auf verschiedenen Planeten erkunden. Star Wars Squadron konzentriert sich hingegen auf Schlachten im Weltraum und bietet durch die Unterstützung von PSVR-Headsets ein besonders intensives Spielerlebnis. Star Wars Battlefront II schickt euch in epische Multiplayer-Schlachten, in denen ihr natürlich auch viele der aus den Filmen bekannten Fahrzeuge, Walker und Raumschiffe steuern könnt.

Life is Strange: True Colors Deluxe Edition

Im jüngsten Teil der berühmten Adventure-Reihe Life is Strange spielen wir Alex Cheng, die nach langer Trennung die Beziehung zu ihrem Bruder verbessern möchte. Kaum hat sie ihn getroffen, verliert sie ihn jedoch durch einen mysteriösen Vorfall. Fortan versuchen wir aufzuklären, was mit ihm geschehen ist, was uns auf die Spur düsterer Geheimnisse bringt, die die Kleinstadt verbirgt. Bei ihren Nachforschungen macht Alex reichlich Gebrauch von ihren besonderen Fähigkeiten. Sie kann nämlich die Gefühle von Menschen als farbige Aura wahrnehmen und sogar bis zu einem gewissen Grad ihre Gedanken lesen. Die Deluxe Edition enthält auch die Erweiterung Wavelengths, in der wir eine andere Figure ein Jahr vor den Ereignissen des Hauptspiels spielen.

Titanfall 2 Ultimate Edition

Der First Person Shooter Titanfall 2 ist zwar vor allem für seine spannenden Multiplayerschlachten bekannt, in denen wir teils zu Fuß und teils in riesigen Mechs kämpfen. Dabei sorgen die verschiedenen Pilotenklassen mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten wie Tarnmänteln, Greifhaken und Schutzschilden für Komplexität. Zum jetzigen Preis lohnt sich der Kauf aber schon allein für die Singleplayer-Kampagne, die durch ihr abwechslungsreiches und kreatives Leveldesign überzeugt. Von gewaltigen Mech-Schlachten bis hin zu Zeitreisen ist hier alles dabei, was das Science-Fiction-Herz begehrt. Wir spielen einen Piloten der Rebellengruppe Militia, der mithilfe seines treuen Mech-Begleiters BT gegen ein bösartiges Industriekonglomerat kämpft.

Subnautica

Den Survival-Hit Subnautica bekommt ihr sowohl in der PS4- als auch in der verbesserten PS5-Version zum halben Preis. Sofern ihr PS Plus abonniert habt, spart ihr noch 10 Prozent zusätzlich. In Subnautica stürzen wir mit unserem Raumschiff über einem anscheinend größtenteils mit Wasser bedeckten Planeten ab. Um zu überleben, richten wir uns mithilfe fortschrittlicher Technologie unsere eigene kleine Basis ein und müssen fortan auf die Suche nach Nahrung und sauberem Wasser gehen, wobei wir stets auch unseren Vorrat an Atemluft im Auge behalten sollten. Auf der Suche nach den anderen Crewmitgliedern erforschen wir die fremde Welt, die gewaltige Kreaturen und zahlreiche außerirdische Geheimnisse beherbergt.

Valkyria Chronicles Remastered

Valkyria Chronicles ist ein Rundentaktikspiel, das sich deutlich actionreicher spielt als andere Genrevertreter. Hier steuern wir nämlich die Charaktere unserer kleinen Gruppe einzeln wie in einem Third Person Shooter und übernehmen dementsprechend auch das Schießen selbst. Daneben zeichnet sich Valkyria Chronicles durch seinen hübschen Anime-Stil sowie seine komplexe Story und seine gut geschriebenen Figuren und Dialoge aus. In einem fiktiven, aber an den Zweiten Weltkrieg angelehnten Konflikt müssen wir versuchen, das kleine Fürstentum Gallia gegen die übermächtigen Invasoren der Imperialen Allianz zu verteidigen. Die Remastered-Version enthält nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch alle zuvor erschienenen DLCs.