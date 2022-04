It Takes Two für PS4 und PS5 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Das Koop-Abenteuer, das bei den Game Awards mit dem Titel Spiel des Jahres 2021 ausgezeichnet wurde, bekommt ihr bis zum nächsten Mittwoch schon für 15,59 Euro statt 39,99 Euro. Dieser Link bringt euch zum Deal:

Was ist It Takes Two?

Koop-Ehedrama: Bei It Takes Two handelt es sich um ein reines Koop-Spiel, das ihr entweder lokal oder online zu zweit spielen könnt. In beiden Fällen wird euch das Geschehen größtenteils im Split Screen angezeigt. Wir spielen ein Ehepaar, das sich scheiden lassen möchte, aber durch die Tränen des gemeinsamen Kindes auf magische Weise in Puppen verwandelt wird. Um ihre menschlichen Körper zurückzubekommen, müssen die beiden notgedrungen zusammenarbeiten.

Im Kern ein Action-Plattfomer: Trotz gelegentlich ernster Untertöne bleibt das im bunten Stil einer Pixar-Komödie gehaltene Spiel eher leichte Kost. Spielerisch handelt es sich im Wesentlichen um einen Action-Platformer mit Rätseln. Die Mechaniken ändern sich aber in jedem Level, da die beiden Hauptfiguren stets neue Fähigkeiten bekommen, die miteinander kombiniert werden müssen. Zwischendurch gibt es Kämpfe gegen teils riesige Bossgegner, die auch mal anspruchsvoller sein können, aber nicht so schwierig, dass man lange festhängt.

Genre-Wechsel und Minispiele: So ganz lässt sich It Takes Two aber nicht auf ein Genre festnageln, denn zwischendurch wirft es gerne mal all seine vorherigen Spielmechaniken über den Haufen und wird beispielsweise vorübergehend zu einem Shooter, einem Fighting Game oder einem Flugsimulator. Zudem gibt es mehr als 20 Minispiele, die vom Tauziehen über Schach bis hin zu einem Musikspiel im Stil von Guitar Hero reichen. Für reichlich Abwechslung in den rund zehn bis zwölf Stunden Spielzeit ist also gesorgt.